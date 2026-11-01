Bagikan Ikuti GOAL di Google

Arsenal mengakhiri penantian 14 tahun untuk meraih kemenangan di Anfield dalam ajang Liga Primer Inggris setelah tim asuhan Mikel Arteta menang tipis 1-0 atas Liverpool pada Minggu berkat upaya bertahan kolektif yang luar biasa.

Iklan

Momen penentu datang pada menit ke-16, ketika Martin Odegaard memanfaatkan umpan Alisson yang lepas dan umpan silang mendatar Declan Rice diselesaikan Kai Havertz di tiang jauh. Liverpool menguasai 56% bola dan melepaskan 17 tembakan, tetapi hanya satu yang tepat sasaran, yakni upaya lemah Bradley Barcola pada masa tambahan waktu. Florian Wirtz sempat membentur mistar gawang, sementara Alexis Mac Allister menyundul bola melambung saat mendapat peluang tanpa kawalan sebelum turun minum.

Kemenangan ini, yang menjadi kemenangan tandang ke-300 Arsenal di Liga Primer, membawa mereka unggul tiga poin di puncak klasemen sekaligus mengakhiri rentetan lima kemenangan Liverpool.

Berikut penilaian GOAL untuk para pemain Arsenal di Anfield...

Penjaga gawang & pertahanan

David Raya (7/10): Jarang diuji, tetapi sigap meninggalkan gawang untuk mengamankan bola di kaki Alexander Isak dan menangkap beberapa umpan silang saat Liverpool menumpuk pemain di kotak penalti. Mendapat kartu kuning pada masa tambahan waktu karena mengulur waktu.

Iklan Iklan

Jurrien Timber (7/10): Membatasi ruang gerak Bradley Barcola dalam waktu lama, meski beruntung tarikan bajunya terhadap Isak pada babak pertama luput dari hukuman. Mendapat kartu kuning pada menit ke-80 karena keterlibatannya dalam insiden dengan Mac Allister.

Topik Terkait

Ezri Konsa (8/10): Tampil dominan sebagai bek tengah, dua kali menggagalkan upaya Milos Kerkez di kotak penalti dan menghalau umpan silang demi umpan silang. Selain satu sentuhan yang kurang baik, ia nyaris tak melakukan kesalahan.

Gabriel Magalhaes (7/10): Memimpin lini pertahanan dengan baik saat William Saliba absen dan turut menghalau rentetan umpan silang Liverpool, meski reaksinya yang berlebihan seusai berduel dengan Isak di awal laga tidak membantu dirinya.

Iklan

Riccardo Calafiori (7/10): Agresif dalam duel, melakukan intersep penting untuk menghentikan umpan tarik Barcola dan masih sempat maju ke depan, melepaskan umpan silang mendatar berbahaya pada pertengahan babak kedua.

Lini tengah

Declan Rice (8/10): Melakukan pergerakan menyusul dari belakang dan mengirim umpan silang mendatar sempurna untuk gol kemenangan Havertz, lalu berlari kembali untuk menghentikan Barcola setelah Arsenal ceroboh saat mengalirkan bola dari belakang. Menjadi motor permainan di kedua sisi lapangan.

Iklan

Bruno Guimaraes (7/10): Terlibat dalam proses gol dan mengirim bola kencang melintasi area di depan gawang yang nyaris dijangkau Havertz, sebelum ditarik keluar pada menit ke-62.

Martin Odegaard (7/10): Tekanannya terhadap Alisson mengawali terciptanya gol kemenangan, dan ia tetap tenang di tengah provokasi Mac Allister sebelum digantikan Mikel Merino menjelang akhir laga.

Iklan

Lini serang

Noni Madueke (7/10): Mengirim bola kepada Rice dalam proses gol dan menciptakan peluang terbaik tim tamu pada babak kedua untuk Christos Tzolis, meski mendapat kartu kuning karena melanggar Barcola pada menit ke-55.

Christos Tzolis (7/10): Terlibat dalam proses gol dan memaksa Alisson melakukan penyelamatan sigap lewat tembakan mendatar, meski seharusnya ia menembak alih-alih mengoper ke samping saat lolos sendirian pada menit ke-68.

Iklan

Kai Havertz (8/10): Mengatur waktu pergerakannya ke tiang jauh dengan sempurna untuk menyambar umpan silang Rice dan nyaris mencetak gol kedua beberapa saat kemudian. Digantikan Viktor Gyokeres pada menit ke-84.

Pemain pengganti & manajer

Myles Lewis-Skelly (6/10): Mencatatkan penampilan ke-50 di Liga Primer setelah masuk dari bangku cadangan, mendapat kartu kuning pada menit ke-72 akibat benturan dengan Isak, dan mengirim umpan yang terlalu jauh dalam serangan balik menjelang akhir laga.

Iklan

Viktor Gyokeres (N/A): Menggantikan Havertz pada menit ke-84 untuk memberi Arsenal opsi umpan ke depan menjelang akhir laga.

Piero Hincapie (N/A): Masuk menggantikan Tzolis pada menit ke-84 untuk memperkuat pertahanan.

Iklan

Mikel Merino (N/A): Menggantikan Odegaard pada menit ke-88 untuk menambah kekuatan duel udara saat menghadapi gempuran terakhir.

Mikel Arteta (8/10): Meraih kemenangan pertamanya di Anfield sebagai manajer, 14 tahun setelah bermain dalam kemenangan terakhir Arsenal di sana. Timnya bertahan sebagai satu kesatuan dan menuntaskan tugas.