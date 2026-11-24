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Florian Kastenmeier tampil apik dalam debutnya bersama Feyenoord pada Selasa malam. Ia menggantikan Tjark Ernst yang dicadangkan saat menghadapi FC Porto dan bermain meyakinkan meski timnya kalah 0-1. Voetbalzone memberi nilai kepada seluruh pemain Feyenoord yang bermain setidaknya 45 menit.

Giovanni van Bronckhorst berharap pergantian kiper dapat membenahi keadaan, tetapi Feyenoord sudah tertinggal setelah dua menit. Givairo Read dilewati dengan sangat mudah oleh Oskar Pietuszewski yang sangat cepat, lalu bola mengenai lutut Oussama Targhalline sebelum masuk ke gawang. Kastenmeier tak banyak bisa disalahkan atas kejadian nahas itu.

Setelah itu, Feyenoord sebenarnya tidak bermain buruk pada babak pertama. Anis Hadj Moussa, yang kembali bermain, menjadi pemain paling berbahaya di lini depan. Namun, penyelesaian akhir tim asal Rotterdam itu kurang tajam. Luciano Valente dan Javi López menyia-nyiakan peluang.

Permainan Feyenoord saat membangun serangan terlihat cukup rapi, sebagian berkat Kastenmeier. Kiper asal Jerman itu tenang saat menguasai bola dan melepaskan beberapa umpan bagus. Tepat sebelum turun minum, ia juga melakukan penyelamatan gemilang untuk menggagalkan gol yang akan membuat Santiago Gimenez membawa FC Porto unggul 0-2, disambut sorak meriah para pendukung Feyenoord.

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Kastenmeier juga tampil apik setelah jeda. Beberapa penyelamatannya menjaga Feyenoord tetap dalam pertandingan, sehingga publik De Kuip terus berharap akan gol penyama kedudukan pada menit-menit akhir. Namun, harapan itu terutama bergantung pada aksi Hadj Moussa, yang membuat Zaidu Sanusi, lawan langsungnya, kerepotan sepanjang malam.

Targhalline, yang tampil bagus meski mencetak gol bunuh diri yang nahas, nyaris menyamakan kedudukan pada menit-menit akhir. Tembakan kerasnya dari jarak jauh menghantam mistar. Namun, gol 1-1 tak kunjung tercipta, bahkan setelah wasit Irfan Peljto merasakan jam tangannya bergetar menyusul sundulan Nacho Ferri. VAR kemudian turun tangan, sehingga pertandingan berakhir 0-1 .

Nilai pemain Feyenoord:

Florian Kastenmeier 7,5

Givairo Read 4

Thijs Kraaijeveld 6,5

Mika Mármol 6,5

Javi López 5

Charles Vanhoutte 5,5

Oussama Targhalline 7,5

Gjivai Zechiël 5,5

Anis Hadj Moussa 7

Shaqueel van Persie 6

Luciano Valente 6