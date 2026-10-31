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Barcelona bangkit dengan kemenangan telak setelah kalah di El Clasico. Lamine Yamal dan Raphinha masing-masing mencetak dua gol untuk membawa tim asuhan Hansi Flick menang 6-1 atas Deportivo Alaves di Spotify Camp Nou dan kembali ke puncak klasemen La Liga.

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Tuan rumah unggul 4-0 saat turun minum. Fermin Lopez mencetak satu gol dan memberi assist untuk kedua gol Raphinha, sebelum gol cungkil Yamal yang disahkan VAR serta penyelesaian apik pemain pengganti Anthony Gordon memperlebar keunggulan. Barcelona menguasai 77 persen penguasaan bola dan mencatatkan 3,19 expected goals (xG). Hanya gol Mariano Diaz pada menit-menit akhir yang menggagalkan nirbobol mereka, sementara hasil itu membuat Barcelona unggul dua poin atas Atletico Madrid dengan koleksi 30 poin.

Berikut rapor pemain Barcelona:

Kiper & Lini Belakang

Joan Garcia - 7/10: Melakukan dua penyelamatan pada babak pertama, menggagalkan peluang Angel Perez di tiang dekat dan menangkap tembakan jarak jauh Carlos Protesoni. Ia juga dengan sigap meninju bola dari situasi bola mati. Terkecoh oleh tembakan Mariano pada menit-menit akhir.

Brian Farinas - 7/10: Dipercaya menjadi starter di bek kanan menggantikan Xavi Espart yang cedera. Ia rapi saat menguasai bola dan turut berperan dalam rangkaian serangan apik yang menghasilkan gol pertama Yamal.

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Pau Cubarsi - 8/10: Sosok kunci dalam proses membangun serangan Barcelona, dengan 80 sentuhan pada babak pertama saja. Ia juga menyundul bola untuk menghalau umpan silang berbahaya Lucas Boye setelah De Jong kehilangan bola.

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Joao Cancelo - 7/10: Bergerak ke tengah untuk menyiapkan gol keempat Yamal dan terus menjadi opsi serangan di sisi kiri. Mendapat kartu kuning akibat pelanggaran ceroboh terhadap Perez pada menit ke-57, sebelum digantikan Alejandro Balde tak lama setelah satu jam pertandingan berjalan.

Frenkie de Jong - 7/10: Dimainkan sebagai bek tengah darurat dan secara umum nyaman menjalankan peran itu, meski kehilangan bola akibat kecerobohannya pada menit ke-70. Digantikan Gerard Martin delapan menit sebelum waktu normal berakhir.

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Lini Tengah

Rodri - 8/10: Mengendalikan tempo dari posisi terdalam di lini tengah dan melepaskan umpan terobosan dengan takaran sempurna untuk gol Gordon. Namun, umpan baliknya yang kurang akurat membuka jalan bagi Mariano untuk mencetak gol hiburan Alaves.

Pedri - 7/10: Umpan terobosannya kepada Fermin mengawali rangkaian serangan untuk gol pembuka, dan ia juga terlibat dalam proses gol keempat. Mendapat kartu kuning karena menarik Denis Suarez pada menit ke-40 dan digantikan Marc Bernal saat turun minum.

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Fermin Lopez - 9/10: Mencetak satu gol dan dua assist sebelum turun minum. Ia menyiapkan gol pembuka dan gol ketiga Raphinha, serta mencetak gol dari sudut yang tampak mustahil di dekat garis akhir sisi kanan di antara kedua gol tersebut.

Lini Serang

Lamine Yamal - 9/10: Memberi assist untuk gol Fermin, lalu melepaskan tembakan keras dengan kaki kiri dari tepi kotak penalti untuk mengubah skor menjadi 4-0. Ia kemudian mencungkil bola melewati Antonio Sivera untuk gol keduanya setelah VAR membatalkan keputusan offside. Tembakan langsungnya dari jarak dekat juga sempat ditepis. Digantikan Gordon pada menit ke-74.

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Karim Adeyemi - 7/10: Menjadi starter di sisi kiri, mengungguli Gordon, dan merepotkan Nahuel Tenaglia dengan kecepatannya hingga menciptakan peluang bagi Yamal. Namun, tembakannya dari jarak dekat melambung ketika Fermin menyodorkan bola kepadanya pada awal babak kedua.

Raphinha - 8/10: Sang kapten menyambut umpan mendatar Fermin untuk mencetak gol pembuka dan menuntaskan peluang dengan tenang untuk gol ketiga, sehingga koleksi golnya di liga menjadi 15. Ia gagal memanfaatkan peluang dari jarak dekat saat berpeluang mencetak hat-trick, lalu digantikan Gabriel Jesus pada menit ke-62.

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Pemain Pengganti & Pelatih

Marc Bernal - 7/10: Menggantikan Pedri saat turun minum dan menjaga permainan lini tengah tetap berjalan lancar tanpa banyak kesulitan.

Alejandro Balde - 7/10: Masuk menggantikan Cancelo pada menit ke-62 dan bekerja sama dengan baik bersama Adeyemi dan Fermin di sisi kiri.

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Gabriel Jesus - 7/10: Hanya membutuhkan dua menit setelah masuk untuk mengirim umpan terobosan kepada Yamal yang menghasilkan gol kelima, meski ia gagal menjangkau umpan lambung pendek Fermin pada menit-menit akhir.

Anthony Gordon - 8/10: Menggantikan Yamal pada menit ke-74 dan melengkapi penampilan singkatnya dengan penyelesaian tenang yang mengangkat bola melewati Sivera setelah menerima umpan terobosan Rodri.

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Gerard Martin - 6/10: Masuk menggantikan De Jong pada menit ke-82 dan tertinggal dari Mariano dalam proses terciptanya gol Alaves.

Hansi Flick - 8/10: Tiga perubahan yang ia lakukan dari laga Clasico, termasuk menempatkan De Jong sebagai bek tengah serta memberi kesempatan menjadi starter kepada Farinas dan Adeyemi, membuahkan hasil ketika timnya bangkit dari kemunduran tersebut dengan meyakinkan.