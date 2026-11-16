Raphinha Sang Panutan Terjepit di Antara Dua Kepentingan: Brasil Menekan, Barcelona Menanggung Akibatnya

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Setiap laga timnas Brasil selama jeda internasional berubah menjadi sumber kekhawatiran yang kian besar di Barcelona terkait kapten Barca, Raphinha, dalam periode terakhir.

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Harian Catalan "Mundo Deportivo" melaporkan bahwa masalahnya tidak lagi sebatas cedera otot yang dialami sang pemain selama jeda internasional atau kelelahan akibat perjalanan jauh untuk menjalani laga persahabatan di luar Benua Eropa, tetapi telah meluas ke tekanan psikologis yang dirasakan kapten Selecao itu di tengah menurunnya hasil timnas dan kritik yang ia terima di negaranya.

Barcelona kini memantau kondisi winger asal Brasil itu dengan cemas , terlebih pemain berusia 29 tahun tersebut mengalami tiga cedera otot dalam tiga pemusatan latihan internasional terakhir pada Maret, Juni, dan September. Dua di antaranya terjadi dalam laga persahabatan, sedangkan cedera ketiga terjadi di ajang Piala Dunia. Hal itu mendorongnya untuk memikirkan cara berbeda dalam menyikapi keterlibatannya di level internasional.

Raphinha mengungkapkan keinginannya untuk berbicara dengan Carlo Ancelotti, pelatih timnas Brasil, terkait pengaturan menit bermainnya demi menghindari cedera lebih lanjut. Hal itu ia sampaikan pada hari diumumkannya perpanjangan kontraknya bersama Barcelona hingga 2030, langkah yang disambut baik oleh klub Catalan tersebut. Namun, ia justru menghadapi masalah baru akibat reaksi marah di Brasil.

Sang pemain menuai kritik dari sebagian suporter dan media Brasil setelah pernyataannya ditafsirkan sebagai upaya menghindari tugas bersama timnas atau mengurangi komitmennya terhadap seragam Selecao, padahal pesannya jelas, yakni keinginan untuk menjaga kebugaran fisiknya dan terus mengabdi bagi klub serta timnas negaranya.

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Tekanan ini menambah kekhawatiran Barcelona, terlebih Raphinha tidak bisa kembali ke Spanyol sebelum hari Rabu, meski sejak Sabtu ia sudah tahu, menyusul kartu merah yang diterimanya dalam laga persahabatan melawan Jepang, bahwa dirinya tidak akan tampil di laga berikutnya melawan Singapura. Hal ini memunculkan pertanyaan di internal klub mengenai alasan ia tetap bertahan bersama rombongan timnas Brasil.

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Raphinha sebelumnya sempat mencoba mengakhiri polemik tersebut dalam konferensi pers jelang laga kontra Jepang. Ia tampak sangat emosional dan nyaris menangis saat menjelaskan sikapnya. "Saya rasa saya sudah menjelaskannya dengan baik. Saya hanya mengatakan bahwa saya harus menjaga diri sendiri. Saya tidak ingin cedera lagi. Yang saya inginkan adalah bisa selalu tersedia untuk Brasil dan Barcelona," ujarnya.

Meski suasana memanas, bintang Barcelona itu bermain selama 71 menit melawan Jepang dalam laga yang berakhir dengan kekalahan Brasil 3-2, tanpa mengalami cedera baru. Hal ini menandakan bahwa kesepahaman yang dicapainya dengan Ancelotti soal pengaturan menit bermain mulai membuahkan hasil dari sisi fisik.

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Namun, penampilan Raphinha mencerminkan besarnya ketegangan yang ia alami saat ini. Ia tampak emosional menghadapi tekel para pemain Jepang dan keputusan wasit, sebelum kehilangan kendali setelah ditarik keluar dan memprotes keras situasi yang mendahului gol kemenangan Jepang pada menit ke-91, hingga akhirnya diganjar kartu merah akibat protesnya.

Berdasarkan regulasi FIFA, kartu merah berujung skorsing satu pertandingan meski diterima dalam laga persahabatan. Artinya, Raphinha akan absen di laga Brasil berikutnya melawan Singapura. Meski begitu, ia akan tetap bersama rombongan timnas sebagai panutan bagi para pemain, mengingat statusnya sebagai salah satu kapten tim dan salah satu pemain yang mendapat kepercayaan staf pelatih.

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Federasi Sepak Bola Brasil menegaskan keinginannya agar sang pemain tetap bersama skuad meski tidak bisa bermain. "Tidak ada gunanya melepasnya, dia salah satu pemimpin kami," demikian pernyataan federasi. Pesan itu mencerminkan penghargaan yang jelas atas posisinya di timnas, tetapi di saat bersamaan menambah besar tanggung jawab yang dipikulnya di tengah periode ketika Selecao mengalami penurunan performa dan hasil.

Salah satu masalah yang memengaruhi Raphinha adalah perasaan terus-menerus bahwa ia dituntut untuk membuktikan kelayakannya atas tempatnya di timnas Brasil. Situasi ini berbeda dengan kondisinya di Barcelona, tempat ia telah menjadi salah satu bintang paling menonjol dan paling berpengaruh di tim, terutama musim ini yang menyaksikan perkembangannya menjadi penyerang yang mampu mencetak gol secara konsisten, setelah bertransformasi dari winger berkualitas menjadi pemain yang lebih menentukan di dekat gawang.

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Perjalanan Raphinha menuju status bintang tidaklah mudah. Ia memulai karier di Brasil bersama Avai, sebelum hijrah ke klub Portugal Vitoria Guimaraes pada 2016 di usia 19 tahun. Setelah itu, dimulailah perjalanan panjangnya di sepak bola Eropa yang mencakup Sporting Lisbon, klub Prancis Stade Rennes, dan klub Inggris Leeds United, sebelum ia mendapat kesempatan pertama bersama timnas Brasil pada 2021.

Kepindahannya ke Leeds United menjadi titik penting dalam kariernya. Ia berhasil menampilkan performa mencolok di Liga Inggris, sehingga mendapat kepercayaan staf pelatih timnas dan memulai fase baru yang turut mengantarkannya ke posisi yang kini ia tempati. Namun, pengalamannya di level internasional sejauh ini belum memberinya rasa stabil dan percaya diri yang sama seperti yang ia temukan di Barcelona.

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Klub Catalan itu menilai sang pemain mampu melewati fase ini, terlebih ia pernah menghadapi masa-masa sulit dan berhasil mengubah citranya dari winger yang kerap dikritik menjadi salah satu elemen terpenting tim. Namun, hal itu membutuhkan dukungan, kepercayaan, dan kebebasan yang cukup di timnas Brasil, jauh dari tekanan terus-menerus yang membuatnya merasa harus membuktikan diri di setiap pertandingan.

Barcelona khawatir tekanan ini akan berubah menjadi masalah yang lebih besar dan memengaruhi kondisi fisik serta mental Raphinha, terlebih tim sangat bergantung padanya dalam proyek menyerang mereka setelah ia menjadi salah satu pemain paling menentukan dalam skuad. Karena itu, pulihnya keseimbangan sang pemain bersama timnas Brasil tidak hanya akan menjadi keuntungan bagi Selecao, tetapi juga akan berdampak positif bagi klub Catalan tersebut.