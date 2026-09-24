Johan Cruijff ArenA menjadi panggung duel taktik yang memperlihatkan Belanda memegang kontrol signifikan tanpa mampu menemukan sentuhan akhir yang klinis sepanjang sebagian besar laga. Meski mencatatkan penguasaan bola 55% dan 22 tembakan yang luar biasa, Oranje justru tertinggal saat turun minum. Felix Nmecha membobol pertahanan Belanda pada menit ke-32, memanfaatkan periode ketika transisi vertikal Jerman terlihat paling mengancam. Babak pertama juga ternoda oleh cedera serius yang dialami Brian Brobbey, memaksa Xavi Hernandez melakukan perombakan taktik lebih awal.

Babak kedua melihat tuan rumah meningkatkan intensitas, dengan melepaskan sembilan tembakan tepat sasaran ke gawang Jerman. Jerman, yang dipimpin delapan penyelamatan Marc-Andre ter Stegen, tampak ditakdirkan pulang dengan kemenangan tipis saat Belanda semakin frustrasi. Namun, pada menit kedua injury time, Cody Gakpo muncul sebagai penyelamat, menuntaskan sebuah serangan yang dibantu pemain pengganti Ruben van Bommel untuk memastikan hasil imbang yang layak. Hasil seri ini membuat kedua raksasa sama-sama mengoleksi satu poin di Grup 2, mencerminkan pertandingan ketika metrik dasar Belanda (2,78 xG) akhirnya terwujud dalam hasil dramatis di pengujung laga.

Kiper & Pertahanan

Bart Verbruggen - 6/10

Kiper Brighton itu menjalani malam yang mengejutkan relatif tenang mengingat besarnya nama lawan, hanya dipaksa melakukan satu penyelamatan saat Jerman kesulitan rutin mengarah ke gawang. Ia tidak bisa berbuat banyak untuk gol pembuka Nmecha dari jarak dekat pada menit ke-32, ketika ia dibiarkan terekspos oleh struktur pertahanan di depannya. Distribusi bolanya tetap tenang di bawah tekanan, menyelesaikan mayoritas umpan pendeknya untuk membantu melewati pressing awal Jerman.

Micky van de Ven - 7/10

Dimanfaatkan karena kecepatan pemulihannya, Van de Ven sangat vital dalam mematahkan beberapa serangan balik Jerman. Ia mengelola ruang di belakang garis pertahanan tinggi dengan efektif, memastikan Adeyemi dan Schade jarang menemukan ruang untuk berlari. Meski tidak terlalu terlibat di sepertiga akhir lapangan seperti rekannya di sisi kanan, posisinya dalam bertahan tetap disiplin sepanjang 90 menit.

Virgil van Dijk - 6/10

Penampilan berwibawa yang standar dari sang kapten, meski ia akan kecewa karena lini pertahanan kehilangan fokus saat gol Nmecha tercipta. Van Dijk memenangi duel-duel udaranya dan mengorganisasi lini belakang dengan baik, tetapi kegagalan mencatatkan clean sheet tetap menjadi noda pada malam ketika Belanda hanya kebobolan dua tembakan tepat sasaran. Kepemimpinannya terlihat jelas pada fase akhir yang panik saat ia mendorong tim terus maju.

Denzel Dumfries - 6/10

Dumfries tampil seperti biasanya, rajin di sisi kanan, menyediakan opsi overlap dan berkontribusi pada 24 umpan silang yang dilepaskan kubu Belanda. Namun, malamnya sedikit ternoda oleh kartu kuning pada menit ke-69 akibat pelanggaran sengaja untuk menghentikan serangan balik. Ia tidak memiliki kualitas umpan akhir yang telah menjadi ciri khasnya, tetapi kehadiran fisiknya tetap merepotkan bek-bek sayap Jerman.

Jan Paul van Hecke - 5/10

Malam yang sulit bagi sang bek, yang sudah menerima kartu pada awal laga pada menit ke-24 akibat tekel yang salah waktu. Kartu kuning itu tampak membatasi agresivitasnya, dan ia bisa dibilang menjadi mata rantai terlemah dalam rantai pertahanan saat proses gol Jerman tercipta. Ia terus dibuat waspada oleh Amiri dan Havertz sebelum pemain terakhir ditarik keluar karena cedera.

