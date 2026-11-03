Rapor Feyenoord di Liga Champions: banjir nilai merah pada malam yang mengenaskan

Feyenoord tampil buruk dan kalah 0-3 tanpa banyak perlawanan dari Inter pada fase grup Liga Champions, Selasa. Hasil itu menjadi pukulan telak bagi tim asuhan Giovanni van Bronckhorst. Voetbalzone seperti biasa memberikan nilai kepada para pemain inti Feyenoord serta pemain yang tampil setidaknya 45 menit.

Tjark Ernst 4

Kiper asal Jerman itu tampaknya salah posisi saat Yann Aurel Bisseck dengan cepat membawa Inter unggul 0-1. Bek kanan tersebut melengkungkan bola ke pojok jauh dan Ernst tak mampu menghalaunya. Ernst kemudian terlihat ceroboh saat menerima umpan balik, tetapi beruntung bagi dirinya, kesalahan itu tidak berakibat buruk bagi Feyenoord. Ia masih harus dua kali memungut bola dari gawangnya pada malam yang buruk bagi tim asal Rotterdam itu.

Givairo Read - 4,5

Thijs Kraaijeveld - 6

Bek muda itu secara cukup mengejutkan mendapat kesempatan dari Giovanni van Bronckhorst. Kraaijeveld tak berdaya saat Inter mencetak gol untuk mengubah skor menjadi 0-2 melalui sundulan jarak dekat Pio Esposito setelah sebuah tembakan berubah arah. Selain itu, ia tidak tampil buruk melawan tim Italia yang cerdik tersebut. Namun, seperti rekan-rekan setimnya, bek itu mendapat pelajaran pahit. Tak lama sebelum laga usai, Kraaijeveld digantikan Mats Deijl.

Mika Mármol - 5

Javi López - 4,5

Charles Vanhoutte - 4

Ini jelas bukan malam yang baik bagi gelandang asal Belgia itu. Vanhoutte terlihat kesulitan menghadapi Inter yang kuat secara fisik dan hanya sedikit berkontribusi dalam serangan, terutama pada babak pertama. Penampilannya sangat berbeda dibandingkan saat bermain di Vriendenloterij Eredivisie. Vanhoutte, yang terus kesulitan, digantikan Tobias van den Elshout saat jeda.

Oussama Targhalline - 6

Gjivai Zechiël - 5

Anis Hadj Moussa - 5,5

Penyerang sayap kanan itu kesulitan menghadapi para bek Inter yang tangguh dan berpengalaman serta penjagaan ganda pada babak pertama. Aksi-aksi individu pemain sayap asal Aljazair itu tidak berjalan mulus, meski ia sempat melakukan aksi apik setelah setengah jam laga berjalan. Namun, kiper Josep Martínez berhasil menggagalkannya. Seusai jeda, Moussa juga tak mampu memberi pengaruh besar pada permainan tim tuan rumah yang tampil kesulitan.

Nacho Ferri - 4,5

Luciano Valente - 5

Tobias van den Elshout - 5