Raphinha penuhi permintaan suporter Barcelona, motivasi khusus untuk Yamal dan Pedri

Barcelona bersiap menjalani laga berat melawan tuan rumah Atletico Madrid, Minggu malam ini, di Stadion Metropolitano, dalam big match pekan ke-12 kompetisi Liga.

Surat kabar Mundo Deportivo memberitakan bahwa rombongan Barcelona telah tiba di Hotel Hilton di Madrid, di mana para pemain akan menyantap makan siang dan beristirahat sejenak hingga waktu pertandingan.

Sekitar 50 suporter menyambut tim utama Barca, dan Lamine Yamal serta Pedri menjadi di antara pemain yang paling banyak mendapat sorakan dan dukungan saat mereka turun dari bus.

Para suporter hadir dengan mengenakan jersey Barcelona, dan sebagian lainnya jersey timnas Spanyol, sementara Raphinha menjadi satu-satunya pemain yang berhenti untuk berinteraksi dengan mereka dan memenuhi permintaan mereka.

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Bintang Brasil itu meluangkan waktu tidak kurang dari 5 menit untuk berfoto bersama dan membubuhkan tanda tangan bagi semua suporter yang memintanya, ia juga menandatangani jersey Barcelona dan timnas Brasil.

Laga ini akan menjadi pertandingan terakhir Raphinha dengan jersey Barcelona sebelum bergabung dengan timnas negaranya pada periode jeda internasional mendatang.

Barcelona memuncaki klasemen Liga dengan 30 poin, unggul selisih gol atas rival tradisionalnya Real Madrid, sementara Atletico Madrid memiliki 28 poin di peringkat ketiga.