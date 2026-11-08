Apakah kamu berusia 24 atau lebih?

Bantu kami memverifikasi usia Anda dengan memberikan jawaban yang jujur. Situs ini berisi iklan perjudian untuk 24+.

Konten yang dibatasi usia

Anda belum cukup umur untuk melihat konten taruhan. Anda akan dialihkan ke halaman utama.

alt
LiveTiket
FC Barcelona v Aston Villa FC - UEFA Champions League 2026/27 League Phase MD4Getty Images Sport
Diterjemahkan oleh

Raphinha penuhi permintaan suporter Barcelona, motivasi khusus untuk Yamal dan Pedri

Atletico Madrid vs Barcelona
Atletico Madrid
Barcelona
LaLiga
Raphinha
L. Yamal
Pedri
Spanyol

Barcelona bersiap menjalani laga berat melawan tuan rumah Atletico Madrid, Minggu malam ini, di Stadion Metropolitano, dalam big match pekan ke-12 kompetisi Liga.

Surat kabar Mundo Deportivo memberitakan bahwa rombongan Barcelona telah tiba di Hotel Hilton di Madrid, di mana para pemain akan menyantap makan siang dan beristirahat sejenak hingga waktu pertandingan.

Sekitar 50 suporter menyambut tim utama Barca, dan Lamine Yamal serta Pedri menjadi di antara pemain yang paling banyak mendapat sorakan dan dukungan saat mereka turun dari bus.

Para suporter hadir dengan mengenakan jersey Barcelona, dan sebagian lainnya jersey timnas Spanyol, sementara Raphinha menjadi satu-satunya pemain yang berhenti untuk berinteraksi dengan mereka dan memenuhi permintaan mereka.

Pertandingan berikutnya
ATM

ATM

LaLiga

08 Nov 2026

BAR

BAR

Bintang Brasil itu meluangkan waktu tidak kurang dari 5 menit untuk berfoto bersama dan membubuhkan tanda tangan bagi semua suporter yang memintanya, ia juga menandatangani jersey Barcelona dan timnas Brasil.

Laga ini akan menjadi pertandingan terakhir Raphinha dengan jersey Barcelona sebelum bergabung dengan timnas negaranya pada periode jeda internasional mendatang.

Barcelona memuncaki klasemen Liga dengan 30 poin, unggul selisih gol atas rival tradisionalnya Real Madrid, sementara Atletico Madrid memiliki 28 poin di peringkat ketiga.

SUKA CERITA INI?

Tambahkan GOAL.com sebagai sumber pilihan di Google untuk melihat lebih banyak liputan kami

Ikuti GOAL di Google