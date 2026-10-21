Rapor pemain Bayern Munich vs Arsenal: Harry Kane memimpin serangan Bayern, tetapi kemenangan lepas dari genggaman anak asuh Kompany

Bayern Munich bermain imbang 2-2 melawan Arsenal dalam laga berintensitas tinggi yang memperlihatkan kecanggihan taktik sekaligus kelemahan pertahanan dua raksasa Eropa itu. Tuan rumah tertinggal pada menit ke-25 setelah Eberechi Eze, yang menggantikan Bukayo Saka karena cedera, menuntaskan umpan terobosan Martin odegaard dengan penyelesaian tajam. Namun, Bayern merespons dengan tangguh. Harry Kane menjadi kreator gol penyeimbang Alphonso Davies sebelum jeda, membuat momentum kembali berpihak kepada tim Jerman itu.

Bayern meningkatkan tekanan pada babak kedua dan akhirnya berbalik unggul lewat penalti Harry Kane pada menit ke-61 setelah Jurrien Timber dihukum karena handball. Bayern mendominasi sebagian besar upaya membangun serangan melalui tengah, dengan catatan 2,51 xG dibandingkan 1,40 milik Arsenal. Namun, kegagalan mereka memastikan kemenangan harus dibayar mahal ketika Declan Rice muncul pada akhir laga dan melepaskan tembakan keras untuk menyamakan kedudukan bagi Arsenal.





Kiper & Pertahanan

Manuel Neuer - 6/10

Neuer cukup sibuk dengan menghadapi lima tembakan tepat sasaran dan melakukan tiga penyelamatan. Ia tak bisa berbuat banyak untuk menghentikan penyelesaian Eze dari jarak dekat, tetapi menunjukkan kewaspadaan khasnya saat menepis tembakan Jurriën Timber pada akhir laga hingga melewati mistar. Distribusi bolanya tetap menjadi bagian penting dalam upaya Bayern membangun serangan, meski ia kebobolan akibat tembakan Rice pada akhir laga dari posisi yang semestinya mendapat perlindungan lebih baik dari lini belakangnya.

Konrad Laimer - 6/10

Dipasang sebagai bek kanan, Laimer bermain penuh energi dan bekerja keras. Ia nyaris mencetak gol pada menit ke-67 setelah serangan cepat, tetapi tembakannya diblok. Meski menjadi opsi saat transisi, ia terkadang kesulitan menghadapi pergerakan menyamping para bek sayap Arsenal yang melakukan overlap dalam proses terciptanya gol kedua tim tamu.

Dayot Upamecano - 7/10

Upamecano tampil kokoh di lini pertahanan sepanjang sebagian besar laga, dengan 14 intervensi defensif, terbanyak di pertandingan ini. Ia memenangi tiga tekel dan delapan duel. Kehadiran fisiknya membuat Kai Havertz hampir tak berkutik. Ia kurang beruntung tidak mencetak gol lewat sundulan pada menit ke-49 yang memaksa David Raya melakukan penyelamatan gemilang.

Kim Min-Jae - 5/10

Malam yang sulit bagi pemain asal Korea Selatan itu, yang tampak sedikit kewalahan menghadapi rotasi cepat Arsenal. Ia digantikan Jonathan Tah saat turun minum setelah kesulitan menjaga kedalaman garis pertahanan pada babak pertama, terutama dalam rangkaian serangan yang menghasilkan gol pembuka Eze.

Josip Stanisic - 6/10

Memulai laga di sisi kiri lini belakang empat pemain, Stanisic menjalankan peran yang lebih konservatif untuk mengimbangi posisi Davies yang lebih maju. Penempatan posisinya dapat diandalkan, tetapi ia tidak memiliki kecepatan yang cukup untuk mengejar pergerakan Noni Madueke pada akhir laga.

Lini Tengah

Aleksandar Pavlovic - 8/10

Pemain muda ini menunjukkan kepiawaian mengendalikan tempo. Pavlovic mencatatkan 61 umpan akurat dari 65 percobaan, yang terbaik di Bayern dalam statistik distribusi bola. Kemampuannya mengatasi tekanan Arsenal memungkinkan Bayern bertransisi secara efektif, meski ia sesekali kewalahan ketika Declan Rice meningkatkan intensitas pada 20 menit terakhir.

