Rapor pemain Borussia Dortmund vs Elversberg: Dua gol Felix Nmecha membuat BVB tetap sejajar dengan Bayern

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Dua gol jarak jauh Felix Nmecha mengantar Borussia Dortmund meraih kemenangan susah payah 2-1 atas tim promosi Elversberg. Hasil itu membuat tim asuhan Niko Kovac tetap menyamai perolehan poin Bayern Munich dan belum terkalahkan di Bundesliga musim ini.

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Tanpa Serhou Guirassy yang cedera, Dortmund mendapat perlawanan seimbang sepanjang sebagian besar babak pertama yang berakhir tanpa gol dari Elversberg yang tampil berani. Dortmund juga kehilangan Carney Chukwuemeka akibat cedera pada menit ke-34. Nmecha memecah kebuntuan sepuluh menit setelah jeda lewat tembakan mendatar dari tepi kotak penalti, lalu mencetak gol keduanya dengan tembakan keras dari jarak 23 meter pada menit ke-71. Pemain pengganti Noel Futkeu memperkecil ketertinggalan lewat tendangan gunting spektakuler sembilan menit sebelum waktu normal berakhir. Dortmund kemudian harus bertahan dalam penutup laga yang menegangkan sebelum memasuki jeda internasional.

Berikut penilaian GOAL untuk para pemain Dortmund di Signal Iduna Park...

Kiper & pertahanan

Gregor Kobel (7/10): Melakukan enam penyelamatan, yang terbaik saat ia terbang menepis tendangan bebas Lukas Petkov dari jarak 31 meter yang mengarah ke pojok atas gawang. Ia juga menggagalkan upaya Francis Onyeka dari jarak dekat di tiang dekat dan menepis bola hasil defleksi Maximilian Beier pada masa tambahan waktu hingga melewati mistar. Ia tak punya peluang untuk menghentikan penyelesaian akrobatik Futkeu.

Joane Gadou (7/10): Membaca permainan dengan baik sebagai bek kanan, termasuk mematahkan kombinasi satu-dua berbahaya antara Maurice Krattenmacher dan Lasse Gunther pada babak pertama. Namun, Krattenmacher berhasil lolos darinya untuk menciptakan peluang bagi Onyeka setelah jeda. Digantikan Ramy Bensebaini pada menit ke-67.

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Waldemar Anton (7/10): Lebih sering unggul dalam duel melawan Onyeka, termasuk lewat tekel keras sesaat sebelum laga berjalan setengah jam. Namun, penyerang itu berhasil lepas dari penjagaannya untuk menyundul bola hasil tendangan bebas hingga melambung pada awal babak kedua. Mendapat kartu kuning akibat pelanggaran taktis terhadap Krattenmacher pada menit ke-76.

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Nico Schlotterbeck (8/10): Sang kapten menjadi bek Dortmund yang paling bisa diandalkan. Ia tetap tenang di bawah tekanan ketika Elversberg maju menyerang. Umpan panjangnya menciptakan peluang bagi Jobe Bellingham tepat setelah jeda, dan ia juga menyiapkan peluang Beier sebelum turun minum.

Daniel Svensson (6/10): Beruntung terhindar dari kartu merah setelah melakukan tekel dengan pul sepatu mengarah ke pergelangan kaki Lukas Pinckert pada babak pertama, insiden yang akhirnya memaksa bek itu keluar lapangan. Ia maju membantu serangan untuk menciptakan peluang awal bagi Bellingham dan kemudian menyiapkan kesempatan bagi Bensebaini.

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Lini tengah

Joey Veerman (7/10): Menjaga aliran bola di lini tengah dan mengeksekusi bola-bola mati, tetapi momen terpentingnya terjadi di sisi pertahanan. Ia melakukan sapuan krusial pada saat terakhir untuk menggagalkan peluang David Mokwa lima menit sebelum waktu normal berakhir.

Felix Nmecha (9/10): Pemain terbaik pertandingan. Membuka skor lewat tembakan mendatar dari jarak 18 meter setelah menerima umpan dari Fabio Silva, lalu melepaskan tembakan keras dari jarak 23 meter ke pojok bawah gawang untuk gol keduanya. Ia juga memaksa Nicolas Kristof melakukan penyelamatan pada babak pertama. Mendapat kartu kuning akibat pelanggaran taktis pada menit ke-22 dan beruntung tidak menerima kartu kuning kedua sebelum turun minum.

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Jobe Bellingham (7/10): Aktif sepanjang laga, melepaskan tiga tembakan yang meleset tipis serta menciptakan peluang bagi Beier, Konstantinos Karetsas dan Silva. Ia juga rajin turun membantu pertahanan untuk menghentikan Onyeka pada awal laga. Digantikan Marcel Sabitzer pada menit ke-86.

Lini serang

Konstantinos Karetsas (7/10): Terus menyulitkan Gunther, berulang kali melewati bek kiri itu dan mengirim umpan silang yang disambut sundulan Nmecha sebelum memenangkan tendangan bebas yang berujung kartu kuning bagi Gunther. Ia dua kali menguji Kristof dan menciptakan peluang bagi Silva pada awal babak kedua. Digantikan Julian Ryerson pada menit ke-67.

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Fabio Silva (7/10): Menjadi ujung tombak saat Guirassy cedera. Ia mengontrol umpan panjang dengan sangat baik lalu menyodorkan bola untuk gol pembuka Nmecha. Seharusnya ia mencetak gol pada babak pertama ketika tepisan Kristof mengarahkan bola kepadanya, tetapi tembakannya menyambut bola muntah dari jarak 4,6 meter meleset. Mendapat kartu kuning saat laga berjalan satu jam dan digantikan Ethan Nwaneri pada menit ke-86.

Carney Chukwuemeka (6/10): Tampak aktif di sisi kiri, memberikan umpan terobosan untuk peluang Nmecha pada babak pertama dan melewati penjaganya untuk mengirim umpan silang dari dekat garis akhir, sebelum berhenti bermain karena masalah yang tampaknya terjadi pada otot hamstring pada menit ke-34.

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Pemain pengganti & pelatih

Maximilian Beier (7/10): Menggantikan Chukwuemeka yang cedera dan tiga tembakannya diblok. Pergerakannya ke kotak penalti berakhir dengan bola liar jatuh ke kaki Nmecha untuk gol kedua, sehingga ia mencatatkan assist. Namun, ia nyaris mengarahkan bola dari sepak pojok pada akhir laga ke gawang sendiri sebelum Kobel menyelamatkannya.

Ramy Bensebaini (6/10): Masuk menggantikan Gadou dan nyaris langsung mencetak gol lewat upaya akrobatik yang diblok Maximilian Rohr. Membantu tim mempertahankan keunggulan dalam penutup laga yang menegangkan.

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Julian Ryerson (6/10): Menggantikan Karetsas ketika Kovac berupaya menjaga keunggulan. Menjalankan tugasnya dalam bertahan, meski Elversberg menciptakan lebih banyak peluang seiring berjalannya laga.

Ethan Nwaneri (N/A): Menyiapkan peluang tembakan Beier pada akhir laga yang kemudian diblok.

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Marcel Sabitzer (N/A): Memberikan tendangan bebas berbahaya kepada lawan di tepi kotak penalti tak lama setelah masuk.

Niko Kovac (7/10): Timnya harus bekerja keras, tetapi laga liga kesembilan tanpa kekalahan membuat Dortmund tetap sejajar dengan Bayern. Pergantian yang terpaksa dilakukan karena cedera Chukwuemeka membuat Beier masuk, dan ia turut berperan dalam gol kedua.