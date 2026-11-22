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Raphinha, kapten Barcelona, memainkan peran kunci dalam gol kedua timnya ke gawang Villarreal, dalam laga yang berakhir dengan remontada dramatis bagi tim Catalan. Bintang asal Brasil itu menunjukkan kerja keras luar biasa di awal serangan, meski namanya tidak tercatat dalam daftar pencetak gol maupun pemberi assist.

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Barcelona sukses membalikkan ketertinggalan dua gol dari Villarreal menjadi kemenangan 3-2 pada Minggu (hari ini) di Camp Nou. Tuan rumah sempat unggul cepat lewat Tajon Buchanan dan Tani Oluwaseyi, sebelum tim Catalan memulai kebangkitannya di babak kedua melalui gol Gerard Martín. Fermín López kemudian menyamakan kedudukan, dan remontada dituntaskan lewat gol bunuh diri Pau Navarro.

Meski Fermín López mencetak gol kedua Barcelona dari assist Lamine Yamal, awal serangan tersebut diwarnai momen penting dari Raphinha. Dalam momen itu, ia menunjukkan betapa besar nilainya bagi tim, tidak hanya lewat kemampuan menyerangnya, tetapi juga lewat semangat juang serta kesediaannya untuk turun ke area pertahanan dan membantu rekan-rekannya, seperti dilaporkan harian "Marca".

Momen itu bermula ketika Pedri kehilangan bola di lini tengah, sehingga Villarreal mendapat peluang melancarkan serangan balik cepat dengan memanfaatkan ruang yang terbuka di pertahanan Barcelona. Namun, Raphinha bereaksi dengan sangat cepat dan memutuskan berlari kembali secepat mungkin untuk meredam bahaya lawan sebelum mencapai area berbahaya.

Kapten Barcelona itu menunjukkan kecepatan tinggi dalam menangani situasi tersebut. Ia melewati sejumlah pemain Villarreal dan berhasil merebut kembali bola di dekat bendera sudut, sehingga mematahkan serangan balik lawan sekaligus memberi timnya kesempatan baru untuk beralih dari bertahan ke menyerang.

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Namun, peran Raphinha tidak berhenti pada merebut bola. Ia terus bergerak ke depan dan turut membangun serangan balik cepat Barcelona, mengalirkan bola kepada rekan-rekannya dengan cara yang membantu tim maju ke kotak penalti Villarreal, sebelum akhirnya mengoper bola kepada Lamine Yamal yang kemudian menciptakan gol.

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Lamine Yamal lalu mengirim umpan kepada Fermín López, yang tanpa ragu memanfaatkan peluang dan menceploskan bola ke gawang untuk mencetak gol kedua Barcelona. Momen itu mencerminkan kerja kolektif tim dan menunjukkan bahwa serangan yang berhasil tidak selalu berawal dari pemain yang memberikan sentuhan terakhir atau assist.

Momen tersebut menyoroti peran kepemimpinan Raphinha di Barcelona, setelah pelatih Hansi Flick menunjuknya sebagai kapten tim pada awal musim. Keputusan itu diambil di tengah periode yang diwarnai sejumlah perubahan dan absennya beberapa sosok berpengaruh di ruang ganti, sehingga pemain asal Brasil itu memikul tanggung jawab memimpin rekan-rekannya di dalam maupun di luar lapangan.

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Penunjukan Raphinha sebagai pemakai ban kapten berkaitan erat dengan statusnya di ruang ganti. Rekan-rekannya sangat memahami besarnya pengaruh Raphinha di tim, bahkan sebelum ia resmi menerima ban tersebut. Hal itu terlihat dalam banyak situasi ketika ia memikul tanggung jawab untuk memotivasi para pemain dan berjuang demi tim.

Sepanjang musim ini, pemain Brasil itu membuktikan bahwa ia layak mendapat kepercayaan Flick. Ia menjadi salah satu elemen terpenting yang diandalkan pelatih asal Jerman tersebut, berkat kemampuannya memberi pengaruh di sektor serangan, ditambah kerja keras fisik yang ia tunjukkan dalam melakukan pressing, merebut bola, dan membantu lini belakang.

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Momen gol kedua ke gawang Villarreal ini dengan jelas menggambarkan karakter kepemimpinan tersebut. Raphinha tidak sekadar menonton serangan balik lawan atau menunggu rekan-rekannya turun tangan, tetapi berlari kembali menempuh jarak jauh untuk merebut bola, lalu terus berlari untuk ambil bagian dalam serangan yang berujung gol penting bagi Barcelona.

Ketika sorotan tertuju pada Fermín López sebagai pencetak gol dan Lamine Yamal sebagai pemberi assist, apa yang dilakukan Raphinha di awal serangan juga layak mendapat pujian. Aksinya menjadi titik balik yang memberi Barcelona peluang mencetak gol kedua dan melanjutkan kebangkitan melawan Villarreal.