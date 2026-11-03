Raphinha setelah dua golnya ke gawang Aston Villa: Saya tidak akan berbicara soal sepak bola

Raphinha menolak berbicara tentang kemenangan Barcelona atas Aston Villa, meski tampil gemilang dengan mencetak dua gol dan meraih penghargaan pemain terbaik dalam pertandingan.

Raphinha mencetak dua gol, yang mengantarkan Barca meraih kemenangan berharga atas Aston Villa dengan skor 3-0 dalam pertandingan yang digelar pada Selasa malam hari ini di Stadion "Camp Nou" dalam laga pekan keempat fase liga Liga Champions Eropa.

Namun, bintang asal Brasil itu mengabaikan kemenangan timnya, dan lebih memilih untuk menyampaikan pesan yang menyentuh kepada keluarga mendiang Jesus de Miguel, pemain Tenerife, yang meninggal dunia beberapa jam sebelumnya.

Kapten tim Catalan itu tampak sangat terpukul saat berbicara kepada jaringan "Movistar" usai pertandingan, menegaskan bahwa situasi tidak memungkinkan untuk fokus pada sepak bola atau merayakan kemenangan, di tengah tragedi yang dialami keluarga sepak bola Spanyol.

Raphinha berkata sebagaimana diungkap oleh surat kabar Spanyol "Marca": "Saya tidak ingin berbicara tentang sepak bola. Saya ingin menyampaikan seluruh dukungan dan kekuatan kepada keluarga Jesus, dan mendoakan agar ia beristirahat dengan tenang. Hari ini bukanlah hari yang tepat untuk berbicara tentang sepak bola."

Bintang Brasil itu menambahkan, sembari menyinggung sulitnya menjalani pertandingan setelah menerima kabar duka tersebut: "Ini bisa terjadi pada siapa saja. Hal ini sangat berat, terutama setelah kami mengetahui kabar itu. Sulit untuk keluar menjalani pertandingan dalam situasi seperti ini, karena hal ini bisa terjadi pada Anda atau siapa pun yang dekat dengan Anda. Hari ini bukanlah hari yang tepat untuk berbicara tentang sepak bola."

Raphinha sebelumnya telah mencatatkan pencapaian bersejarah setelah menjadi pemain Brasil tersubur dalam mencetak gol bersama Barcelona di Liga Champions Eropa, melampaui legenda seperti Neymar da Silva dan Rivaldo.