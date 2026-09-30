Federasi Sepak Bola Brasil merilis pernyataan resmi pada Rabu pagi hari ini, yang di dalamnya diumumkan bahwa Raphinha akan kembali ke Barcelona sebagai tindakan pencegahan, setelah mengalami cedera bersama timnas negaranya dalam laga persahabatan melawan Australia.

Raphinha mencetak gol dari titik penalti dalam pertandingan yang berakhir dengan kemenangan Selecao (4-2), tetapi ia meninggalkan lapangan setelah babak pertama usai mengalami pembengkakan di paha kanannya.

Dengan demikian, Raphinha akan absen dari laga persahabatan Brasil melawan India yang dijadwalkan berlangsung pada 3 Oktober mendatang.

Menurut surat kabar Katalan "Mundo Deportivo", pemeriksaan medis yang dilakukan terhadap pemain Barcelona itu memastikan bahwa cederanya tidak serius, tetapi ia merasa terganggu olehnya, dan menjadi langkah bijak untuk menghindari risiko yang tidak perlu.

Federasi Sepak Bola Brasil menjelaskan dalam pernyataannya bahwa Raphinha menderita "edema otot", sehingga ia dicoret dari skuad pelatih Carlo Ancelotti sebelum pertandingan melawan India.

Raphinha berniat untuk kembali secepat mungkin guna menjalani perawatan dari tim medis Barcelona, dan ia diperkirakan akan menjalani pemeriksaan medis tambahan begitu tiba di Barcelona untuk mengevaluasi kondisinya serta mempercepat pemulihannya agar siap bermain di bawah kepemimpinan Hansi Flick sejak pertandingan pertama setelah berakhirnya jeda internasional.

Raphinha dianggap sebagai salah satu bintang paling menonjol di Barcelona pada musim ini, terutama setelah perubahan posisinya dan bermain sebagai penyerang tengah, di mana ia telah mencetak 14 gol dalam 8 pertandingan saja yang dijalani klub Katalan itu.