Tom Bischof - 6/10

Gelandang muda itu sesekali memperlihatkan potensi tekniknya, tetapi kesulitan mengimbangi kekuatan fisik pemain seperti Bruno Guimarães. Ia bermain aman dan mengalirkan kembali penguasaan bola secara efisien, tanpa memberikan penetrasi ke sepertiga akhir yang dibutuhkan untuk menembus pertahanan rapat Arsenal.

Ismael Saibari - 6/10

Bermain dalam peran menyerang di tengah, Saibari bekerja keras tetapi kurang tajam dalam penyelesaian. Tembakan jarak jauhnya pada menit ke-33 melenceng, sementara tembakan lainnya pada menit ke-52 berhasil diselamatkan. Pergerakannya di antara lini berguna, tetapi ia digantikan Luis Díaz pada menit ke-68 ketika Bayern mencari serangan yang lebih langsung.

Lini Serang

Serge Gnabry - 6/10

Gnabry bekerja keras di sayap kanan, tetapi kesulitan mendapatkan peluang tembak yang bersih. Tembakannya diblok pada menit ke-21 dan kembali diblok pada menit ke-45. Meski kerja kerasnya saat bertahan membantu Laimer, ia tidak benar-benar mampu mengungguli Riccardo Calafiori sebelum ditarik keluar pada menit ke-68.

Alphonso Davies - 8/10

Bermain jauh ke depan sebagai sayap kiri, Davies terus menjadi ancaman. Ia mencetak gol penyeimbang pada menit ke-35 lewat penyelesaian tenang setelah menerima umpan brilian Kane. Catatan 0,56 xG dari permainan terbuka mencerminkan penempatan posisinya yang berbahaya, dan ia terus menyulitkan Arsenal hingga diganti pada menit ke-85.

Harry Kane - 9/10

Tanpa diragukan lagi, Kane adalah bintang Bayern. Ia menjadi kreator sekaligus penyelesai utama, menyumbang assist lewat umpan terobosan luar biasa untuk Davies sebelum dengan tenang mengeksekusi penalti pada menit ke-61. Dengan 1,11 xG dan total empat tembakan, ia menjadi pusat setiap serangan berbahaya Bayern, sesuai reputasinya sebagai pemain yang kerap menyulitkan Arsenal.

Pemain Pengganti & Pelatih

Jonathan Tah - 6/10

Masuk menggantikan Kim Min-Jae saat turun minum dan menghadirkan ketenangan di jantung pertahanan. Ia mengatasi ancaman Viktor Gyökeres dalam duel udara dengan baik setelah pemain asal Swedia itu masuk.

Luis Díaz - 6/10

Masuk pada menit ke-68, Díaz memberikan tenaga segar dan membawa bola langsung ke depan. Tembakannya pada menit ke-76 diblok, tetapi ia tidak mampu menciptakan momen penentu sebelum diganti pada masa tambahan waktu.

Lennart Karl - 6/10

Masuk menggantikan Gnabry pada menit ke-68, Karl menunjukkan energi yang baik tetapi kesulitan terlibat dalam serangan di sepertiga akhir ketika Arsenal mulai mendominasi penguasaan bola menjelang laga usai.

Nathaniel Brown - Tidak dinilai

Masuk menggantikan Davies pada menit ke-85 untuk memperkuat sisi kiri, tetapi waktu bermainnya terbatas untuk memengaruhi pertandingan.

Bara Sapoko Ndiaye - Tidak dinilai

Dimasukkan pada menit ke-90 menggantikan Díaz sebagai langkah taktis.

Pelatih: Vincent Kompany - 7/10

Keputusan Kompany menempatkan Davies jauh ke depan di sisi kiri menjadi keberhasilan taktis karena mampu memanfaatkan ruang di belakang garis pertahanan tinggi Arsenal. Namun, kecenderungan timnya untuk bertahan terlalu dalam setelah unggul mengundang tekanan yang berujung pada gol penyeimbang Rice.