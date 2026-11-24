Bagikan Ikuti GOAL di Google

Arsenal harus menyesali peluang-peluang yang terbuang di Emirates Stadium setelah Borussia Dortmund bangkit untuk meraih hasil imbang 1-1 di Liga Champions pada Selasa. Ini pertama kalinya Arsenal gagal menang di kandang sejak format fase liga diperkenalkan.

Iklan

Viktor Gyokeres membawa tuan rumah unggul pada menit ke-10 lewat tembakan menukik dari jarak 25 yard setelah menerima umpan Noni Madueke. Kapten Martin Odegaard mengendalikan permainan pada babak pertama yang didominasi Arsenal. Dortmund tampil berbeda selepas jeda. Setelah gagal menyentuh bola dari jarak enam yard, Maximilian Beier menebus kesalahannya pada menit ke-55 dengan tembakan mendatar ke sudut bawah gawang, menyusul laju bek tengah Joane Gadou ke depan.

Gol Jobe Bellingham kemudian dianulir karena offside, sebelum Arsenal terus menggempur gawang Dortmund. Sundulan Gyokeres dari jarak dekat melebar, bola dua kali membentur tiang setelah mengenai Serhou Guirassy dalam kemelut di depan gawang, dan Declan Rice menghantam bagian bawah tiang. Arsenal melepaskan 30 tembakan, tetapi hanya empat yang tepat sasaran, serta gagal memanfaatkan keempat peluang emas mereka.

Hasil imbang ini membuat Arsenal mengoleksi 11 poin dan menyia-nyiakan kesempatan untuk naik ke posisi dua besar menjelang kunjungan Manchester City, sementara Dortmund masuk ke delapan besar dengan 10 poin.

Berikut penilaian GOAL untuk para pemain Arsenal dari Emirates Stadium...

Iklan Iklan

Kiper & Pertahanan

Kepa Arrizabalaga (7/10): Menggantikan David Raya, kiper asal Spanyol ini tampak goyah saat menghadapi bola-bola tinggi dan gagal mengantisipasi sebuah sepak pojok Dortmund sebelum turun minum. Namun, ia tetap melakukan penyelamatan penting. Ia menepis tembakan Gadou dari sudut sempit pada menit ke-44 dan melakukan penyelamatan bagus atas peluang Julian Ryerson pada menit ke-68, meski bola muntah jatuh ke kaki Bellingham yang kemudian dinyatakan offside. Ia tak mampu menahan tembakan mendatar Beier yang menghasilkan gol penyama kedudukan.

Topik Terkait

Ben White (7/10): Mengirim umpan silang berbahaya untuk Piero Hincapie pada awal laga dan mendukung Madueke dengan baik di sisi kanan, tetapi tembakannya melambung jauh saat mendapat bola matang pada menit ke-62. Digantikan Jurrien Timber sebagai bagian dari tiga pergantian pemain Arteta.

Ezri Konsa (7/10): Tenang saat menguasai bola dan tampil solid di lini belakang dalam waktu lama. Sundulannya dari sepak pojok Rice pada menit ke-64 melebar, lalu ia maju membantu serangan-serangan akhir. Namun, ia melanggar Waldemar Anton setelah Gyokeres mengirim bola kepadanya di kotak penalti dan melepaskan tembakan tinggi melebar dari tengah kotak penalti pada masa tambahan waktu.

Iklan

Gabriel Magalhaes (6/10): Mengancam lewat situasi bola mati, dengan sundulan pada menit ke-16 dan ke-64, tetapi menjalani malam yang lebih sulit saat bertahan. Beier mendahuluinya untuk menyambut umpan silang mendatar Daniel Svensson pada menit ke-48, meski gagal menyentuh bola, lalu melewati pemain asal Brasil itu dengan bergerak ke dalam sebelum mencetak gol tujuh menit kemudian.

Piero Hincapie (7/10): Dortmund lebih sering menyerang sisi yang dijaganya dibanding sisi lain, tetapi ia bertahan dengan tangguh dan terus maju membantu serangan. Sundulannya pada menit ke-58 memaksa Gregor Kobel melakukan penyelamatan, dan umpan tariknya memicu kemelut pada menit ke-79 yang berujung pada bola dua kali membentur tiang.

