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Raphinha, bintang Barcelona dan timnas Brasil, melancarkan kritik tajam terhadap wasit pertandingan persahabatan yang berakhir dengan kekalahan negaranya dari Jepang dengan skor 3-2, pagi tadi Sabtu, dengan menilai bahwa kesalahan-kesalahan wasit berpengaruh secara jelas terhadap jalannya laga.

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Pertandingan yang dipimpin oleh pelatih Carlo Ancelotti itu menyaksikan pengusiran Raphinha dan direktur teknik timnas Brasil, setelah keduanya memprotes keputusan wasit menyusul gol ketiga Jepang.

Raphinha mengatakan, dalam pernyataan kepada jaringan "Globo" seusai pertandingan: "Pertama-tama, saya ingin memanfaatkan kesempatan ini untuk meminta maaf atas kartu merah tersebut, karena sulit mengendalikan diri dalam situasi seperti ini, apalagi dengan banyaknya kesalahan yang dibuat wasit."

Ia menambahkan: "Saya mencoba berbicara dengannya, tetapi saya tidak merasa ia terbuka untuk berdialog. Saya rasa ia melakukan banyak kesalahan selama pertandingan, dan saya akan mencoba percaya bahwa itu hanya sekadar kesalahan, tetapi apa yang terjadi tidak bisa diterima."

Bintang Barcelona itu melanjutkan: "Ada pelanggaran sebelum gol pertama, dan pemain juga menyentuh bola dengan tangannya, tetapi itu masih bisa dimaklumi sesuai aturan saat ini. Begitu pula ada penalti yang jelas untuk saya, lalu datang gol ketiga mereka."

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Ia menjelaskan: "Ada pelanggaran yang sangat jelas terhadap Joao, tetapi wasit memutuskan permainan terus berlanjut, dan dengan bantuan teknologi VAR, gol itu disahkan."

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Raphinha melanjutkan: "Kami berusaha menampilkan yang terbaik sejak awal pertandingan, tanpa mengabaikan hal-hal yang perlu kami perbaiki. Kami berkembang dan mulai menemukan jati diri kami di lapangan."

Ia melanjutkan: "Menurut pandangan saya, kami menampilkan pertandingan yang hebat, dan penampilan kami di babak kedua jauh lebih baik daripada yang kami tunjukkan di babak pertama, tetapi ketika Anda juga terpaksa bermain menghadapi wasit, segalanya menjadi sulit."

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Ia menutup pernyataannya dengan berkata: "Kami tidak bisa membiarkan apa yang terjadi dalam hal kepemimpinan wasit berlalu tanpa sikap yang jelas."

Timnas Jepang sempat unggul dua gol tanpa balas pada menit ke-19 pertandingan, sebelum Vinicius Junior memperkecil ketertinggalan pada menit ke-33 babak pertama, lalu menambahkan gol kedua Brasil pada menit ke-30 babak kedua.

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Namun, Sakamoto memastikan kemenangan bagi timnas Asia itu setelah mencetak gol ketiga pada masa tambahan waktu.