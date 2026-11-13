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Belanda mempertontonkan efektivitas serangan yang luar biasa saat melumat Yunani 7-0 di Johan Cruijff ArenA. Tijjani Reijnders memimpin serangan dengan mencetak hat-trick pada babak pertama, membawa tim asuhan Xavi Hernandez ke puncak Grup 2.

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Belanda tampil dengan dominasi yang menakutkan di Johan Cruijff ArenA, menghancurkan Yunani 7-0 dalam pertandingan UEFA Nations League yang praktis sudah ditentukan sebelum turun minum. Tim asuhan Xavi mengeksploitasi setiap kelemahan dalam struktur pertahanan Yunani dan unggul 5-0 pada babak pertama. Crysencio Summerville membuka keran gol sejak awal, tetapi babak pertama menjadi milik Reijnders. Kecerdasannya dalam menemukan ruang membuatnya mencetak hat-trick dalam rentang 21 menit.

Babak kedua menjadi ajang bagi Belanda untuk mengelola pertandingan secara profesional, meski mereka tidak sepenuhnya mengendurkan tekanan. Jurrien Timber mencetak gol keduanya malam itu sebelum Donyell Malen menyempurnakan kemenangan telak tersebut dengan memanfaatkan runtuhnya mental para pemain Yunani. Statistik menunjukkan dominasi mutlak: 13 tembakan tepat sasaran, 548 operan sukses, dan nilai gol harapan (xG) sebesar 4,19. Bagi Yunani, malam itu memperlihatkan kelemahan taktik mereka. Mereka hanya mampu mencatatkan satu tembakan tepat sasaran di tengah gempuran Belanda.

Kiper & Pertahanan

Bart Verbruggen - 7/10

Pemain yang paling sedikit dibutuhkan di Amsterdam. Verbruggen praktis hanya menjadi penonton dan cuma perlu melakukan satu penyelamatan karena Yunani kesulitan membawa bola ke sepertiga akhir lapangan. Distribusi bolanya tetap akurat, membantu timnya memulai kembali serangan ketika tim tamu sesekali berhasil menghalau bola.

Denzel Dumfries - 9/10

Tak kenal lelah di sisi kanan. Dumfries menyumbang dua assist, masing-masing untuk gol Reijnders pada menit ke-33 dan gol ketujuh yang dicetak Malen pada menit ke-62. Pergerakannya ke depan membuat Kostas Tsimikas terus bertahan, sehingga Yunani tak pernah mampu membangun ancaman dari sisi kiri.

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Jurrien Timber - 9/10

Penampilan luar biasa yang jarang terlihat dari seorang bek dalam urusan mencetak gol. Timber menunjukkan kejelian membaca permainan dengan mencetak gol pada menit ke-40 dan ke-59. Selain mencetak dua gol, kemampuannya maju ke lini tengah menciptakan keunggulan jumlah pemain yang membuat Belanda mendominasi penguasaan bola.

Topik Terkait

Jan Paul van Hecke - 8/10

Unggul secara fisik dan kokoh dalam duel udara. Van Hecke memberikan fondasi yang stabil sehingga rekan-rekannya di lini pertahanan leluasa maju. Ia beberapa kali menghalau bola dan memastikan Vangelis Pavlidis nyaris tak terlihat sepanjang 65 menitnya di lapangan.

Micky van de Ven - 8/10

Kecepatannya saat mengejar lawan tak pernah benar-benar diuji, tetapi penempatan posisinya sempurna. Van de Ven menjadi pemain utama yang membawa bola maju dari lini belakang, kerap menggiringnya sejauh 18 hingga 27 meter untuk melewati garis pertama tekanan Yunani.

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Lini Tengah

Frenkie de Jong - 8/10

Pengatur ritme permainan. Sebagai kapten, De Jong mengendalikan tempo dengan mudah dan menuntaskan sebagian besar operannya sebelum ditarik keluar saat turun minum, ketika kemenangan timnya sudah praktis terjamin. Kehadirannya membuat para gelandang serang leluasa tampil tanpa khawatir pertahanan menjadi terbuka.

Joey Veerman - 8/10

Memperlihatkan visi bermain yang istimewa. Veerman memberikan assist untuk gol pertama Reijnders pada menit ke-12. Umpannya menjangkau berbagai area lapangan. Ia berulang kali mengalihkan permainan ke Dumfries yang bergerak maju untuk merenggangkan formasi 4-4-2 Yunani.

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Tijjani Reijnders - 10/10

Penampilan sempurna. Reijnders menjadi aktor utama di balik kehancuran Yunani, mencetak gol pada menit ke-12, ke-18, dan ke-33 untuk menuntaskan hat-trick dengan penyelesaian yang klinis. Pergerakannya di antara lini sulit diikuti, sementara penyelesaian akhirnya selalu tepat sasaran.

Lini Serang

Cody Gakpo - 7/10

Meski tidak mencetak gol, Gakpo menyita perhatian Lazaros Rota dan Konstantinos Mavropanos sekaligus, menciptakan ruang kosong yang dimanfaatkan Reijnders dan Summerville. Penampilan tanpa pamrih dari pemain Liverpool tersebut.

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Crysencio Summerville - 8/10

Membuka pesta gol lewat gol pembuka pada menit keenam. Akselerasinya yang eksplosif dan kemampuan menggiring bola langsung ke arah lawan menentukan jalannya pertandingan, memaksa lini belakang Yunani mundur sejak awal dan tak pernah pulih.

Donyell Malen - 9/10

Menjadi kekuatan kreatif yang akhirnya mencetak gol sebagai buah dari permainannya. Malen menyumbang dua assist pada babak pertama, untuk Reijnders pada menit ke-18 dan Timber pada menit ke-40, sebelum melepaskan tembakan keras yang menghasilkan gol terakhir pada menit ke-62 untuk melengkapi penampilan individunya yang gemilang.

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Pemain Pengganti & Pelatih

Teun Koopmeiners - 7/10

Menggantikan De Jong saat turun minum dan menjaga kualitas teknik permainan tetap tinggi. Ia terus mengalirkan bola dan membantu mempertahankan tekanan yang menghasilkan dua gol pada babak kedua.

Gjivai Zechiel - 6/10

Masuk menggantikan Reijnders pada menit ke-63. Memberikan tenaga segar di lini tengah saat pertandingan berangsur menuju hasil yang tak terelakkan.

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Ruben van Bommel - 6/10

Menggantikan Gakpo dan memberikan energi di sisi lapangan, meski intensitas pertandingan sudah jauh menurun saat ia masuk.

Noa Lang - 6/10

Masuk menggantikan Summerville untuk 15 menit terakhir. Ia menyibukkan para bek Yunani dengan beberapa pergerakan khasnya, tetapi tak punya banyak waktu untuk memberikan dampak nyata.

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Ian Maatsen - 6/10

Masuk pada pengujung laga untuk menggantikan Timber dan mengisi lini belakang saat Belanda dengan nyaman mempertahankan gawang tanpa kebobolan hingga laga usai.

Xavi Hernandez (Pelatih) - 9/10

Keputusan taktik yang brilian. Hernandez jelas mengidentifikasi ruang di antara sisi lapangan dan area tengah sebagai sasaran utama serangan. Instruksinya agar Reijnders dan Malen bebas bertukar posisi terus menyulitkan pelatih Yunani, Ivan Jovanovic. Keunggulan sejak awal memungkinkannya mengatur kebugaran pemain dengan sempurna.