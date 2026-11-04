Rapor pemain Borussia Dortmund vs Real Betis: Fabio Silva dan Konstantinos Karetsas cetak gol saat BVB menang tipis atas tim asal Spanyol

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Borussia Dortmund mengoleksi sembilan poin di klasemen Liga Champions setelah menang susah payah 2-1 atas Real Betis di Signal Iduna Park. Gol-gol krusial dari Fabio Silva dan pemain pengganti Konstantinos Karetsas memastikan Dortmund mengatasi perlawanan sengit tim asal Spanyol tersebut.

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Borussia Dortmund meraih tiga poin penting dalam upaya mereka melaju di Liga Champions setelah mengalahkan Real Betis 2-1 dalam laga yang baru benar-benar hidup pada babak kedua. Setelah 45 menit pertama yang berjalan hati-hati berakhir tanpa gol, kebuntuan pecah tak lama selepas jeda ketika Silva mencetak gol. Meski Dortmund lebih banyak menguasai bola, penyelesaian tajam Aitor Ruibal sempat menyamakan kedudukan dan mengancam membuat pendukung tuan rumah frustrasi.

Tim asuhan Niko Kovac menunjukkan ketangguhan mental untuk kembali memegang kendali, sementara masuknya talenta muda Karetsas terbukti menjadi keputusan jitu. Gol penentu pemain pengganti itu pada menit ke-72 mengembalikan keunggulan Dortmund dan memastikan kemenangan dalam laga yang ditandai oleh jumlah tembakan dan angka gol harapan Dortmund yang lebih tinggi (2,47 xG). Betis tetap berbahaya lewat serangan balik, tetapi sistem 3-4-2-1 Dortmund yang tertata membuat mereka mampu terus mengalirkan bola dan mempertahankan keunggulan meski tim tamu menekan pada akhir laga.

Kiper & Pertahanan

Gregor Kobel - 6/10

Malam yang relatif tenang bagi pemain tim nasional Swiss ini. Ia hanya perlu melakukan tiga penyelamatan karena organisasi permainan Dortmund membatasi Real Betis hingga empat tembakan tepat sasaran. Ia tak banyak bisa berbuat untuk menggagalkan gol penyama kedudukan Ruibal yang ditempatkan dengan baik, tetapi distribusi bolanya membantu Dortmund menjaga porsi penguasaan bola sebesar 50%.

Nico Schlotterbeck - 7/10

Sang kapten memimpin tiga bek dengan agresivitas dan umpan vertikal yang biasa ia tunjukkan. Ia berperan penting dalam membangun serangan dari belakang serta dalam lini pertahanan yang membatasi tim tamu hanya mencatatkan 1,08 gol harapan.

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Waldemar Anton - 6/10

Anton tampil solid di jantung pertahanan. Meski umpan-umpannya tidak seberani Schlotterbeck, penempatan posisinya baik. Ia turut berkontribusi pada 19 sapuan lini belakang Dortmund untuk menghalau umpan silang Betis.

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Ramy Bensebaini - 6/10

Ditempatkan di sisi kanan formasi tiga bek, Bensebaini tampil solid hingga ditarik keluar pada menit ke-75. Ia menangani transisi bertahan dengan baik, tetapi sesekali kewalahan menghadapi cepatnya pergerakan bergantian pemain Betis di sisi lapangan sebelum digantikan Gadou.

Lini Tengah

Julian Ryerson - 6/10

Bermain sebagai bek sayap, Ryerson menunjukkan energi yang menjadi ciri khasnya. Ia menerima kartu kuning pada menit ke-38 akibat pelanggaran taktis dan kemudian digantikan Maximilian Beier ketika Kovac menginginkan daya serang lebih besar menjelang akhir laga.

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David Svensson - 7/10

Svensson menjadi sosok penting di lini tengah, membantu Dortmund mengelola permainan saat timnya mencoba total 463 umpan. Kerja kerasnya dalam transisi sangat penting untuk mencegah Betis memanfaatkan ruang di belakang para bek sayap.

Felix Nmecha - 6/10

Nmecha menghadirkan kekuatan fisik di lini tengah. Ia memenangi sejumlah duel, tetapi kurang memberikan kreativitas yang dibutuhkan untuk membongkar pertahanan rapat pada babak pertama. Ia digantikan Chukwuemeka pada menit ke-75.

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Joey Veerman - 7/10

Kemampuan teknik pemain asal Belanda itu dalam menjaga bola terlihat sepanjang 78 menit penampilannya. Ia menjadi pemain utama yang menjaga aliran penguasaan bola, memastikan BVB tetap unggul dalam penguasaan wilayah permainan bahkan ketika laga diwarnai serangan silih berganti.

Lini Serang

Fabio Silva - 8/10

Pemain terbaik tuan rumah. Silva membuka keunggulan pada menit ke-49 melalui penyelesaian yang tenang, membuahkan hasil dari tekanan Dortmund pada awal babak kedua. Pergerakannya di antara lini terus menyulitkan bek-bek tengah Betis sebelum ia digantikan menjelang akhir laga.

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Jobe Bellingham - 7/10

Bellingham bermain dalam peran yang lebih maju, tetapi kerap turun ke belakang untuk menghubungkan permainan. Meski tidak mencetak gol, keberadaannya menyibukkan beberapa gelandang Betis dan menciptakan ruang yang dimanfaatkan Silva, lalu Karetsas.

Serhou Guirassy - 5/10

Malam yang mengecewakan bagi sang penyerang, yang terpaksa keluar lebih awal pada menit ke-34 karena masalah yang tampak dialaminya. Ia gagal memberikan dampak berarti selama waktu bermainnya yang terbatas sebelum digantikan Karetsas.

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Pemain Pengganti & Pelatih

Konstantinos Karetsas - 9/10

Pengubah jalannya laga. Masuk menggantikan Guirassy pada menit ke-34, ia memanfaatkan kesempatan dengan gemilang lewat gol kemenangan pada menit ke-72. Energi dan permainannya yang lugas mengubah dinamika serangan Dortmund.

Maximilian Beier - 6/10

Masuk pada menit ke-74, Beier memberikan tenaga segar di sisi lapangan dan membantu meregangkan pertahanan Betis yang mulai kelelahan pada fase akhir laga.

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Joane Gadou - 6/10

Menggantikan Bensebaini selama 15 menit terakhir dan membantu memperkuat pertahanan saat Betis berupaya mencetak gol penyama kedudukan untuk kedua kalinya.

Carney Chukwuemeka - 6/10

Masuk menjelang akhir laga menggantikan Nmecha, Chukwuemeka memanfaatkan postur tubuhnya untuk membantu mempertahankan hasil dan menjaga area lini tengah.

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Ethan Nwaneri - Tidak dinilai

Masuk pada masa tambahan waktu menggantikan Fabio Silva untuk membantu menghabiskan waktu.

Niko Kovac - 8/10

Kovac patut mendapat pujian besar atas pergantian pemainnya. Ia menyadari sejak dini perlunya perubahan, dan kepercayaannya kepada Karetsas terbayar lewat gol kemenangan. Rancangan taktiknya memastikan Dortmund unggul dalam statistik yang mendasari penilaian permainan dan layak meraih kemenangan.