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Rian Rosendaal
Diterjemahkan oleh

Rapor Feyenoord di Liga Champions: Banjir nilai merah pada malam yang penuh petaka

Feyenoord vs Inter
Feyenoord
Inter
Champions League

Feyenoord tampil buruk dan nyaris tanpa perlawanan saat kalah 0-3 dari Inter pada fase grup Liga Champions, Selasa. Hasil ini menjadi pukulan telak bagi tim asuhan Giovanni van Bronckhorst. Voetbalzone seperti biasa memberikan nilai kepada para pemain inti Feyenoord dan pemain yang tampil setidaknya selama 45 menit.

Tjark Ernst 4

Kiper asal Jerman itu tampak salah posisi saat Yann Aurel Bisseck mencetak gol cepat untuk mengubah skor menjadi 0-1. Bek kanan tersebut melengkungkan bola ke sudut jauh, dan Ernst tidak mampu menghalaunya. Belakangan, Ernst juga melakukan kesalahan saat menerima umpan balik, tetapi beruntung baginya, hal itu tidak berakibat buruk bagi Feyenoord. Ernst masih harus dua kali lagi memungut bola dari gawangnya dalam malam yang buruk bagi tim asal Rotterdam itu.

Givairo Read - 4,5

Thijs Kraaijeveld - 6 

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HEE

HEE

Eredivisie

08 Nov 2026

FEY

FEY

INT

INT

Serie A

08 Nov 2026

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Bek muda itu mendapat kesempatan dari Giovanni van Bronckhorst secara cukup mengejutkan. Kraaijeveld tak berdaya saat Inter mencetak gol untuk mengubah skor menjadi 0-2 melalui sundulan jarak dekat Pio Esposito setelah sebuah tembakan berbelok arah. Selebihnya, ia tidak tampil buruk menghadapi lawan asal Italia yang penuh pengalaman itu. Namun, seperti rekan-rekan setimnya, bek tersebut mendapat pelajaran berat. Tak lama sebelum laga berakhir, Kraaijeveld digantikan Mats Deijl.

Mika Mármol - 5

Javi López - 4,5

Charles Vanhoutte - 4 

Ini jelas bukan malam yang baik bagi gelandang asal Belgia itu. Vanhoutte tampak kesulitan menghadapi Inter yang kuat secara fisik dan hanya bisa memberi sedikit kontribusi dalam serangan, terutama pada babak pertama. Penampilannya sangat berbeda dibandingkan saat ia bermain di Vriendenloterij Eredivisie. Vanhoutte, yang terus kesulitan, digantikan Tobias van den Elshout saat jeda.

Oussama Targhalline - 6

Gjivai Zechiël - 5

Anis Hadj Moussa - 5,5

Penyerang sayap kanan itu kesulitan menghadapi para bek Inter yang tangguh dan berpengalaman serta penjagaan ganda pada babak pertama. Aksi individu pemain sayap asal Aljazair itu tidak berjalan mulus, meski ia sempat melakukan satu aksi apik setelah laga berlangsung setengah jam. Namun, kiper Josep Martínez berhasil melakukan penyelamatan. Moussa juga tidak mampu memberi pengaruh berarti pada permainan tuan rumah yang tampil susah payah setelah jeda.

Nacho Ferri - 4,5

Luciano Valente - 5

Tobias van den Elshout - 5

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