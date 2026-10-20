Bintang Barcelona asal Brasil, Raphinha, membela para pemain timnya usai kekalahan dari Paris Saint-Germain dengan skor 4-2 malam ini.

Paris Saint-Germain meraih kemenangan menegangkan atas tamunya, Barcelona, dengan skor 4-2, dalam laga yang mempertemukan keduanya malam ini di Stadion Parc des Princes, pada jornada ketiga fase liga kompetisi Liga Champions Eropa.

Menurut surat kabar "Mundo Deportivo", Raphinha adalah pemain Barcelona pertama yang memberikan pernyataan setelah kekalahan pahit tersebut.

Ketika ditanya mengenai pertandingan itu, sang kapten menegaskan betapa sulitnya laga tersebut dengan berkata: "Kami tahu hal ini bisa terjadi; kami menghadapi juara Eropa dua kali, dan bermain di depan para pendukung mereka adalah hal yang sangat sulit."

Pertandingan berikutnya BAR LaLiga 16.00 RMA

Ia menyampaikan penyesalannya karena tidak meraih satu poin pun malam ini, tetapi ia meremehkan arti kekalahan itu dengan berkata: "Kami berambisi untuk menang atau setidaknya mendapatkan satu poin, tetapi ini bukan akhir dunia, segala sesuatu terjadi pada waktunya, dan pada akhirnya, kami hanya kehilangan tiga poin."

Raphinha sudah menantikan pertandingan berikutnya, di mana ia berkata: "Kita akan lihat apa yang diminta pelatih dari kami untuk memperbaiki penampilan dan bersiap menghadapi El Clasico (Minggu mendatang)."

Raphinha memuji penampilan Barcelona meski hasilnya demikian dengan berkata: "Ini adalah tim yang dilatih dengan baik. Meski hasil hari ini seperti itu, kami bersaing dengan kuat. Kedua tim lebih menyukai penguasaan bola, dan kami menguasainya, yang menjadi ujian bagus dan menunjukkan kemampuan kami untuk bersaing. Hasilnya seperti itu, tetapi kami bermain dengan baik."

Terkait kondisi pribadinya, ia menjelaskan bahwa keikutsertaannya memang sudah direncanakan: "Pada akhirnya, saya hanya berlatih kurang dari satu minggu, dan ini sudah direncanakan, di mana saya bermain dengan menit yang lebih sedikit (ditarik keluar pada menit ke-60)."

Ia menambahkan tentang kondisi fisiknya: "Saya menyelesaikan pertandingan dalam kondisi baik dan kuat, dan saya berusaha meningkatkan kebugaran fisik saya lebih jauh lagi."

Terakhir, terkait kondisi rekan setimnya Dani Olmo yang meninggalkan lapangan karena cedera, ia bersikap hati-hati, di mana ia berkata: "Saya tidak tahu apa yang terjadi pada Dani, dan kami akan berbicara dengan pelatih dan dokter untuk mengetahui apa yang terjadi."

Raphinha mengakhiri perbincangannya dengan pernyataan singkat tentang apakah kekalahan ini akan memengaruhi El Clasico: "Ini tidak akan memengaruhi kami sama sekali."