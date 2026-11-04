Bagikan Ikuti GOAL di Google

Arsenal melanjutkan performa apiknya di Liga Champions dengan kemenangan 2-1 atas Slavia Prague di Fortuna Arena. Gol-gol Noni Madueke dan Viktor Gyökeres memastikan tiga poin bagi Arsenal meski tuan rumah sempat memberikan tekanan di akhir laga.

Iklan

Arsenal menunjukkan kematangan taktik dan penyelesaian akhir yang tajam untuk mengalahkan Slavia Prague yang tampil penuh semangat di Ceko. Anak asuh Mikel Arteta langsung menguasai pertandingan melalui Madueke, yang mencetak gol pada menit kesembilan dan membuka jalan bagi penampilan terkendali di babak pertama. Tim tamu menggandakan keunggulan sebelum jeda ketika Gyökeres mencetak gol pada menit ke-38, menghukum lini belakang Slavia yang kehilangan konsentrasi sesaat di tengah tekanan berkelanjutan dari Arsenal.

Babak kedua berlangsung lebih terputus-putus ketika tuan rumah meningkatkan intensitas permainan. Upaya itu akhirnya membuahkan gol Wiktor Nowak pada menit ke-90 yang mengancam hasil pertandingan. Meski laga menegangkan pada menit-menit akhir dan Slavia menciptakan sejumlah peluang pada waktu tambahan, akurasi umpan Arsenal yang lebih tinggi (83%) serta ketangguhan pertahanan yang dipimpin Gabriel Magalhães memastikan mereka membawa pulang tiga poin. Kemenangan ini membawa Arsenal mengoleksi 10 poin di fase liga dan semakin mengukuhkan status mereka sebagai salah satu kandidat terkuat.

Penjaga gawang & pertahanan

David Raya - 7/10

Kiper asal Spanyol itu nyaris tidak mendapat gangguan sepanjang sebagian besar pertandingan, tetapi tetap sigap saat dibutuhkan dan mencatatkan empat penyelamatan. Ia tampil sangat baik pada waktu tambahan, ketika dengan mudah menangkap tembakan lemah Konecny untuk memupus harapan terakhir tuan rumah menyamakan kedudukan. Ia tidak bisa berbuat banyak untuk menghentikan penyelesaian akhir Nowak dari jarak dekat pada menit-menit akhir.

Ben White - 6/10

Bermain sebagai bek kanan, White menjadi tumpuan pertahanan yang kokoh sebelum diganti pada menit ke-77. Ia lebih berfokus menjaga struktur pertahanan ketimbang membantu serangan lewat sisi sayap, sehingga Arsenal tidak kecolongan oleh transisi cepat Slavia selama ia berada di lapangan.

Iklan Iklan

Gabriel Magalhães - 8/10

Fondasi pertahanan Arsenal. Gabriel memimpin tim dengan 12 aksi bertahan, termasuk memenangi delapan duel dan melakukan satu tekel krusial. Ia juga menjadi ancaman di area lawan. Sundulannya pada menit ke-42, setelah melompat paling tinggi menyambut sepak pojok, berhasil ditepis. Keunggulannya dalam duel udara sangat penting pada menit-menit terakhir.

Topik Terkait

Ezri Konsa - 7/10

Berduet dengan Gabriel di jantung pertahanan, Konsa menunjukkan kemampuan membaca permainan yang sangat baik dan ketenangan saat menguasai bola. Distribusi bolanya yang rapi turut membantu Arsenal mencatatkan 56% penguasaan bola sebelum ia ditarik keluar untuk digantikan Cristhian Mosquera pada menit ke-61, ketika Arteta membutuhkan tenaga segar.

Piero Hincapié - 6/10

Menampilkan permainan penuh kerja keras di sisi kiri. Hincapié diuji oleh permainan langsung Ayaosi, tetapi mampu mengimbanginya hampir sepanjang laga. Meski tidak sesering biasanya terlibat di sepertiga akhir lapangan, penempatan posisinya membantu Arsenal menjaga bentuk permainan saat menghadapi Slavia yang menekan tinggi.

