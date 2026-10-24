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Arsenal terus memburu puncak klasemen Liga Primer Inggris lewat kemenangan 2-0 atas Everton di Stadion Emirates. Gol Ezri Konsa dan Gabriel memastikan tim asuhan Mikel Arteta mampu mengatasi absennya Bukayo Saka dengan kematangan taktik.

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Arsenal menunjukkan mengapa mereka dianggap sebagai salah satu tim dengan permainan taktis paling matang di Eropa lewat kemenangan meyakinkan 2-0 atas Everton yang tampil gigih. Meski kehilangan kreativitas Saka, Arsenal menguasai 58% bola dan mencatatkan angka gol harapan (xG) sebesar 1,75. Gol pembuka datang pada menit ketujuh melalui Konsa, mengawali dominasi yang sulit dipatahkan Everton sepanjang laga.

Pada babak kedua, tim asuhan Arteta terus menekan tim tamu sebelum Gabriel menggandakan keunggulan pada menit ke-68. Everton berusaha mempertahankan susunan pertahanan yang rapat, tetapi 20 tembakan dan 12 sepak pojok Arsenal mencerminkan tekanan tanpa henti yang akhirnya membuahkan hasil. Kemenangan ini menjaga Arsenal tetap dalam persaingan gelar, sekaligus menunjukkan kemampuan mereka menemukan solusi lewat bola mati dan permainan posisi yang terstruktur ketika para pemain kreatif utama mereka absen.

Kiper & Pertahanan

David Raya - 7/10

Hari yang relatif tenang bagi pemain asal Spanyol ini, tetapi ia tetap fokus untuk melakukan tiga penyelamatan dan menjaga gawangnya tidak kebobolan. Distribusi bolanya membantu Arsenal melewati tekanan awal Everton dan mempertahankan tempo yang dibutuhkan agar sistem Arteta berjalan efektif.

Myles Lewis-Skelly - 7/10

Pemain muda ini menunjukkan disiplin taktis yang luar biasa sebelum diganti pada menit ke-68. Ia menjaga area permainannya dengan baik dan turut berperan dalam pertahanan yang membatasi Everton hanya mencatatkan tiga tembakan tepat sasaran sepanjang pertandingan.

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Ben White - 8/10

White berperan penting dalam proses membangun serangan dan memberikan assist untuk gol kedua Gabriel yang krusial pada menit ke-68. Pergerakannya yang kerap naik membantu serangan serta kemampuannya menjaga penguasaan bola sangat penting dalam laga ketika Arsenal tidak memiliki kelebaran seperti biasanya di sisi kanan.

Topik Terkait

Gabriel - 9/10

Penampilan kelas atas dari pemain asal Brasil ini, yang memadukan pertahanan kokoh dengan ketajaman di depan gawang. Ia mencetak gol kedua yang memastikan kemenangan pada menit ke-68 dan menjadi alasan utama Arsenal memenangi enam duel udara serta hanya kalah dalam dua duel.

Ezri Konsa - 8/10

Bermain dalam peran yang sedikit disesuaikan, Konsa memberi Arsenal awal yang sempurna dengan mencetak gol pembuka pada menit ketujuh. Kemampuannya membaca permainan mencegah Everton membangun serangan balik yang berarti.

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Lini Tengah

Martin Oedegaard - 8/10

Sang kapten menjadi pengatur permainan, terus mencari celah di pertahanan rendah Everton. Meski tidak terlibat langsung dalam gol, pergerakannya di antara lini membuka ruang yang berujung pada 12 sepak pojok Arsenal.

Declan Rice - 7/10

Penampilan penuh kerja keras seperti biasanya di lini tengah. Rice menjelajah area yang luas untuk memastikan Arsenal tidak mudah ditembus saat transisi, serta mencatatkan banyak intersepsi sukses sebelum ditarik keluar pada menit ke-80.

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Mikel Merino - 7/10

Merino menghadirkan kekuatan fisik yang dibutuhkan untuk menghadapi lini tengah Everton. Kemampuannya merebut bola kedua dan mengalirkan permainan ke depan sangat penting selama satu jam pertama pertandingan.

Lini Serang

Eberechi Eze - 7/10

Mengemban peran sebagai kreator serangan, Eze beberapa kali memperlihatkan kualitasnya. Meski kesulitan menembus area penalti yang padat, kehadirannya memaksa Everton menugaskan dua pemain untuk menjaganya sehingga tercipta ruang bagi pemain lain.

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Noni Madueke - 6/10

Madueke bekerja keras di sisi lapangan, tetapi umpan akhirnya kerap tidak cukup untuk membongkar pertahanan Everton. Ia turut berkontribusi pada 20 tembakan Arsenal, tetapi akan kecewa karena tidak lebih sering menguji Pickford.

Viktor Gyoekeres - 8/10

Sang penyerang terus menyulitkan para bek tengah Everton. Ia memberikan assist untuk gol pembuka Konsa dan tekanan tanpa hentinya memungkinkan Arsenal memasang garis pertahanan tinggi.

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Pemain Pengganti & Pelatih

Kai Havertz - 6/10

Masuk pada menit ke-68 untuk memberikan ancaman berbeda lewat duel udara dan fleksibilitas taktis saat Arsenal berupaya mempertahankan keunggulan.

Bruno Guimaraes - 6/10

Dimasukkan untuk 22 menit terakhir guna menghadirkan tenaga segar dan membantu menjaga penguasaan bola di lini tengah.

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Riccardo Calafiori - 6/10

Menggantikan Lewis-Skelly untuk memperkokoh sisi kiri dan memastikan tidak ada situasi menegangkan pada akhir laga di dekat kotak penalti Arsenal.

Max Dowman - Tidak dinilai

Baru masuk pada menit ke-80 sehingga tidak memiliki cukup waktu untuk memberikan pengaruh berarti terhadap jalannya laga.

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Martín Zubimendi - Tidak dinilai

Masuk pada menit ke-80 untuk memperkuat lini tengah dan membantu Arsenal mempertahankan kemenangan 2-0.

Mikel Arteta - 9/10

Arteta mengelola pertandingan dengan sempurna meski menerima kartu kuning pada menit ke-64. Keputusannya mengandalkan skema bola mati dan banyak umpan silang, dengan total 27, membuahkan hasil. Empat pergantian pemain yang dilakukannya pada menit ke-68 juga efektif menghentikan momentum Everton.