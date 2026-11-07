Bagikan Ikuti GOAL di Google

Bayern Munich mempertahankan keunggulan di puncak klasemen Bundesliga berkat kemenangan 2-1 atas Mainz 05 di MEWA Arena. Penyelesaian akhir yang efektif dari Joshua Kimmich dan Lennart Karl menjadi penentu, sementara Bayern mendominasi penguasaan bola dan wilayah permainan sepanjang laga.

Iklan

Bayern Munich melanjutkan laju tak terbendung di puncak klasemen Bundesliga dengan kemenangan terkendali 2-1 atas Mainz 05. Rancangan taktik pelatih sementara Aaron Danks berfokus pada banyaknya operan dan dominasi wilayah permainan, tercermin dari penguasaan bola sebesar 69 persen. Joshua Kimmich membuka keunggulan pada menit ke-14 setelah bergerak tanpa kawalan ke ruang kosong dan menuntaskan peluang berkat aksi cerdik Harry Kane. Kemampuan Bayern menjaga penguasaan bola dan menekan Mainz hingga ke sepertiga pertahanan mereka sendiri membatasi peluang tuan rumah sepanjang sebagian besar pertandingan.

Babak kedua menyaksikan masuknya Lennart Karl yang masih muda. Ia membayar kepercayaan pelatih dengan penyelesaian tenang pada menit ke-57 untuk menggandakan keunggulan, sekali lagi berkat assist dari Kane yang tidak egois. Saat Bayern tampak menuju kemenangan dengan nyaman, kelengahan sesaat pada akhir laga memungkinkan Phillip Tietz memperkecil ketertinggalan Mainz jauh memasuki masa tambahan waktu. Terlepas dari ancaman pada menit-menit akhir itu, statistik pertandingan sangat berpihak kepada tim tamu. Angka xG sebesar 2,67 mencerminkan penampilan yang jauh lebih dominan daripada yang tergambar dari skor akhir.

Penjaga gawang & pertahanan

Manuel Neuer - 6/10

Kapten veteran itu menjalani babak pertama yang sangat tenang karena garis pertahanan tinggi Bayern membuat Mainz sulit mendekat. Ia digantikan Jonas Urbig saat jeda setelah nyaris tak menghadapi ancaman langsung. Distribusi bolanya tetap luar biasa dan membantu timnya mencatatkan total 717 operan.

Iklan Iklan

Josip Stanisic - 7/10

Topik Terkait

Stanisic memberikan stabilitas di sisi kanan pertahanan. Ia disiplin menjaga posisi dan efektif dalam transisi sebelum diganti pada menit ke-67. Ia turut berperan dalam lini belakang yang membatasi Mainz hanya mencatatkan satu tembakan tepat sasaran sepanjang 90 menit.

Jonathan Tah - 7/10

Iklan

Tah menghadirkan kekuatan fisik di jantung pertahanan dan mampu mengatasi upaya serangan balik Mainz. Keunggulannya dalam duel udara dan kemampuannya membaca permainan membuat sebagian besar dari total 11 tembakan tuan rumah berupa percobaan jarak jauh yang tidak terlalu berbahaya.

Dayot Upamecano - 6/10

Iklan

Upamecano umumnya tenang saat menguasai bola, tetapi ia menjadi bagian dari lini pertahanan yang sempat lengah pada saat-saat terakhir pertandingan. Kecepatannya untuk kembali ke posisi bertahan berguna dalam menghadapi empat situasi serangan balik Mainz, meski ia jarang benar-benar diuji hingga batas kemampuannya.

Konrad Laimer - 6/10

Iklan

Bermain dalam peran bertahan, Laimer menghadirkan energi dan kegigihannya seperti biasa. Ia menerima kartu kuning pada menit ke-76 akibat pelanggaran taktis, yang menunjukkan kesediaannya melakukan tugas-tugas bertahan yang kurang mencolok. Ia digantikan Sacha Boey menjelang akhir laga saat Bayern berupaya mempertahankan keunggulan.

Lini tengah

Joshua Kimmich - 9/10

Iklan

Pengatur tempo tim. Kimmich menjadi pemain paling menonjol dan membuka skor pada menit ke-14 lewat penyelesaian yang mematikan. Selain mencetak gol, ia mengatur permainan dengan presisi tinggi dan berperan besar dalam total 717 operan Bayern sebelum diganti menjelang akhir laga.

Nathaniel Brown - 7/10

Iklan

Penampilan yang seimbang dari pemain muda ini, yang memberikan kelebaran dan disiplin taktis. Brown efisien dalam menjaga penguasaan bola dan mendukung serangan dengan baik, turut berkontribusi pada total 21 umpan silang tim tamu.

Aleksandar Pavlovic - 7/10

Iklan

Pavlovic menunjukkan kematangan yang melampaui usianya di lini tengah. Ia bekerja sama dengan baik bersama Kimmich untuk mematahkan upaya Mainz melakukan transisi melalui tengah, sehingga Bayern terus mendominasi wilayah permainan sepanjang laga.

Lini serang

Michael Olise - 7/10

Iklan

Olise terus merepotkan para bek sayap Mainz. Dribel dan kemampuannya menusuk ke dalam membuka banyak peluang, turut menghasilkan total 26 tembakan Bayern. Meski tidak mencetak gol, ancaman yang dihadirkannya berulang kali membuat susunan pertahanan lawan berantakan.

Lennart Karl - 8/10

Iklan

Penampilan yang menjadi terobosan bagi penyerang muda ini. Karl menunjukkan naluri mencetak gol yang sangat baik saat mencetak gol kedua Bayern pada menit ke-57. Pergerakannya tanpa bola cerdas dan ia memberikan dimensi berbeda dalam serangan sebelum diganti pada menit ke-67.

Harry Kane - 9/10

Iklan

Penampilan penyerang tengah yang nyaris sempurna. Meski tidak mencetak gol, Kane merupakan sosok utama di balik kemenangan ini dengan memberikan assist untuk gol Kimmich dan Karl. Kemampuannya menahan bola dan visi bermainnya menjadi pembeda dalam membongkar pertahanan Mainz yang gigih.

Pemain pengganti & pelatih

Jonas Urbig - 6/10

Iklan

Masuk menggantikan Neuer saat jeda. Ia nyaris tidak perlu beraksi hingga menit ke-93, ketika tembakan Tietz berhasil menaklukkannya. Gol itu sulit dicegah mengingat kelengahan lini pertahanan menjelang akhir laga.

Alphonso Davies - 6/10

Iklan

Masuk pada menit ke-67 untuk menghadirkan tenaga baru dan kecepatan saat membantu serangan dari sisi lapangan. Ia membantu mempertahankan tekanan, tetapi tidak memberikan dampak besar di sepertiga akhir lapangan.

Tom Bischof - 6/10

Iklan

Menggantikan Lennart Karl pada menit ke-67. Ia menjaga penguasaan bola dengan rapi saat Bayern beralih ke pendekatan yang lebih berhati-hati untuk mengendalikan jalannya laga.

Hiroki Ito - N/A

Iklan

Masuk sebagai pemain pengganti pada menit ke-86 untuk memperkuat pertahanan.

Sacha Boey - N/A

Iklan

Masuk sebagai pemain pengganti pada menit ke-86 untuk menggantikan Laimer.

Aaron Danks - 8/10

Iklan

Danks menyiapkan timnya dengan sempurna untuk mendominasi penguasaan bola. Keputusannya memainkan Karl yang masih muda sejak awal terbukti tepat berkat gol kedua, sementara organisasi permainan timnya memastikan Mainz hanya mendapat sedikit peluang hingga detik-detik terakhir.