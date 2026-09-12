Perbincangan tentang kegemilangan Raphinha bersama Barcelona kini bukan lagi sekadar awalan yang luar biasa atau periode bersinar yang sesaat, karena angka-angka menegaskan bahwa bintang Brasil itu telah mencapai fase yang menjadikannya salah satu warga negaranya yang meninggalkan jejak jelas dalam sejarah klub Catalan tersebut.

Dengan mencetak dua gol ke gawang Feyenoord saat Barcelona membuka perjalanan mereka di Liga Champions, Raphinha menyamai capaian idolanya, Neymar, dengan kostum tim Catalan di kompetisi benua tersebut, semakin dekat dengan jajaran elite bintang-bintang Brasil yang bersinar di Barcelona, dipimpin oleh Evaristo, Romario, Ronaldo, Rivaldo, Ronaldinho, dan Neymar.

Menurut surat kabar "Sport", Raphinha tiba di Barcelona 4 tahun lalu tanpa kehebohan besar yang menyertai kedatangan sebagian warga negaranya, tetapi ia berhasil, berkat kerja keras, profesionalisme, tekad, kualitas, dan kemampuan mengatasi kesulitan, meraih kepercayaan para pendukung klub dan mengubah dirinya menjadi salah satu elemen terpenting tim.

Hansi Flick memiliki peran sentral dalam lompatan ini, setelah pelatih Jerman itu menemukan cara terbaik untuk memanfaatkan kemampuan sang pemain, dan mendorongnya di setiap musim menuju tantangan baru, sesuatu yang diterima Raphinha dan berhasil ia ubah menjadi titik kekuatan.

Awalan Luar Biasa

Raphinha menjalani awal musim yang bersejarah, setelah beralih menjadi penyerang tengah murni, dan berhasil mencetak 8 gol dalam 5 pertandingan resmi pertama, dengan rincian 6 gol di Liga Spanyol dan dua gol di Liga Champions, sambil mengenakan ban kapten.

Bintang Brasil itu membuktikan bahwa ia mampu memainkan peran penyerang tengah murni dengan efisiensi besar, di saat Barcelona membutuhkan pengganti atas absennya Robert Lewandowski, di samping tidak terealisasinya kesepakatan transfer Julian Alvarez.

Dengan penampilannya saat ini, Raphinha menjadi salah satu penyerang paling menentukan di Eropa, setelah berhasil beradaptasi dengan posisi baru tanpa kehilangan ketajaman atau pengaruhnya yang biasa.

Liga Champions Panggungnya

Stadion Feyenoord menjadi saksi salah satu pertandingan terbaik Raphinha musim ini, ketika ia mencetak dua gol pada malam yang diguyur hujan, saat ia menyuguhkan penampilan yang luar biasa.

Dwigol itu tidak hanya penting karena cara kedua gol itu tercipta, tetapi juga mengandung nilai historis, setelah Raphinha masuk daftar 10 pencetak gol terbaik asal Brasil dalam sejarah Liga Champions, sekaligus membantunya menyamai angka-angka Neymar bersama Barcelona di turnamen tersebut.

Dalam 34 pertandingan Eropa dengan kostum Barcelona, Raphinha mencetak 21 gol dan menciptakan 18 assist, mencapai 39 kontribusi gol langsung.

Adapun Neymar, selama empat musim yang ia habiskan bersama Barcelona antara 2013-2014 dan 2016-2017, mencetak 21 gol dan menciptakan 19 assist dalam 40 pertandingan Liga Champions, dengan total 40 kontribusi gol.

Yang mencolok, Raphinha meraih angka-angkanya dalam jumlah menit lebih sedikit, karena ia bermain selama 2610 menit di Liga Champions, dibandingkan 3408 menit milik Neymar, yang memberinya rasio lebih baik dari segi efektivitas gol.

Neymar tetap memiliki keunggulan historis yang penting, setelah ia menjuarai Liga Champions bersama Barcelona pada 2015, di musim ketika tim meraih treble bersejarah di bawah kepemimpinan Luis Enrique.

Neymar, Panutan Istimewa

Ronaldinho Gaucho pernah menjadi idola Raphinha di masa kecilnya, terlebih mantan bintang Barcelona itu terikat hubungan persahabatan dengan ayah sang pemain, tetapi Neymar kemudian menempati posisi istimewa di hati bintang Barcelona saat ini.

Raphinha selalu memandang Neymar sebagai salah satu bakat terhebat yang lahir dari Brasil di era modern, dan kebersamaan mereka bersama timnas Brasil menjadi kesempatan untuk mempererat hubungan di antara keduanya, sebelum berubah menjadi persahabatan kuat di luar lapangan juga.

Pada Mei lalu, ketika Carlo Ancelotti mengumumkan skuad Brasil untuk Piala Dunia, Raphinha dan istrinya, Natalia, termasuk orang-orang pertama yang menghubungi Neymar di Santos untuk mengucapkan selamat atas kembalinya ke skuad timnas.

Oleh karena itu, menyamai angka-angka Neymar bersama Barcelona di Liga Champions memiliki cita rasa istimewa bagi Raphinha, yang semakin dekat satu langkah lagi dari tujuan yang ia tetapkan untuk dirinya sejak kedatangannya ke klub: mengukir namanya dalam sejarah Barcelona.

Data saat ini menunjukkan bahwa kisahnya tidak akan berhenti sampai di sini, terlebih Barcelona sudah mulai memikirkan perbaikan kontrak Raphinha dan memperpanjangnya, sebuah langkah yang mencerminkan posisi yang telah ia capai di dalam tim.