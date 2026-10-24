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Borussia Dortmund tetap memuncaki klasemen Bundesliga setelah meraih kemenangan tipis 1-0 atas Eintracht Frankfurt yang tampil gigih di Signal Iduna Park. Dortmund harus bekerja keras dan bermain disiplin secara taktik untuk mengamankan hasil tersebut.

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Pasukan Niko Kovač mendominasi penguasaan wilayah, mencatatkan 58,4% penguasaan bola dan melepaskan 18 tembakan, tetapi kesulitan menembus pertahanan rapat Frankfurt yang mencatatkan 48 sapuan. Kebuntuan akhirnya pecah pada menit ke-80 berkat perubahan berani Kovač. Pemain pengganti Maximilian Beier dan Jobe Bellingham menambah ancaman lewat permainan yang lebih langsung, lalu bekerja sama untuk memecah kebuntuan dan mengamankan tiga poin penting dalam persaingan gelar.

Berikut penilaian untuk para pemain Dortmund:

Kiper & Pertahanan

Gregor Kobel - 8/10 Tampil solid dan dapat diandalkan. Kiper timnas Swiss itu tetap waspada untuk melakukan tiga penyelamatan penting, terutama saat menggagalkan peluang Farès Chaïbi pada awal babak kedua. Distribusi bolanya juga menjadi kunci bagi Dortmund untuk membangun serangan dari belakang.

Ramy Bensebaini - 8/10 Menempati sisi kiri dalam formasi tiga bek Kovač, pemain asal Aljazair itu tampil luar biasa. Ia dominan dalam duel udara, tangguh saat merebut bola, dan membantu meredam serangan Frankfurt.

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Nico Schlotterbeck - 7/10 Sang kapten memimpin lini pertahanan dengan tegas. Kemampuannya maju ke lini tengah dan mengirim umpan yang menembus lini lawan berperan penting ketika Frankfurt bertahan jauh di belakang. Ia menjadi andalan lini belakang yang membatasi tim tamu hanya pada tiga tembakan tepat sasaran.

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Waldemar Anton - 7,5/10 Anton memberikan perlindungan yang dibutuhkan di sisi kanan formasi tiga bek. Disiplin menjaga posisi, ia menutup ruang di belakang pertahanan bagi Frankfurt dan berperan besar dalam keberhasilan timnya mencatatkan nirbobol.

Lini Tengah

Julian Ryerson - 7/10 Bermain sebagai bek sayap kanan dalam formasi 3-4-2-1, Ryerson menunjukkan etos kerja seperti biasanya. Ia menciptakan dua peluang dan mendapat satu kesempatan menjelang akhir laga, tetapi tembakannya sedikit melambung. Ia kemudian digantikan Joane Gadou pada masa tambahan waktu.

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Joey Veerman - 8,5/10 Penggerak utama tim dan bisa dibilang pemain terbaik dalam pertandingan ini. Pemain asal Belanda itu mengatur tempo di tengah lapangan, terus mengamati situasi dan mengorkestrasi aliran umpan Dortmund. Umpan-umpannya yang akurat menciptakan sejumlah peluang emas, termasuk sundulan Guirassy yang membentur mistar.

Felix Nmecha - 7/10 Aktif bermain sebagai salah satu dari dua gelandang tengah sebelum digantikan Jobe Bellingham. Nmecha tidak sekadar menjaga aliran bola; ia juga kerap muncul di sekitar kotak penalti. Satu tembakannya diselamatkan dan dua lainnya diblok saat ia berupaya memecah kebuntuan.

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Daniel Svensson - 7/10 Bermain sebagai bek sayap kiri, Svensson kesulitan melewati penjagaan ketat Frankfurt secara konsisten. Ia mengirim umpan silang bagus untuk Fábio Silva pada awal laga, tetapi ditarik keluar pada menit ke-68 ketika Kovač memilih pendekatan yang lebih menyerang.

Lini Serang

Marcel Sabitzer - 6/10 Mengawali laga sebagai salah satu dari dua gelandang serang, Sabitzer bekerja keras di antara lini pertahanan dan lini tengah lawan, tetapi sulit menemukan ruang saat menghadapi Koch dan Brassier. Ia termasuk dalam tiga pemain yang diganti pada menit ke-68.

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Fábio Silva - 7/10 Penyerang asal Portugal itu beberapa kali memperlihatkan kualitas tekniknya. Sundulannya sedikit melambung pada awal laga, dan ia menyiapkan peluang bagi Guirassy pada babak pertama. Ia kesulitan mendapat ruang sebelum digantikan Ethan Nwaneri.

Serhou Guirassy - 7/10 Menjadi tumpuan serangan dan terus merepotkan pertahanan Frankfurt lewat kekuatan fisiknya. Ia dua kali menguji Noah Atubolu pada babak pertama dan kurang beruntung tidak mencetak gol ketika sundulannya pada menit ke-53 menghantam mistar.

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Pemain Pengganti & Pelatih

Maximilian Beier - 8,5/10 Pahlawan malam itu. Masuk pada menit ke-68, Beier langsung mengubah dinamika serangan. Tembakan kaki kanannya dari luar kotak penalti pada menit ke-80 menunjukkan kualitasnya, melesat ke sudut atas gawang untuk memecah kebuntuan.

Jobe Bellingham - 8/10 Bellingham memberi dampak besar meski baru masuk pada menit ke-79. Semenit kemudian, ia memberikan assist untuk gol kemenangan Beier. Ia juga bekerja dengan baik dalam bertahan pada fase akhir laga untuk membantu tim mempertahankan keunggulan.

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Carney Chukwuemeka - 7/10 Masuk menggantikan Sabitzer untuk menambah kekuatan fisik dan dorongan serangan, Chukwuemeka melakukan itu dan bahkan lebih. Ia menjadi sumber kreativitas dengan menciptakan peluang bagi Nwaneri, Nmecha dan Ryerson tak lama setelah masuk.

Ethan Nwaneri - 6,5/10 Pemain remaja itu menunjukkan ketenangan yang mengesankan setelah menggantikan Fábio Silva. Ia nyaris seketika memaksa Atubolu melakukan penyelamatan sigap dan menjaga aliran bola tetap cepat di sepertiga akhir lapangan.

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Joane Gadou - Tidak dinilai Masuk pada masa tambahan waktu (90+2) untuk mengulur waktu dan memperkuat pertahanan.

Niko Kovač - 8,5/10 Kovač layak mendapat pujian penuh atas kemenangan ini. Menyadari para pemain yang mengawali laga di lini serang kesulitan berkembang, ia mengubah jalannya pertandingan lewat tiga pergantian pemain pada menit ke-68. Keputusannya memasukkan Beier, Chukwuemeka dan kemudian Bellingham terbukti jitu.



