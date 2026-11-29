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Arsenal mempertahankan keunggulan enam poin di puncak Liga Primer setelah bermain imbang -2 dengan susah payah melawan Manchester City. Gol Kai Havertz dan Jurrien Timber membalas gol Erling Haaland dan Enzo Fernandez dalam duel taktik di Emirates.

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Emirates Stadium menjadi panggung pertarungan taktik ketika dua tim teratas Liga Primer berbagi poin dalam laga sengit yang berakhir 2-2. Manchester City unggul lewat Haaland pada menit ke-34 setelah menerima umpan dari Josko Gvardiol, tetapi Arsenal membalas sebelum jeda melalui gol Havertz pada menit ke-40. Skor 1-1 saat turun minum mencerminkan pertandingan berimbang, dengan kedua pelatih berusaha memanfaatkan celah kecil dalam susunan permainan lawan.

City kembali unggul nyaris seketika setelah babak kedua dimulai, melalui Fernandez pada menit ke-48. Tim asuhan Mikel Arteta menunjukkan ketangguhan luar biasa dan tetap mengandalkan pola umpan untuk membawa bola ke depan meski berada di bawah tekanan.

Upaya itu membuahkan hasil ketika Timber menyamakan kedudukan pada menit ke-83. Hasil ini membuat Arsenal tetap memuncaki klasemen dengan 29 poin, mempertahankan keunggulan enam poin atas City yang kini sudah empat pertandingan liga tanpa kemenangan.

Penjaga Gawang & Pertahanan

David Raya - 6/10

Raya tampil tenang di bawah mistar dan mencatatkan empat penyelamatan, tetapi tak banyak yang bisa dilakukannya untuk mencegah gol pembuka Haaland yang diselesaikan dengan baik maupun gol Fernandez. Distribusi bolanya penting bagi penguasaan bola Arsenal sebesar 56%. Ia kerap berperan sebagai pemain lapangan ke-11 untuk melewati tekanan tinggi City.

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Riccardo Calafiori - 5/10

Pemain asal Italia itu sedikit kesulitan menghadapi kecepatan transisi City dan ditarik keluar saat jeda. Ketika berusaha bergerak ke tengah lapangan, ia berada di luar posisi dalam rangkaian permainan yang berujung pada gol pembuka. Ia digantikan Hincapie untuk babak kedua.

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Gabriel - 6/10

Duel fisik dengan Haaland mewarnai penampilannya sore itu. Ia mencatatkan nilai performa 6,3 dan turut menyumbang dari total 14 sapuan Arsenal. Meski kalah dalam duel yang berujung pada gol pertama, kepemimpinannya dalam sepuluh menit terakhir sangat penting.

Jurrien Timber - 8/10

Menjadi pahlawan sore itu. Ia bukan hanya menunjukkan kemampuan bermain di berbagai posisi pertahanan, tetapi juga naluri menyerangnya lewat gol penyama kedudukan pada menit ke-83. Ia mendapat kartu kuning dalam babak kedua yang berlangsung panas, tetapi tetap tenang sepanjang pertandingan.

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Ezri Konsa - 6/10

Ditempatkan dalam formasi empat bek, Konsa memberikan fondasi yang kokoh. Ia tidak seagresif Timber dalam membantu serangan, tetapi menjaga garis pertahanan dengan baik saat menghadapi aksi langsung Doku. Ia turut berperan dalam lini belakang yang membatasi City hanya mencatatkan lima tembakan tepat sasaran.

Lini Tengah

Bruno Guimaraes - 7/10

Penggerak lini tengah tim. Guimaraes berperan sentral dalam 462 umpan Arsenal, terus meminta bola dan mengalirkan kembali permainan. Kemampuannya melindungi empat bek memberi kebebasan kepada para pemain yang lebih kreatif untuk bergerak, meski ia kesulitan mengikuti pergerakan Fernandez yang terlambat masuk ke kotak penalti.

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Mikel Merino - 7/10

Pemain asal Spanyol itu tampil disiplin dan memberi asis untuk gol pertama Kai Havertz berkat keterlibatannya dalam serangan pada saat yang tepat. Ia tetap berfokus menjaga posisi dan membantu Arsenal unggul dalam perbandingan gol harapan (xG), 1,92 berbanding 1,23, sebelum digantikan Lewis-Skelly yang membawa energi muda pada menit ke-58.

Martin Odegaard - 6/10

Sang kapten bergerak di ruang-ruang antara lini City, tetapi terus dikawal ketat oleh Bouaddi. Ia tidak mencatatkan gol ataupun asis sebelum digantikan Gyokeres pada menit ke-58 ketika Arteta mencari ancaman yang lebih langsung.

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Lini Serang

Christos Tzolis - 6/10

Aktif menempati sisi lapangan, tetapi sulit mendapatkan peluang matang saat berhadapan dengan Nunes. Ia menjadi bagian dari lini serang yang menghasilkan total 13 tembakan, tetapi ditarik keluar pada awal babak kedua untuk digantikan Eberechi Eze.

Noni Madueke - 6/10

Sesekali menunjukkan kemampuan individu yang mengesankan di sayap dan meregangkan pertahanan City. Meski tidak mencetak gol, kehadirannya memaksa Gvardiol lebih berfokus bertahan dalam waktu yang cukup lama sebelum Madueke diganti menjelang akhir laga.

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Kai Havertz - 8/10

Havertz terus membungkam kritik lewat penampilan dalam laga besar. Golnya pada menit ke-40 menunjukkan pergerakan yang efektif di kotak penalti dan penyelesaian yang tajam. Ia memimpin lini serang dengan cerdas, membantu transisi permainan yang menghasilkan enam sepak pojok bagi Arsenal sepanjang 90 menit.

Pemain Pengganti & Pelatih

Piero Hincapie - 6/10

Masuk menggantikan Calafiori saat jeda dan memberi perlindungan yang lebih mengandalkan kemampuan fisik di sisi kiri. Ia membantu menstabilkan pertahanan setelah timnya kembali kebobolan pada awal babak kedua.

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Myles Lewis-Skelly - 6/10

Masuk pada menit ke-58, pemain muda itu tampak mampu bersaing dalam pertandingan sebesar ini dan menunjukkan keberanian tinggi saat menguasai bola.

Viktor Gyokeres - 6/10

Menggantikan Odegaard, tetapi gagal memberi dampak positif setelah menyia-nyiakan peluang emas di depan gawang Donnarumma. Ia juga beruntung tidak membuat Arsenal dihukum penalti yang berpotensi merugikan menjelang akhir pertandingan.

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Eberechi Eze - 6/10

Masuk menggantikan Tzolis, Eze beberapa kali menunjukkan sentuhan istimewa, tetapi lebih banyak disibukkan dengan tugas bertahan saat City mengejar gol kemenangan.

Max Dowman - 6/10

Pemain muda yang dinilai sangat menjanjikan itu tampil sebentar setelah menggantikan Madueke pada menit ke-80 dan terlibat dalam proses terciptanya gol terakhir.

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Mikel Arteta - 7/10

Fleksibilitas taktik Arteta terbukti krusial. Pergantian pemainnya pada babak kedua membantu Arsenal menyelamatkan satu poin dan mengendalikan pertandingan setelah jeda. Timnya berhasil menggagalkan upaya Manchester City untuk bangkit, tetap tenang di bawah tekanan, dan terhindar dari kekalahan di Emirates Stadium.