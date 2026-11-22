Atletico Madrid asuhan Diego Simeone menunjukkan kecemerlangan taktik di Coliseum saat menaklukkan Getafe lewat permainan yang ditandai transisi efisien dan dominasi wilayah. Hasil pertandingan praktis ditentukan pada babak pertama, ketika Atleti mengeksploitasi celah dalam pertahanan Getafe dengan presisi. Dengan penguasaan bola 69% dan catatan expected goals (xG) yang mengesankan sebesar 4,11, tim tamu membuat Getafe tertekan di wilayah sendiri sepanjang sebagian besar pertandingan.

Kelancaran serangan mereka dipelopori Julian Alvarez. Pergerakan cerdasnya di antara lini membuka jalan bagi Alex Baena dan Johnny Cardoso untuk mencetak gol sebelum jeda.

Meski Getafe berusaha mengganggu ritme permainan dengan melakukan 11 pelanggaran, Atletico tetap tenang dan akhirnya menambah gol ketiga melalui penalti Alex Grimaldo pada menit-menit akhir setelah Djene menerima kartu merah. Penampilan menyeluruh ini menunjukkan semakin kuatnya kerja sama dalam skuad Simeone yang telah diperkuat.

Kiper & Pertahanan

Jan Oblak - 7/10

Malam yang tenang bagi kapten asal Slovenia itu. Ia lebih banyak menjadi penonton ketika timnya mendominasi penguasaan bola. Oblak hanya perlu melakukan satu penyelamatan untuk menjaga gawangnya tetap bersih, tetapi distribusi bolanya tetap andal dan membantu Atleti membangun serangan dari belakang saat menghadapi tekanan Getafe yang sesekali muncul.

Robin Le Normand - 7/10

Unggul dalam duel satu lawan satu, Le Normand memastikan Enes Unal tidak mendapat ruang gerak. Ia menerima kartu kuning pada menit ke-49 akibat pelanggaran taktis, tetapi tetap tangguh dalam duel udara dan tenang saat menguasai bola sebelum susunan pertahanan berubah menjelang akhir laga.

David Hancko - 7/10

Hancko memberikan keseimbangan yang sangat baik di sisi kiri duet bek tengah. Kemampuannya maju ke lini tengah membantu Atletico mempertahankan penguasaan bola 69%. Ia juga sigap menghadapi ancaman umpan panjang Getafe dan mencatatkan beberapa intersep penting.

Marcos Llorente - 7/10

Menjalankan peran hibrida di sisi kanan, Llorente menjadi penggerak transisi. Kecepatannya saat kembali bertahan mematahkan upaya serangan balik Getafe dari sisi kiri. Ia juga memberikan kelebaran yang diperlukan untuk merenggangkan formasi 4-4-2 sempit milik tuan rumah.

Alex Grimaldo - 8/10

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Terus menjadi ancaman dari sisi kiri, Grimaldo menutup penampilan individunya yang apik dengan mengeksekusi penalti pada menit ke-90+2 untuk mengubah skor menjadi 3-0. Umpan-umpannya dari sisi lapangan konsisten berbahaya, sementara ia menjalankan tugas bertahannya dengan kecerdasan seperti biasa.

Lini tengah

Koke - 7/10

Gelandang veteran itu menjadi penggerak utama tim, menjaga aliran penguasaan bola dan memastikan struktur permainan Atletico tidak goyah. Ia mengatur tempo pertandingan sehingga para gelandang yang bermain lebih maju leluasa bergerak ke ruang antara sisi lapangan dan tengah.

Johnny Cardoso - 8/10

Cardoso tampil menonjol di lini tengah. Ia menunjukkan ketepatan waktu saat masuk ke kotak penalti dan mencetak gol kedua pada menit ke-30. Meski menerima kartu kuning pada menit ke-36, kekuatan fisiknya sangat penting sebelum ia diganti saat jeda.

Pablo Barrios - 7/10

Barrios menghadirkan energi dinamis di area tengah lapangan, dengan mudah menghubungkan transisi dari bertahan ke menyerang. Kemampuannya mengatasi tekanan sangat penting dalam pertandingan ketika Getafe berusaha mengajak Atletico berduel fisik di lini tengah.

Alex Baena - 8/10

Baena membuka skor pada menit ke-10 lewat penyelesaian yang klinis dan menentukan arah pertandingan. Pergerakannya tanpa bola terus menyulitkan para bek sayap Getafe. Ia juga bekerja sama dengan sangat baik bersama Alvarez selama 67 menit berada di lapangan.

Giuliano Simeone - 6/10

Simeone bekerja keras di sisi lapangan, meski keterlibatannya di area sepertiga akhir tidak sebanyak rekan-rekannya di lini serang. Disiplin taktisnya membantu Llorente mengendalikan sisi kanan.

Lini serang

Julian Alvarez - 9/10

Alvarez adalah perancang kemenangan ini. Meski tidak mencetak gol, ia menyumbang dua assist penting: pertama untuk Baena pada menit ke-10, lalu untuk Cardoso pada menit ke-30. Visi dan ketepatan umpan-umpannya berkelas dunia, membuktikan bahwa ia merupakan poros kreativitas tim ini.

Pemain pengganti & Pelatih

Kang-in Lee - 6/10

Masuk menggantikan Cardoso saat jeda untuk menambah kualitas teknik di lini tengah. Ia membantu mempertahankan tingkat penguasaan bola yang tinggi dan menjaga bola tetap bergerak ketika para pemain Getafe mulai kelelahan.

Rodrigo Mendoza - 6/10

Masuk menggantikan Baena pada menit ke-67, ia menghadirkan tenaga segar dan membantu mempertahankan keunggulan lewat penempatan posisi yang disiplin.

Alexander Sorloth - 6/10

Menggantikan Alvarez untuk 15 menit terakhir. Ia menjadi titik tumpu serangan berkat kekuatan fisiknya dan menyibukkan para bek tengah Getafe menjelang akhir pertandingan.

Diego Simeone - 8/10

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Simeone menerapkan taktik dengan tepat. Memasang Baena dan Alvarez bersama sejak awal menghasilkan kombinasi permainan yang begitu cair hingga sulit dihadapi Getafe. Keputusannya menarik keluar Cardoso, yang sudah mendapat kartu kuning, saat jeda merupakan langkah bijak untuk memastikan timnya menyelesaikan pertandingan dengan sebelas pemain.