Gelandang

Ryan Gravenberch - 7/10

Melanjutkan performa klubnya yang terus membaik, Gravenberch menjadi ruang mesin Belanda. Ia unggul dalam fase transisi, menggunakan langkah panjangnya untuk membawa bola dari area dalam ke sepertiga akhir lapangan. Ia membantu Belanda mempertahankan penguasaan bola 55% dan menjadi kunci dalam memastikan tuan rumah memenangi duel lini tengah melawan Kimmich dan Nmecha.

Tijjani Reijnders - 7/10

Reijnders menjadi pusat kreativitas utama sepanjang sebagian besar pertandingan, konsisten menemukan kantong ruang di antara lini-lini Jerman. Ia terlibat dalam sejumlah dari 21 tembakan yang dihasilkan tim sebelum digantikan pada menit ke-83. Kemampuannya berputar dan menusuk ke jantung pertahanan memaksa Jerman bermain dengan blok pertahanan dalam untuk sebagian besar babak kedua.

Quinten Timber - 6/10

Sebuah penampilan penuh duel yang berakhir lebih cepat ketika ia diganti pada menit ke-57. Timber menerima kartu kuning lebih awal (22') dan terus berada di tengah pertarungan fisik. Meski memberi daya juang, ia tidak memiliki percikan kreativitas yang dibutuhkan untuk membongkar tim Klopp, yang membuatnya digantikan secara taktis oleh Joey Veerman.

Serangan

Cody Gakpo - 8/10

Pahlawan tanpa bantahan bagi Oranje. Gakpo menjadi ancaman konstan dari sisi kiri, mencatatkan beberapa tembakan tepat sasaran dan akhirnya menemukan sentuhan akhir yang klinis pada menit ke-92 untuk menyamakan kedudukan. Pergerakannya cerdas, dan ia menunjukkan ketenangan luar biasa untuk menaklukkan Ter Stegen di saat-saat terakhir, membalas tekanan menyerang Belanda yang terus-menerus.

Crysencio Summerville - 6/10

Summerville menunjukkan kilasan kecepatan eksplosifnya, tetapi kerap kesulitan menemukan umpan akhir yang menentukan. Ia menjadi bagian dari lini depan yang mengumpulkan angka expected goals (xG) tinggi tetapi dibuat frustrasi oleh kemampuan Ter Stegen menghentikan tembakan. Ia akhirnya ditarik untuk memberi tenaga baru saat Belanda mengejar hasil pada akhir laga.

Brian Brobbey - 5/10

Malam yang ingin dilupakan sang striker, yang keterlibatannya terhenti lebih cepat akibat cedera otot yang tampak serius pada menit ke-35. Sebelum ditarik keluar, ia kesulitan terlibat dalam permainan dan gagal mencatatkan tembakan tepat sasaran yang benar-benar berarti. Cedera ini menjadi pukulan besar bagi pemain dan negaranya mengingat awal menjanjikan dalam jeda internasionalnya.

Pemain pengganti & Manajer

Mexx Meerdink - 6/10

Masuk lebih awal menggantikan Brobbey yang cedera. Meski menawarkan kehadiran fisik, ia tidak memiliki naluri predator untuk menuntaskan peluang-peluang yang datang ke arahnya saat gempuran Belanda pada babak kedua.

Joey Veerman - 7/10

Masuk pada menit ke-57, Veerman memberi dimensi berbeda di lini tengah lewat jangkauan umpannya yang luar biasa. Ia membantu menjaga tekanan yang pada akhirnya berbuah gol penyeimbang.

Ruben van Bommel - 8/10

Penampilan singkat yang sangat efektif. Masuk pada menit ke-83, ia memberi assist krusial untuk gol Gakpo pada menit ke-92, memperlihatkan visi yang luar biasa pada momen-momen akhir.

Guus Til - 6/10

Memberikan energi pada fase penutupan saat Belanda bermain lebih direct untuk mencari gol penyeimbang.

Xavi Hernandez (Manajer) - 7/10

Secara taktis, Xavi mengungguli Klopp dari sisi volume serangan dan kontrol, sebagaimana terlihat dari perbandingan 21 tembakan berbanding 11. Pergantian pemain yang dilakukannya proaktif dan pada akhirnya sukses, dengan Van Bommel menyumbang assist untuk gol penyeimbang. Ia akan khawatir dengan pemborosan di depan gawang, tetapi bisa bangga dengan daya juang timnya.