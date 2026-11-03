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Raphinha mencetak dua gol setelah gol pembuka Lamine Yamal yang memecahkan rekor, saat Barcelona mengakhiri awal sempurna Aston Villa di Liga Champions.

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Barcelona mengalahkan Aston Villa 3-0 di Spotify Camp Nou yang diguyur hujan, sekaligus memberikan kekalahan pertama kepada tim asuhan Unai Emery dalam kiprah mereka di Liga Champions musim ini.

Villa menghadiahkan keunggulan kepada tuan rumah pada menit ketujuh ketika umpan Joao Gomes yang dibuat dengan panik melintasi kotak penaltinya sendiri jatuh ke kaki Yamal. Gol ke-14 Yamal di Liga Champions menjadikannya pemain remaja tersubur dalam sejarah kompetisi tersebut. Tim tamu terus mengancam sepanjang babak pertama yang berlangsung terbuka. Upaya jarak dekat Matty Cash dan Gomes sama-sama diblok, sementara Johan Manzambi menyia-nyiakan peluang bagus sebelum peluang berikutnya digagalkan Joan Garcia.

Sang kapten memastikan kemenangan setelah jeda, menuntaskan umpan terobosan Fermin Lopez pada menit ke-52 dan umpan silang Joao Cancelo pada menit ke-64. Barcelona menutup laga dengan penguasaan bola 65 persen, perkiraan gol (xG) 1,96 berbanding 0,72 milik Villa, serta nirbobol pertama mereka dalam 18 pertandingan Liga Champions. Kemenangan ini membawa Barcelona melewati Villa ke posisi kedua fase liga, dengan kedua tim sama-sama mengoleksi sembilan poin.

Berikut penilaian GOAL untuk para pemain Barcelona...

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Penjaga gawang & pertahanan

Joan Garcia (8/10): Menepis tembakan keras Johan Manzambi pada menit ke-31 dan berulang kali keluar dari garis gawang untuk menghentikan Nicolas Jackson. Ia membantu Barca mencatatkan nirbobol pertama di Liga Champions dalam 18 pertandingan.

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Brian Farinas (7/10): Tampil tenang sebagai bek kanan pada debutnya di Liga Champions, meski Villa meminta penalti ketika Emiliano Buendia terjatuh akibat tekelnya. Digantikan Alejandro Balde pada menit ke-82.

Pau Cubarsi (7/10): Menahan Jackson di tepi kotak penalti hingga Barca bisa melancarkan serangan balik, dan tetap kokoh ketika penyerang itu terlambat menerjang tulang keringnya sebelum turun minum.

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Gerard Martin (7/10): Solid sebagai bek tengah saat Barcelona membatasi Villa hanya mencatatkan satu tembakan tepat sasaran.

Joao Cancelo (8/10): Berpengaruh besar sebagai bek kiri. Berlari hingga garis akhir lapangan untuk menyiapkan gol kedua Raphinha dan nyaris mencetak gol sendiri lewat tembakan keras yang melambung tipis. Bermain selama 90 menit penuh.

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Lini tengah

Rodri (7/10): Menjaga permainan tetap mengalir dari posisi gelandang bertahan pada babak pertama yang terbuka sebelum digantikan Marc Bernal saat jeda.

Pedri (7/10): Memanfaatkan umpan lepas Zion Suzuki untuk menciptakan peluang bagi Anthony Gordon pada babak pertama dan membantu Barca mendominasi penguasaan bola. Digantikan Frenkie de Jong pada menit ke-70.

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Fermin Lopez (8/10): Mengirim umpan mendatar akurat untuk gol pertama Raphinha dan memaksa Suzuki melakukan penyelamatan sigap setelah merebut bola dari Boubacar Kamara. Digantikan Gavi pada menit ke-69.

Lini serang

Lamine Yamal (8/10): Menghukum kesalahan Gomes untuk menjadi pemain remaja tersubur dalam sejarah Liga Champions dan terus merepotkan Ian Maatsen sepanjang laga. Suzuki dua kali menggagalkan upayanya mencetak gol kedua.

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Anthony Gordon (7/10): Berulang kali melewati Matty Cash di sisi kiri dan memaksa Suzuki melakukan penyelamatan sigap, meski umpan akhirnya terkadang kurang akurat.

Raphinha (9/10): Menerima kartu kuning karena memprotes keputusan wasit sebelum jeda. Sang kapten memastikan kemenangan lewat dua penyelesaian tenang dari umpan Fermin dan Cancelo, sehingga menyamai catatan Robert Lewandowski dengan 23 gol Liga Champions untuk klub. Digantikan Gabriel Jesus pada menit ke-70.

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Pemain pengganti & pelatih

Marc Bernal (6/10): Menggantikan Rodri saat jeda dan menjaga kestabilan lini tengah ketika Barca memperlebar keunggulan.

Gavi (6/10): Masuk menggantikan Fermin dan umpan silangnya mengenai lengan Pau Torres, memicu permintaan penalti yang tidak terlalu kuat.

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Gabriel Jesus (6/10): Menggantikan Raphinha dan menyiapkan peluang bagi Yamal menjelang akhir laga, tetapi Suzuki menepis tembakannya.

Frenkie de Jong (6/10): Menggantikan Pedri dan membantu Barca menuntaskan laga dengan penguasaan bola yang rapi.

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Alejandro Balde (N/A): Masuk menggantikan Farinas untuk beberapa menit terakhir.

Hansi Flick (8/10): Timnya berhasil melewati babak pertama yang sulit lalu memperlebar keunggulan setelah jeda, mengakhiri awal sempurna Villa dan akhirnya mencatatkan nirbobol di kompetisi Eropa.