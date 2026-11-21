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Raphinha kembali ke LaLiga dalam kondisi yang lebih buruk dibandingkan sebelum ia pergi, sementara Vinicius Junior pulang dengan moral yang lebih baik daripada saat ia berangkat. Situasi ini mencerminkan perbedaan perasaan para pemain terhadap klub dan tim nasional mereka, yang berubah seiring perbedaan periode dan keadaan.

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Menurut harian Spanyol AS, Raphinha merupakan kasus yang tidak biasa di Brasil. Sebagian suporter tidak menganggapnya sebagai bagian dari mereka, karena ia meninggalkan negaranya pada usia 18 tahun tanpa pernah lulus dari akademi salah satu klub besar.

Raphinha berangkat dari Restinga, sebuah kawasan miskin di kota Porto Alegre, tanpa pernah bermain untuk Internacional maupun Gremio. Pengalamannya ditempa di lapangan-lapangan permukiman rakyat, tempat sepak bola dimainkan dalam kondisi keras di atas lapangan tanah, tanpa dukungan finansial, bahkan para pemainnya tidak memiliki uang untuk membeli perlengkapan olahraga.

Satu-satunya cara untuk membedakan tim di lapangan-lapangan tersebut adalah salah satu tim melepas kausnya. Dari sana, Raphinha akhirnya berhasil bergabung dengan Avaí, lalu pindah ke Portugal.

Sebelum tiba di Barcelona, Raphinha hanyalah satu dari ratusan pemain Brasil yang berubah layaknya barang dagangan di bursa transfer, sebelum akhirnya hilang dari ingatan dunia sepak bola.

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Kini, ia telah menjadi salah satu pemimpin di Barcelona, dan pelatih Carlo Ancelotti juga memberinya peran kepemimpinan di timnas Brasil. Namun, hal itu tidak mencegahnya menuai kritik di negaranya akibat pernyataannya setelah memperpanjang kontrak dengan klub Catalan tersebut.

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Kartu merah yang ia terima dalam laga di Singapura belum tentu sekadar insiden biasa, terlebih karena terjadi hanya beberapa hari setelah konferensi pers melelahkan yang membuatnya berada di bawah tekanan besar.

Sebaliknya, situasi Vinicius Junior sama sekali berbeda. Meski ia juga meninggalkan Brasil di usia muda setelah Real Madrid mengontraknya sejak dini sebagai bagian dari rencana masa depan, namanya sudah dikenal luas di negaranya sebelum ia pergi.

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Vinicius juga merupakan lulusan akademi Flamengo, salah satu klub dengan popularitas dan jangkauan global, sehingga ia memiliki tempat yang berbeda di hati suporter Brasil.

Bintang Real Madrid itu dicintai oleh sebagian besar suporter, tetapi belum mencapai status legenda dan tidak menikmati posisi yang sama dengan Neymar, yang memang gagal membawa Brasil juara Piala Dunia, tetapi memberikan banyak kebahagiaan dan harapan kepada suporter.

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Seperti banyak pemain lain sejak 2002, Vinicius ikut menanggung akibat dari kegagalan beruntun timnas Brasil. Keinginannya membela negara serta momen-momen apik yang ia tampilkan dalam dua laga di Singapura memang mendapat pujian dari suporter, tetapi timnas Brasil, sang juara Piala Dunia lima kali, menuntut lebih dari itu darinya.

Vinicius telah mengambil langkah untuk memperbaiki arah kariernya dan melewati kritik yang menerpanya, tetapi perhatian utama kini tidak lagi tertuju kepadanya, mengingat besarnya kekecewaan yang menyelimuti suporter Brasil akibat menurunnya hasil timnas mereka.

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Para suporter kini lebih sibuk dengan apa yang terjadi di level klub. Flamengo semakin dekat untuk memastikan gelar liga, sementara Corinthians, Gremio, dan Internacional benar-benar terancam degradasi.

Sebaliknya, laga-laga uji coba yang dijalani Brasil di Asia tidak mendapatkan perhatian yang sama, terlebih karena bagi suporter, pertandingan tersebut tampak hanya sebagai laga komersial yang bertujuan meraup pendapatan, dan lebih menjadi beban ketimbang ajang sepak bola yang dinanti-nanti.

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Saat ini, suporter Brasil hanya memikirkan satu tujuan, yaitu menjuarai Piala Dunia untuk keenam kalinya dan meraih bintang keenam yang sudah lama dinantikan.