Iklan

Lini Tengah

Declan Rice (7/10): Menjelajah area yang luas dan berulang kali muncul di posisi berbahaya. Tembakan melengkungnya dari jarak jauh pada menit ke-33 melambung tipis. Dua menit kemudian, ia lolos menuju gawang sebelum Nico Schlotterbeck menyusul dan merebut bola. Pada menit ke-84, tembakannya dengan kaki kiri yang bukan kaki dominannya menghantam bagian bawah tiang. Tekelnya untuk menghentikan Jobe Bellingham merupakan salah satu tekel terbaik malam itu.

Myles Lewis-Skelly (6/10): Bermain rapi bersama Rice saat Arsenal mengawali laga dengan baik dan memenangkan duel sundulan penting di kotak penaltinya sendiri, tetapi kehilangan bola setelah direbut Bellingham di area berbahaya pada pertengahan babak pertama. Digantikan Bruno Guimaraes pada menit ke-65.

Iklan

Martin Odegaard (8/10): Pemain terbaik Arsenal. Sang kapten menciptakan sembilan peluang. Ia dan Madueke menjadi pasangan pemain Arsenal pertama yang tercatat masing-masing menciptakan setidaknya empat peluang dalam satu babak pertama laga Liga Champions. Pengaruhnya menurun selepas jeda, tetapi umpan lambungnya untuk sundulan sambil menjatuhkan diri Gyokeres dan eksekusi tendangan bebas mendatar yang cerdik hingga memicu kemelut di depan gawang semestinya menghasilkan gol kemenangan.

Lini Depan

Noni Madueke (8/10): Terus mengancam dari sisi kanan. Ia memberi umpan untuk gol pembuka Gyokeres, berulang kali menciptakan peluang bagi Odegaard dan penyerang tersebut, serta terus menerobos pertahanan Dortmund hingga peluit akhir. Ia akan menyesali bola muntah pada menit ke-15 yang gagal dikuasainya saat gawang terbuka lebar.

Iklan

Christos Tzolis (6/10): Tampil aktif pada awal laga dan memaksa Kobel melakukan penyelamatan bagus atas tembakan melengkungnya pada menit ke-15. Namun, kontribusinya menurun seiring Dortmund mulai berkembang, dan ia digantikan Eberechi Eze pada menit ke-65.

Viktor Gyokeres (8/10): Memimpin lini depan dengan tekad kuat dan membuka skor lewat tembakan menukik luar biasa dari jarak 25 yard. Ia melepaskan total tujuh tembakan, tetapi seharusnya mencetak gol kedua ketika sundulannya dari jarak enam yard melebar pada menit ke-75. Ia juga beruntung pemeriksaan VAR menyatakan dirinya tidak melakukan handball saat menghadapi sepak pojok Dortmund pada awal babak kedua. Digantikan Mikel Merino pada menit ke-87.

Iklan

Pemain Pengganti & Pelatih

Jurrien Timber (6/10): Masuk menggantikan White pada menit ke-65 dan tak punya banyak kesempatan untuk memberi dampak saat Arsenal mengejar gol kemenangan.

Bruno Guimaraes (7/10): Menggantikan Lewis-Skelly pada menit ke-65 dan membantu Arsenal menekan Dortmund pada fase akhir pertandingan, sekaligus mengirim umpan terakhir malam itu.

Iklan

Eberechi Eze (7/10): Pemain pengganti yang paling efektif. Ia mengirim umpan cerdik yang menyamarkan arah tujuannya untuk meloloskan Rice hingga tembakannya membentur tiang pada menit ke-84. Dua tembakannya juga diblok, termasuk satu pada masa tambahan waktu.

Mikel Merino (N/A): Menggantikan Gyokeres pada menit ke-87 dan memenangkan tendangan bebas menjelang akhir laga, tetapi waktu yang tersisa terlalu sedikit baginya untuk memberi dampak.

Iklan

Mikel Arteta (6/10): Timnya mendominasi babak pertama dan 25 menit terakhir serta menghasilkan 30 tembakan, tetapi kalah bermain dalam waktu yang cukup lama selepas jeda. Tiga pergantian pemainnya pada menit ke-65 membuat Arsenal kembali menguasai permainan, tetapi empat peluang emas yang terbuang mengubah malam yang bisa dimenangkan menjadi kehilangan dua poin.