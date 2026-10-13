Pemain asal Brasil, Raphinha, winger Barcelona, menunjukkan sikap yang berbeda dari sejumlah bintang sepak bola di negaranya, setelah menyatakan dukungannya terhadap peran negara dalam menjamin hak-hak dasar, terutama kesehatan dan pendidikan, di saat perpecahan politik di Brasil semakin memuncak menjelang pemilihan presiden.

Raphinha membagikan melalui akun-akun media sosialnya potongan video pengacara Gabriela Prioli, yang di dalamnya ia membela hak-hak sosial dan hak-hak pekerja. Sikap itu mencerminkan perhatiannya terhadap situasi dalam negeri Brasil, sekaligus menjadi kelanjutan dari sikap-sikap sebelumnya ketika ia mengecam upaya kudeta yang dikaitkan dengan mantan presiden Jair Bolsonaro, serta menyoroti kasus pembunuhan terhadap perempuan.

Sikap winger Barcelona ini berbanding terbalik dengan dukungan sejumlah bintang sepak bola Brasil kepada kubu sayap kanan yang terkait dengan keluarga Bolsonaro, di antaranya Ronaldinho, Dani Alves, Neymar, Rivaldo dan Romario, menurut surat kabar "Sport" yang menyebutkan bahwa Alves menyatakan dukungannya kepada Flavio Bolsonaro melalui pesan yang ia unggah di "Instagram".

Raphinha berasal dari kawasan miskin Restinga di kota Porto Alegre, dan sebelumnya pernah terlibat dalam berbagai inisiatif sosial untuk mendukung komunitas setempat, hal yang sejalan dengan perhatiannya terhadap isu-isu sosial dan kelompok-kelompok paling membutuhkan di Brasil.