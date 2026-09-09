Bintang Barcelona asal Brasil, Raphinha, menolak berbicara mengenai tidak masuknya dia dalam daftar tiga puluh kandidat penerima penghargaan Ballon d'Or tahun 2026, seraya memuji kemenangan besar yang diraih Barca atas Feyenoord di Liga Champions Eropa.

Barcelona membuka perjalanannya di fase liga turnamen benua ini dengan kemenangan telak berskor 5-1 dalam laga yang berlangsung pada Rabu malam hari ini di Stadion "Spotify Camp Nou".

Raphinha mencetak dua gol dari lima gol tim Katalan tersebut, menegaskan penampilan cemerlangnya sejak awal musim ini.

Awal yang memberi Barcelona kepercayaan diri

Raphinha berkata dalam pernyataannya seusai laga yang dikutip surat kabar "Marca", "Saya kira ketika kami bermain di hadapan pendukung kami, kami harus menampilkan sepak bola yang sempurna. Dukungan para pendukung membuat segalanya lebih mudah. Awal dengan cara seperti ini memberi kami banyak kepercayaan diri."

Ia menambahkan, "Musim ini sangat panjang, dan dilalui dengan banyak fase naik dan turun. Awal dengan cara seperti ini memberi kami kepercayaan diri yang besar. Gagasan kami adalah melanjutkan pendekatan ini, meminimalkan fase penurunan seminimal mungkin, dan terus menampilkan pertandingan-pertandingan yang bagus."

Mengenai targetnya bersama Barcelona, sang winger Brasil hanya berkata, "Saya bekerja untuk itu."

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Apa yang dikatakan Raphinha kepada Yamal?

Raphinha berbicara tentang situasinya dengan Lamine Yamal selama pertandingan, katanya, "Saya sudah mengenalnya, dan saya tahu kapan dia sedikit keluar dari suasana pertandingan, karena itu saya berusaha menyemangatinya dan berkata kepadanya bahwa dia akan mencetak gol."

Ia menambahkan, "Dan memang dia berhasil mencetak gol, dan dia membutuhkan itu. Yang terpenting adalah kamu berbahagia untuk rekanmu. Saya sering melalui pertandingan-pertandingan di mana saya tidak mencetak gol, tetapi jika saya tahu bahwa saya telah menampilkan pertandingan yang bagus, maka saya keluar darinya dengan gembira."

Sikapnya terhadap Ballon d'Or

Raphinha menolak mengomentari tidak masuknya dia dalam perebutan Ballon d'Or, dan hanya menegaskan fokusnya bersama timnya, katanya, "Saya tidak membicarakan hal itu, saya hanya berbicara tentang Barcelona."