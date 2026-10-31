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AC Milan menegaskan supremasi dalam derbi sekota berkat kemenangan meyakinkan 3-1 atas Inter di San Siro. Rentetan serangan sensasional pada babak pertama yang dimotori Diego Moreira dan Christian Pulisic terbukti tak mampu dibendung Inter.

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AC Milan mempertontonkan keunggulan taktik dalam Derby della Madonnina dengan mengalahkan Inter 3-1 lewat permainan berintensitas tinggi yang mengutamakan serangan vertikal dan penyelesaian akhir yang tajam. Milan langsung menguasai pertandingan dan unggul dua gol dalam sepuluh menit pertama, membuktikan bahwa mereka merupakan penantang serius gelar juara di bawah Ruben Amorim.

Babak pertama ditandai keunggulan Milan dalam transisi permainan, dengan Diego Moreira sebagai penggerak utamanya. Meski Alessandro Bastoni memperkecil ketertinggalan Inter pada menit ke-22, Milan tidak tampak goyah dan kembali unggul dua gol sebelum turun minum.

Babak kedua menjadi ujian kemampuan Milan mengelola pertandingan. Meski menghadapi total 19 tembakan, mereka membatasi Inter pada peluang-peluang yang tidak terlalu berbahaya. Berkat tujuh penyelamatan Mike Maignan dan ketangguhan tiga bek mereka, Milan memastikan Inter tak punya jalan untuk kembali ke dalam pertandingan.

Kiper & pertahanan

Mike Maignan - 9/10

Penjaga gawang timnas Prancis ini menjadi pilar utama kemenangan Milan. Menghadapi delapan tembakan ke gawang dengan perkiraan gol kebobolan (xGC) sebesar 1,78, Maignan membuat tujuh penyelamatan penting untuk menjaga keunggulan. Kemampuannya menguasai area penalti saat Inter mendapat 11 sepak pojok sangat berarti secara taktis karena mencegah lawan menciptakan peluang dari fase kedua serangan. Ia tak bisa berbuat banyak untuk menghentikan sundulan Bastoni, tetapi tampil tanpa cela dalam situasi lainnya.

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Strahinja Pavlovic - 7/10

Menempati sisi kiri dalam formasi tiga bek, Pavlovic bertugas mengawal pergerakan Djed Spence dan Andy Diouf. Ia menunjukkan kemampuan duel udara yang kuat dan nyaris mencetak gol pada menit ke-41 lewat sundulan yang harus ditepis Martinez. Ia menjaga disiplin pertahanan sepanjang 90 menit.

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Koni De Winter - 8/10

De Winter tampil menonjol secara statistik di sepertiga pertahanan, mencatatkan 19 intervensi defensif, terbanyak dalam pertandingan. Ia memenangi enam duel dan melakukan satu tekel penting, menjadi penghalang utama bagi Marcus Thuram. Penempatan posisinya patut dicontoh: ia terus menyapu bola liar dan memastikan area tengah pertahanan sulit ditembus.

Mario Gila - 7/10

Gila melengkapi formasi tiga bek dengan penampilan solid tanpa banyak basa-basi. Ia efisien dalam mendistribusikan bola dan berperan penting dalam blok pertahanan rendah yang membuat Inter frustrasi pada babak kedua. Komunikasinya dengan De Winter membantu Milan bertahan saat Inter melancarkan tekanan berat.

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Lini tengah

Diego Moreira - 9,5/10

Penampilannya sebagai bek sayap kanan benar-benar mengubah permainan. Moreira menjadi pusat kreativitas dengan mencatatkan dua assist dan mencetak gol krusial pada menit ke-43 yang mengubah skor menjadi 3-1. Umpannya dari sisi lapangan dan ancamannya dalam situasi bola mati, termasuk tendangan bebas keras pada menit ke-43, terus membuat Inter tertekan. Ia menjadi penggerak utama ancaman serangan balik Milan sebelum diganti menjelang akhir laga.

