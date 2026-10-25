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AC Milan memperpanjang catatan tak terkalahkan mereka pada awal musim Serie A menjadi delapan pertandingan setelah menang meyakinkan 2-0 di kandang Udinese. Hasil itu membawa mereka naik ke posisi keempat, terpaut empat poin dari pemuncak klasemen Inter dan Lazio.

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Tim asuhan Ruben Amorim unggul dalam enam menit pertama ketika Christian Pulisic menyambut tendangan bebas cepat Luka Modric yang melambung melewati lini pertahanan, lalu menaklukkan Maduka Okoye. Milan menguasai bola 60 persen dan seharusnya unggul lebih jauh saat turun minum, tetapi Davide Bartesaghi menyia-nyiakan dua peluang emas.

Omari Hutchinson menggandakan keunggulan pada menit ke-65 setelah Okoye gagal menangkap tembakan jarak jauh Ardon Jashari. Mike Maignan kemudian menggagalkan peluang Keinan Davis pada pengujung laga untuk mencatatkan nirbobol ketiganya musim ini. Milan mengakhiri pertandingan dengan angka gol harapan (xG) 2,84, berbanding 0,44 milik Udinese, yang menelan kekalahan keenam beruntun di liga. Berikut penilaian GOAL untuk para pemain Milan di Bluenergy Stadium.

Kiper & Pertahanan

Mike Maignan - 7/10 Mike Maignan menjalani malam yang relatif tenang, tetapi tetap waspada dengan melakukan lima penyelamatan, sebagian besar dari upaya jarak jauh. Momen terpentingnya datang pada menit ke-81, ketika ia menepis voli jarak dekat Keinan Davis lalu mengamankan bola di garis gawang untuk menjaga keunggulan.

Sankhoun Diawara - 7/10 Sankhoun Diawara menjalani debutnya bersama Milan sebagai bek kiri karena cedera membatasi pilihan Amorim. Ia bermain disiplin dengan menjaga posisi di belakang Bartesaghi. Pada menit ke-72, ia turun membantu pertahanan dan melakukan blok krusial sambil meluncur untuk menghentikan umpan silang berbahaya Udinese.

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Strahinja Pavlovic - 7/10 Strahinja Pavlovic bermain agresif dan sigap mengadang lawan, memotong beberapa umpan silang ke kotak penalti. Sundulannya dari sepak pojok sesaat sebelum turun minum juga melenceng tipis.

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Koni De Winter - 7/10 Koni De Winter membaca permainan dengan baik dan melakukan serangkaian intersep, serta memenangi sebagian besar duel udara. Namun, pelanggarannya terhadap Davis menghasilkan tendangan bebas yang menjadi awal peluang terbaik Udinese malam itu.

Fikayo Tomori - 7/10 Fikayo Tomori aktif dari posisi bek kanan. Ia mengirim umpan silang berbahaya yang seharusnya bisa dimanfaatkan Bartesaghi dan Pulisic, lalu menyia-nyiakan peluang jarak dekatnya sendiri pada menit ke-27. Ia juga merebut kembali bola dalam proses gol kedua Milan sebelum ditarik keluar pada menit ke-73.

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Lini tengah

Davide Bartesaghi - 6/10 Davide Bartesaghi aktif di sisi kiri selama 85 menit dan terus masuk ke posisi berbahaya, tetapi seharusnya bisa menggandakan keunggulan sebelum jeda. Ia menghalangi Pulisic di tiang jauh pada menit ke-40, lalu tembakannya diblok Christian Kabasele beberapa saat kemudian.

Ardon Jashari - 7/10 Ardon Jashari menghubungkan lini pertahanan dan serangan dengan apik, kerap turun di antara dua bek tengah untuk memulai serangan. Tembakan kerasnya dari jarak jauh gagal ditangkap Okoye dan berbuah gol kedua Milan. Tekanannya bersama Pulisic juga menciptakan peluang bagi Ramos yang membentur mistar.

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Luka Modric - 8/10 Luka Modric, yang mengenakan ban kapten, menemukan Pulisic lewat tendangan bebas cepat yang melambung melewati lini pertahanan untuk gol pembuka. Ia juga mengirim umpan yang membuat Tomori lolos untuk mendapatkan peluang terbaik Milan pada babak pertama. Ia mengatur tempo sepanjang 90 menit dan menerima kartu kuning menjelang akhir laga.

Lini serang

Christian Pulisic - 8/10 Christian Pulisic mengatur waktu larinya dengan sempurna untuk mencetak gol pembuka setelah enam menit. Diberi kebebasan bergerak di belakang Ramos, ia menciptakan peluang bagi Bartesaghi dan Tomori serta memaksa Okoye melakukan penyelamatan sigap pada menit ke-60.

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Omari Hutchinson - 8/10 Omari Hutchinson semakin menunjukkan pengaruhnya seiring berjalannya pertandingan dan mencetak gol pertamanya untuk Milan pada menit ke-65. Ia menyodorkan bola kepada Jashari, lalu menjadi pemain pertama yang bereaksi ketika Okoye gagal menangkap tembakan tersebut. Ia diganti tak lama kemudian, pada menit ke-73.

Goncalo Ramos - 6/10 Goncalo Ramos tetap bermain setelah terkena sikutan di wajah pada babak pertama dan menerima kartu kuning pada menit ke-39 karena menjatuhkan James Abankwah dengan bergulat. Okoye menepis tembakan jarak dekatnya hingga membentur mistar pada menit ke-75, dan ia ditarik keluar pada masa tambahan waktu.

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Pemain pengganti & pelatih

Ruben Loftus-Cheek - 6/10 Ruben Loftus-Cheek masuk menggantikan Hutchinson pada menit ke-73 dan memaksa Okoye melakukan penyelamatan dari jarak dekat, tetapi penampilannya sebagai pemain pengganti terhenti akibat cedera pada masa tambahan waktu.

Yunus Musah - 6/10 Yunus Musah menggantikan Tomori pada menit ke-73 dan membantu Milan melewati fase akhir pertandingan tanpa banyak kesulitan.

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Alphadjo Cisse - Tidak dinilai Alphadjo Cisse masuk menggantikan Bartesaghi pada menit ke-85 dan melepaskan dua tembakan, salah satunya diselamatkan Okoye.

Francesco Camarda - Tidak dinilai Francesco Camarda masuk menggantikan Ramos pada masa tambahan waktu.

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Christian Comotto - Tidak dinilai Christian Comotto menggantikan Loftus-Cheek yang cedera pada masa tambahan waktu.

Ruben Amorim (Pelatih) - 8/10 Tim asuhan Ruben Amorim mengendalikan pertandingan sejak awal dan bisa saja menang dengan selisih lebih besar. Hasil ini membuatnya tetap tak terkalahkan dalam delapan laga pertamanya sebagai pelatih di Serie A.



