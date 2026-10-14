Feyenoord meraih kemenangan impresif 3-2 atas Como 1907 pada Rabu dalam fase liga Liga Champions. Gjivai Zechiël, Anis Hadj Moussa, dan Luciano Valente tampil paling menonjol bagi tim asal Rotterdam tersebut. Voetbalzone memberikan nilai kepada para pemain inti Feyenoord serta pemain yang tampil setidaknya 45 menit.

Tjark Ernst 6,5

Givairo Read 7

Jeremiah St. Juste 8

Mika Mármol 7

Javi López 6

Charles Vanhoutte 7

Oussama Targhalline 8

Gjivai Zechiël 8

Pemain yang baru memperkuat timnas Belanda itu menunjukkan kualitasnya, terutama pada babak pertama, dan mencetak gol dengan indah. Tembakannya dari tepi kotak penalti tak mampu dihentikan kiper Como, Robert Sánchez. Zechiël kian tampil sebagai penggerak permainan Feyenoord di lini tengah dan akan dipantau dengan saksama oleh Xavi dalam beberapa pekan mendatang.

Anis Hadj Moussa 8,5

Penyerang sayap asal Aljazair milik Feyenoord itu menunjukkan kualitasnya setelah jeda. Hadj Moussa melakukan gerakan cepat khasnya dari sisi kanan ke tengah, lalu mengarahkan bola ke pojok kanan bawah gawang. Pemain sayap itu praktis terus mengancam sepanjang malam di De Kuip dan berperan penting dalam gol ketiga Feyenoord serta kemenangan pertama mereka di Liga Champions.

Nacho Ferri 7

Luciano Valente 7,5

Valente kembali bermain sebagai penyerang sayap kiri dalam trio lini depan Feyenoord dan tampaknya semakin nyaman di posisi itu. Pemain yang sejatinya berposisi sebagai gelandang tersebut dengan cerdik menemukan Zechiël dalam proses gol penyeimbang tuan rumah. Seruan agar Valente, bukan Kenneth Taylor, dipanggil untuk periode pertandingan internasional berikutnya bersama timnas Belanda pun mulai terdengar. Namun, Valente tidak kembali dari ruang ganti setelah jeda dan digantikan oleh Gaoussou Diarra.

Gaoussou Diarra 7