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Bayern Munich ditahan imbang 2-2 oleh Borussia Dortmund di Allianz Arena dalam laga yang diwarnai peluang-peluang terbuang. Meski Konrad Laimer dan Dayot Upamecano mencetak gol, kegagalan Harry Kane mengeksekusi penalti, sesuatu yang jarang terjadi, terbukti menjadi faktor penentu.

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Bayern Munich akan menganggap hasil imbang 2-2 melawan Borussia Dortmund ini sebagai peluang besar yang terbuang untuk menegaskan dominasinya di puncak klasemen Bundesliga. Tuan rumah jauh unggul dalam angka gol yang diharapkan (xG), yakni 4,18 berbanding 0,63 milik Dortmund, tetapi gagal mengubah keunggulan taktis itu menjadi kemenangan. Momen yang paling menentukan malam itu adalah kegagalan penalti Kane yang tidak biasa pada menit ke-56. Kegagalan tersebut membuat tim tamu tetap mampu mengimbangi Bayern meski kalah dalam penguasaan wilayah permainan.

Dari sisi taktik, pertandingan ini mempertemukan dua gaya bermain yang berbeda. Bayern menguasai 56 persen bola dan menciptakan dua peluang besar. Konrad Laimer membuka skor pada menit ke-38, tetapi Serhou Guirassy menghukum Bayern saat mereka beralih ke fase bertahan pada menit ke-60. Dayot Upamecano segera membawa Bayern kembali unggul, sebelum gol pemain pengganti Fabio Silva pada menit ke-89 memastikan kedua tim berbagi poin.

Kiper & Lini Belakang

Jonas Urbig - 6/10

Urbig menghadapi malam yang cukup sibuk meski Bayern mendominasi, dengan mencatatkan empat penyelamatan. Namun, dari enam tembakan tepat sasaran yang dihadapinya, ia kebobolan dua kali meski xG lawan hanya 0,63. Hal itu menunjukkan ia mungkin bisa berbuat lebih banyak untuk mempertahankan keunggulan, terutama saat tekanan pada akhir laga yang berujung pada gol penyama kedudukan Silva.

Konrad Laimer - 8/10

Laimer tampil menonjol dalam peran bek kanan yang juga aktif membantu serangan. Ia membuka skor pada menit ke-38 lewat penyelesaian yang apik dan terus terlibat dalam serangan, dengan melepaskan beberapa tembakan sepanjang pertandingan. Energinya memberi Bayern jalur serangan penting saat para pemainnya bertukar posisi di sisi lapangan.

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Dayot Upamecano - 7/10

Upamecano menunjukkan ancamannya dalam duel udara dengan mencetak gol kedua Bayern pada menit ke-66 setelah sepak pojok. Meski unggul secara statistik dalam duel-duel individunya, kegagalan lini belakang secara kolektif mempertahankan posisinya pada menit terakhir waktu normal mengurangi nilai penampilannya yang secara keseluruhan solid.

Topik Terkait

Kim Min-Jae - 7/10

Pemain internasional Afrika Selatan itu menjadi tembok pertahanan sepanjang sebagian besar pertandingan dan memimpin tim dengan 16 aksi defensif. Ia memenangi 7 duel dan melakukan 2 tekel, memberikan kekokohan yang dibutuhkan agar kedua bek sayap Bayern bisa naik jauh ke depan.

Alphonso Davies - 6/10

Davies menunjukkan kecepatan dan kesigapannya untuk kembali bertahan seperti biasa, tetapi pengaruhnya di sepertiga akhir lapangan lebih kecil daripada Laimer di sisi seberang. Ia menjaga lebar permainan tim, tetapi gagal mengirim umpan silang penentu yang bisa membuat keunggulan Bayern sulit dikejar sebelum drama di akhir laga.

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Lini Tengah

Joshua Kimmich - 7/10

Kimmich mengatur tempo di jantung lini tengah, melepaskan dua tembakan dan menjadi penghubung antara pertahanan dan serangan. Kemampuannya menjaga aliran penguasaan bola membantu Bayern terus menekan, meski ia tidak menemukan umpan penentu untuk membongkar pertahanan rapat Dortmund.

Aleksandar Pavlovic - 8/10

Pavlovic sangat efisien saat menguasai bola. Ia mencatatkan 82 umpan akurat, terbanyak di tim. Penempatan posisinya memberi Kimmich lebih banyak kebebasan, dan perannya penting dalam memastikan Bayern memenangi pertarungan taktis untuk menguasai area tengah.

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Michael Olise - 6/10

Olise sangat aktif, melepaskan beberapa tembakan ke arah gawang dan menguji Kobel berkali-kali, terutama pada menit ke-80. Namun, ia kurang tenang dalam penyelesaian akhir untuk mengubah peluang-peluang yang tidak sepenuhnya terbuka menjadi gol. Ia akhirnya diganti pada menit ke-84.

Ismael Saibari - 6/10

Saibari beberapa kali memperlihatkan kualitasnya, termasuk lewat tembakan pada menit ke-29 yang memaksa Kobel melakukan penyelamatan sigap. Ia terlibat dalam serangan-serangan awal, tetapi kesulitan mempertahankan pengaruhnya ketika permainan menjadi lebih terbuka pada babak kedua.

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Serge Gnabry - 5/10

Penampilan Gnabry mengecewakan karena ia kesulitan memberikan dampak berarti di sayap kiri. Ia diganti pada awal babak kedua (menit ke-31) ketika Bayern mencari cara yang lebih dinamis untuk membongkar pertahanan Dortmund.

Lini Depan

Harry Kane - 4/10

Malam yang jarang dialami pemenang Ballon d'Or itu dan ingin segera ia lupakan. Meski melepaskan 6 tembakan dan mencatatkan xG 0,98, kegagalan Kane mengeksekusi penalti pada menit ke-56 menjadi titik balik pertandingan. Bagi penyerang sekaliber dirinya, kegagalan mengarahkan tembakan tepat sasaran dari jarak sekitar 11 meter dalam Der Klassiker merupakan catatan negatif yang mencolok.

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Pemain Pengganti & Pelatih

Josip Stanisic - 6/10

Masuk menggantikan Gnabry pada menit ke-31 untuk memperkuat sisi kanan dan memberi Laimer keleluasaan bergerak lebih jauh ke depan. Ia bermain disiplin, tetapi tidak mampu mencegah tekanan Dortmund pada akhir laga.

Lennart Karl - Tidak dinilai

Baru masuk pada menit ke-84, Karl melepaskan satu tembakan spekulatif dari jarak jauh pada masa tambahan waktu, tetapi menit bermainnya tidak cukup untuk mendapat penilaian yang adil.

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Nathaniel Brown - 6/10

Masuk pada menit ke-29, Brown menyia-nyiakan peluang untuk memenangkan pertandingan pada menit ke-94 setelah tembakannya melenceng.

Pelatih: Vincent Kompany - 6/10

Meski tidak berada di tepi lapangan karena baru-baru ini menjalani perawatan di rumah sakit, rancangan taktiknya sudah tepat, sebagaimana terlihat dari tingginya xG yang diciptakan Bayern. Namun, kegagalan mempertahankan keunggulan hingga akhir dan ketergantungan pada Kane yang sedang kesulitan mencetak gol akan menjadi bahan evaluasi bagi staf pelatihnya.