Iklan

Lini tengah

Declan Rice - 8/10

Penampilan konsisten dari pemain tim nasional Inggris ini. Rice mengatur tempo permainan dengan menuntaskan 67 dari 75 umpan (akurasi 89%). Kemampuannya melindungi empat bek dan mengalirkan kembali penguasaan bola sangat penting saat Arsenal melewati periode-periode yang lebih kacau pada babak kedua.

Martin Zubimendi - 7/10

Pelengkap yang sempurna bagi Rice, Zubimendi memberikan ketenangan teknis yang dibutuhkan dalam atmosfer tandang yang tidak bersahabat. Ia disiplin menjaga posisi dan membantu peralihan dari bertahan ke menyerang, sehingga para pemain yang lebih kreatif dapat beroperasi di sepertiga akhir lapangan.

Iklan

Mikel Merino - 7/10

Bermain dalam peran yang lebih menyerang, Merino terus merepotkan para bek Slavia. Ia mencatatkan total tiga tembakan, termasuk sundulan yang diblok pada menit ke-24 dan upaya yang meleset tipis tak lama kemudian. Kehadiran fisiknya di kotak penalti membuka ruang bagi rekan-rekannya.

Lini serang

Noni Madueke - 8/10

Tampil eksplosif pada awal pertandingan, Madueke mencetak gol dengan apik pada menit kesembilan melalui tembakan mendatar kaki kanan ke tengah gawang. Ia terus menjadi opsi serangan di sayap kanan hingga diganti pada menit ke-93, menghadirkan serangan langsung ke depan yang sulit diatasi Slavia.

Iklan

Eberechi Eze - 7/10

Kemampuan Eze membawa bola beberapa kali membantu Arsenal melewati tekanan lini tengah Slavia. Ia menguji Domchak dengan tembakan keras pada menit ke-26 dan berperan penting dalam rangkaian serangan kreatif yang menghasilkan gol kedua sebelum diganti setelah satu jam pertandingan.

Viktor Gyökeres - 8/10

Penampilan khas seorang penyerang. Setelah gagal memanfaatkan peluang sundulan pada awal laga, Gyökeres menebusnya pada menit ke-38 dengan penyelesaian akhir tajam ke sudut kanan atas gawang untuk menggandakan keunggulan. Kerja kerasnya saat tidak menguasai bola dan kemampuannya menahan bola di bawah tekanan menjadi bagian penting dari kemenangan ini.

Iklan

Pemain pengganti & pelatih

Cristhian Mosquera - 6/10

Masuk menggantikan Konsa pada menit ke-62. Ia langsung menyesuaikan diri dengan baik, meski menjadi bagian dari lini pertahanan yang akhirnya kebobolan pada menit ke-90 di bawah tekanan berat.

Christos Tzolis - 6/10

Menggantikan Eze setelah satu jam pertandingan. Satu upaya tembakannya diblok pada menit ke-83 dan ia turut membantu pertahanan ketika kepercayaan diri tuan rumah meningkat pada menit-menit akhir.

Iklan

Jurriën Timber - 6/10

Masuk menggantikan White pada menit ke-78. Ia menambah energi di lini belakang dan turut melakukan satu blok saat Slavia melancarkan serangan bertubi-tubi pada menit-menit akhir.

Martin Ødegaard - 6/10

Masuk menggantikan Gyökeres pada menit ke-78 untuk memberikan kendali lebih besar. Tembakannya diblok pada menit ke-82, tetapi sebagian besar waktu singkatnya di lapangan dihabiskan untuk bertahan saat Slavia terus menekan.

Iklan

Max Dowman - Tidak dinilai

Masuk menggantikan Madueke sebagai pergantian taktis pada pengujung laga untuk menghabiskan waktu.

Mikel Arteta - 7/10

Sang pelatih menyiapkan timnya dengan sempurna untuk babak pertama, tetapi pergantian pemain bertahan pada menit-menit akhir mungkin membuat Arsenal mendapat tekanan. Namun, keputusannya memainkan Gyökeres dan Madueke sejak awal terbukti tepat berkat gol-gol mereka yang menentukan kemenangan.