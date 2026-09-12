Perbincangan tentang kegemilangan Raphinha bersama Barcelona kini bukan lagi sekadar awalan yang luar biasa atau periode kilau sesaat, karena angka-angka menegaskan bahwa bintang Brasil itu telah mencapai fase yang menjadikannya salah satu warga negaranya yang meninggalkan jejak nyata dalam sejarah klub Catalan tersebut.

Dengan mencetak dua gol ke gawang Feyenoord pada laga pembuka perjalanan Barcelona di Liga Champions Eropa, Raphinha menyamai catatan idolanya, Neymar, bersama tim Catalan itu di kompetisi benua tersebut, sekaligus semakin mendekati jajaran elite bintang Brasil yang bersinar di Barcelona, dengan Evaristo, Romario, Ronaldo, Rivaldo, Ronaldinho, dan Neymar sebagai pemuncaknya.

Raphinha tiba di Barcelona 4 tahun lalu tanpa gembar-gembor besar yang menyertai kedatangan sebagian warga negaranya, tetapi berkat kerja keras, profesionalisme, kegigihan, kualitas, serta kemampuan mengatasi kesulitan, ia berhasil merebut kepercayaan para pendukung klub dan mengubah dirinya menjadi salah satu elemen terpenting tim.

Hansi Flick memainkan peran sentral dalam lompatan ini, setelah pelatih asal Jerman itu menemukan cara terbaik untuk memanfaatkan kemampuan sang pemain, dan mendorongnya menghadapi tantangan baru setiap musim, sesuatu yang diterima Raphinha dan berhasil ia ubah menjadi titik kekuatan.

Awal yang luar biasa

Raphinha menjalani awal musim yang bersejarah, setelah bertransformasi menjadi seorang penyerang murni, dan berhasil mencetak 8 gol dalam 5 pertandingan resmi pertamanya, dengan rincian 6 gol di La Liga dan dua gol di Liga Champions Eropa, sembari mengenakan ban kapten.

Pemain Brasil itu membuktikan bahwa ia mampu memainkan peran penyerang murni dengan efisiensi yang sangat tinggi, di saat Barcelona membutuhkan pengganti atas absennya Robert Lewandowski, di samping tidak rampungnya transfer Julian Alvarez.

Dengan penampilannya saat ini, Raphinha telah menjadi salah satu penyerang paling menentukan di Eropa, setelah berhasil beradaptasi dengan posisi baru tanpa kehilangan ancaman atau pengaruhnya seperti biasa.

Liga Champions adalah panggungnya

Stadion Feyenoord menjadi saksi salah satu pertandingan terbaik Raphinha musim ini, saat ia mencetak dua gol dalam sebuah malam berhujan di mana ia menyuguhkan penampilan yang luar biasa.

Dua gol itu penting bukan hanya karena cara ia mencetaknya, melainkan juga membawa nilai sejarah, setelah Raphinha masuk ke dalam daftar 10 pencetak gol terbanyak asal Brasil dalam sejarah Liga Champions Eropa, sekaligus membantunya menyamai catatan Neymar bersama Barcelona di turnamen tersebut.

Sepanjang 34 pertandingan Eropa dengan kostum Barcelona, Raphinha mencetak 21 gol dan menyumbang 18 assist, hingga mencapai 39 kontribusi gol langsung.

Adapun Neymar, selama empat musim yang ia habiskan bersama Barcelona antara 2013-2014 dan 2016-2017, mencetak 21 gol dan menyumbang 19 assist dalam 40 pertandingan di Liga Champions Eropa, dengan total 40 kontribusi gol.

Yang menarik, Raphinha meraih catatannya dalam jumlah menit yang lebih sedikit, karena ia bermain selama 2610 menit di Liga Champions, berbanding 3408 menit milik Neymar, sehingga memberinya rasio yang lebih baik dari sisi efektivitas mencetak gol.

Namun Neymar tetap memiliki keunggulan sejarah yang penting, setelah ia menjuarai Liga Champions Eropa bersama Barcelona pada 2015, dalam musim ketika tim meraih treble bersejarah di bawah kepemimpinan Luis Enrique.

Neymar, panutan yang istimewa

Ronaldinho Gaucho adalah idola tertinggi Raphinha di masa kecilnya, terlebih mantan bintang Barcelona itu memiliki hubungan persahabatan dengan ayah sang pemain, tetapi Neymar kemudian menempati posisi istimewa di hati bintang Barcelona saat ini.

Raphinha selalu memandang Neymar sebagai salah satu talenta terbesar yang lahir dari Brasil di era modern, dan keikutsertaan mereka bersama timnas Brasil menjadi kesempatan untuk mempererat hubungan di antara keduanya, sebelum berubah menjadi persahabatan yang kuat juga di luar lapangan.

Pada Mei lalu, ketika Carlo Ancelotti mengumumkan daftar pemain Brasil untuk Piala Dunia, Raphinha dan istrinya, Natalia, termasuk orang-orang pertama yang menghubungi Neymar di Santos untuk mengucapkan selamat atas kembalinya ke daftar timnas.

Karena itu, menyamai catatan Neymar bersama Barcelona di Liga Champions Eropa memiliki rasa yang istimewa bagi Raphinha, yang kini semakin mendekati satu langkah lagi menuju tujuan yang ia tetapkan untuk dirinya sejak tiba di klub: mengukir namanya dalam sejarah Barcelona.

Data terkini menunjukkan bahwa kisah ini tidak akan berhenti sampai di sini, terlebih Barcelona sudah mulai memikirkan untuk memperbaiki dan memperpanjang kontrak Raphinha, dalam sebuah langkah yang mencerminkan posisi yang telah ia capai di dalam tim.