Luka Modric - 8/10

Gelandang veteran ini menghadirkan ketenangan dan kecerdikan yang dibutuhkan dalam derbi berintensitas tinggi. Meski Milan lebih sedikit menguasai bola, Modric bermain sangat efisien dengan mencatatkan 67 operan akurat dari 74 percobaan. Ia mengatur tempo setiap kali Milan menguasai bola dan membantu tim mengelola transisi dengan sempurna hingga peluit akhir.

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Sankhoun Diawara - 7/10

Diawara memberikan ketangguhan yang dibutuhkan di samping Modric. Tugas utamanya adalah mengganggu permainan lawan dan melindungi tiga bek. Ia bekerja tanpa lelah untuk menekan Hakan Calhanoglu dan Nicolo Barella, memastikan para gelandang kreatif Inter itu hanya punya sedikit waktu untuk mengirim umpan terobosan.

Yunus Musah - 7/10

Atletisme Musah sangat penting di sisi kiri. Ia rajin turun membantu Pavlovic dan menjadi sasaran umpan jauh Maignan. Kemampuannya membawa bola di bawah tekanan membantu Milan keluar dari wilayah sendiri saat dikepung pada babak kedua.

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Lini serang

Christian Pulisic - 8/10

Pulisic menentukan corak pertandingan lewat golnya pada menit keempat setelah jeli memanfaatkan peluang. Pergerakannya di sepertiga akhir tajam, dan ia kerap menarik bek-bek Inter keluar dari posisi untuk membuka ruang bagi Moreira dan Rabiot. Ia diganti pada menit ke-82 setelah bekerja keras sepanjang laga.

Adrien Rabiot - 8/10

Ditempatkan dalam peran yang lebih menyerang, Rabiot membuktikan ketepatan keputusan taktis itu. Ia mencetak gol kedua pada menit ke-10 dan terus menjadi ancaman berkat kekuatan fisiknya di kotak penalti dalam situasi bola mati. Catatan 1,00 perkiraan gol dari tembakan tepat sasaran (xGOT) mencerminkan ketajamannya pada pertandingan ini.

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Goncalo Ramos - 6/10

Meski tidak mencetak gol, Ramos menjadi titik tumpu penting dalam serangan. Ia menyibukkan bek tengah Inter, Akanji dan Bisseck, sehingga Pulisic dan Rabiot bisa bergerak di ruang antara sisi lapangan dan area tengah. Pergerakannya yang mengutamakan kepentingan tim menjadi kunci keberhasilan taktik dalam sistem 3-4-2-1.

Pemain pengganti & pelatih

Alphadjo Cisse - 6/10

Masuk menggantikan Pulisic pada menit ke-82. Ia mendapat peluang pada masa tambahan waktu, tetapi tembakannya melenceng. Tenaga segarnya membantu Milan mempertahankan kemenangan.

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Ardon Jashari - 6/10

Masuk menggantikan Musah pada menit ke-82 untuk memperkuat lini tengah. Ia tetap disiplin dan membantu Milan menjaga bentuk permainan saat Inter melancarkan serangan bertubi-tubi di akhir laga.

Davide Bartesaghi - N/A

Masuk menggantikan Diawara pada menit ke-83. Ia tidak punya cukup waktu untuk memberikan dampak signifikan pada statistik pertandingan.

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Omari Hutchinson - N/A

Menggantikan Moreira pada menit ke-89 untuk menambah kecepatan dalam serangan balik menjelang akhir laga.

Filippo Terracciano - N/A

Menggantikan Ramos pada menit ke-89 untuk menambah seorang pemain di lini pertahanan.

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Ruben Amorim 9/10

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Amorim memenangi duel taktik melawan Cristian Chivu dengan meyakinkan. Menyadari kekuatan Inter dalam penguasaan bola, ia menerapkan sistem 3-4-2-1 yang tangguh dan memaksimalkan kecepatan transisi. Keputusan memasang Moreira melebar dan Rabiot di ruang depan lini tengah menghasilkan tiga gol pada babak pertama serta kemenangan derbi yang mengesankan.