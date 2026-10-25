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Barcelona menelan kekalahan pertama mereka di La Liga musim ini setelah dua gol Kylian Mbappe membawa Real Madrid menang 2-1 dalam El Clasico di Spotify Camp Nou. Hasil itu mengakhiri rentetan sembilan kemenangan beruntun tuan rumah dan membuat rival abadi mereka kini hanya tertinggal tiga poin.

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Tim asuhan Hansi Flick menguasai 62 persen penguasaan bola dan melepaskan 17 tembakan, tetapi Madrid mencetak gol saat berada dalam tekanan empat menit sebelum turun minum, ketika sapuan Gerard Martin membentur Mbappe dan masuk ke gawang. Raphinha menyamakan kedudukan pada menit ke-61 setelah menerima umpan cerdik dari Pedri. Barcelona kemudian terus menekan tim tamu demi mencari gol kemenangan, tetapi pemain pengganti Gabriel Jesus kehilangan bola pada menit ke-87 dan Eduardo Camavinga memberi umpan kepada Mbappe untuk mencetak gol penentu.

GOAL memberikan nilai kepada para pemain Barcelona dalam laga Clasico...

Kiper & pertahanan

Joan Garcia (7/10): Tak bisa berbuat banyak untuk mencegah kedua gol, dengan gol kedua diceploskan ke gawang yang nyaris kosong. Melakukan tiga penyelamatan, yang terbaik ketika menepis dengan kuat tembakan mendatar keras Arda Guler, serta keluar dari area penaltinya untuk menyapu bola sebelum Mbappe menjangkaunya pada babak kedua.

Xavi Espart (6/10): Penampilannya berakhir setelah setengah jam, setelah sebelumnya mendapat benturan keras dari Aurelien Tchouameni. Ia tak punya banyak waktu untuk menunjukkan kemampuannya sebelum digantikan Alejandro Balde.

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Pau Cubarsi (6/10): Menunjukkan ketenangannya seperti biasa saat menguasai bola dan menghentikan Mbappe dengan tekel tepat waktu selepas jeda, tetapi dilewati Camavinga dalam proses terciptanya gol kemenangan di pengujung laga.

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Gerard Martin (6/10): Gol pembuka itu menjadi momen yang ingin ia lupakan, setelah sapuannya yang tak biasa membentur Mbappe dan meluncur melewati Garcia. Ia nyaris menebus kesalahan pada babak kedua, tetapi Andriy Lunin menggagalkan sundulannya dari jarak sangat dekat dengan penyelamatan gemilang.

Joao Cancelo (7/10): Salah satu pemain yang tampil lebih baik di lini belakang. Aktif membantu serangan dan mengirimkan bola dari situasi bola mati, meski Yan Diomande beberapa kali berhasil melewatinya dengan mengandalkan kekuatan fisik.

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Lini tengah

Rodri (7/10): Bermain rapi sebagai salah satu dari dua gelandang poros, ia beberapa kali menyapu bola dengan baik dari situasi bola mati dan menguji Lunin lewat tembakan mendatar sesaat sebelum turun minum.

Pedri (7/10): Menjadi perancang gol penyama kedudukan dengan berpura-pura menembak sebelum menyodorkan umpan mengecoh kepada Raphinha. Momen itu menebus penampilan cerobohnya pada babak pertama, ketika ia beberapa kali kehilangan bola dan memberi Madrid peluang untuk melancarkan serangan balik.

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Fermin Lopez (6/10): Aktif dalam peran nomor 10, ia melepaskan tembakan yang berubah arah hingga melebar dan berulang kali dilanggar Marc Cucurella, tetapi kesulitan memberikan umpan akhir sebelum digantikan Frenkie de Jong setelah 74 menit.

Lini serang

Lamine Yamal (7/10): Terus merepotkan Cucurella sepanjang pertandingan dan nyaris mencetak gol lewat tembakan melengkung dari jarak jauh di pengujung laga. Namun, ia akan menyesali peluang emas sesaat sebelum turun minum, ketika tembakannya melenceng padahal hanya Lunin yang harus ia taklukkan.

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Anthony Gordon (8/10): Debut Clasico yang impresif. Winger asal Inggris itu terus mengancam dari sisi kiri dan memaksa Lunin melakukan beberapa penyelamatan, termasuk penyelamatan luar biasa di tiang dekat. Umpannya juga berbelok arah dan sampai kepada Yamal untuk peluang besar menjelang jeda itu. Ia mendapat kartu kuning akibat pelanggaran terhadap Guler beberapa saat sebelum diganti pada menit ke-85.

Raphinha (8/10): Pemain Barcelona yang paling menonjol malam itu. Sang kapten memberi contoh lewat kerja keras tanpa henti dan menuntaskan peluangnya dengan dingin melalui sepakan kaki kiri untuk mencetak gol ke-13-nya di La Liga musim ini. Ia tetap menjadi ancaman terbesar tuan rumah hingga digantikan Jesus pada menit ke-86.

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Pemain pengganti & pelatih

Alejandro Balde (6/10): Masuk lebih awal menggantikan Espart, ia memberikan kecepatan di sisi kiri dan sigap kembali ke belakang untuk menghentikan Mbappe pada awal babak kedua, meski mendapat kartu kuning di pengujung laga karena menjatuhkan pemain asal Prancis itu.

Frenkie de Jong (6/10): Masuk setelah 74 menit dan membantu Barcelona terus menekan Madrid. Tembakannya yang mengarah ke gawang diblok dengan aksi penyelamatan gemilang.

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Karim Adeyemi (5/10): Menggantikan Gordon pada menit ke-85, tetapi gagal memberi dampak. Ia mendapat kartu kuning pada masa tambahan waktu karena menendang bola ke arah Mbappe yang sedang terjatuh.

Gabriel Jesus (5/10): Nyaris tak punya waktu untuk menunjukkan kemampuannya setelah menggantikan Raphinha pada menit ke-86, tetapi ia kehilangan bola dalam rangkaian serangan yang berujung pada gol kemenangan Mbappe.

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Hansi Flick (6/10): Rencananya jelas: mendominasi penguasaan bola dan menekan tinggi. Timnya unggul secara statistik, tetapi tidak setajam sang rival dalam menuntaskan peluang dan membiarkan pertahanannya terbuka saat serangan balik yang menghasilkan gol kemenangan.



