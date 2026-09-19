FC Barcelona membawa pulang tiga poin dari laga tandang melawan Sevilla berkat penampilan fenomenal lain dari Raphinha. Pemain Brasil itu, yang hampir memperpanjang kontraknya, secara pribadi memastikan gol pembuka Youssouf Fofana tidak berujung pada kehilangan poin lewat hat-trick-nya: 1-3.

Di kubu Barcelona, Dominik Livakovic menjalani debutnya di bawah mistar. Kiper Kroasia berpengalaman (31) itu mendapat kesempatan tampil sejak awal karena pilihan utama Joan García mengalami cedera meniskus dan masih harus menepi selama beberapa pekan.

Sevilla unggul setelah kurang lebih dua puluh menit di Ramón Sánchez Pizjuán. Félix Correia mendapat terlalu banyak ruang di sisi kiri lapangan dari bek kanan Eric García, yang terlambat untuk menghalau umpan silang dan melihat Fofana menanduk bola masuk: 1-0.

Sevilla bahkan tidak bisa menikmati keunggulan itu sampai tiga menit. Andreas Christensen melepaskan umpan terobosan yang luar biasa kepada Raphinha, yang membuat bek Arouna Sanganté jatuh terduduk dengan gerakan tipunya dan kemudian juga menaklukkan Odysseas Vlachodimos: 1-1.

Barcelona jelas berada satu level di atas Sevilla, tetapi tidak bisa mengubah dominasinya menjadi keunggulan sebelum jeda. Setelah turun minum, tim asuhan Hansi Flick berhasil melakukannya. Lamine Yamal mengirim umpan silang dengan sangat baik kepada Raphinha, yang sundulannya terlalu kuat untuk dibendung Vlachodimos: 1-2.

Lima belas menit kemudian, duet super Yamal - Raphinha kembali menghantam. Nama pertama mengirim umpan terobosan penuh rasa kepada Raphinha, yang dengan penuh keyakinan dan ketenangan luar biasa mencungkil bola melewati Vlachodimos yang keluar dari sarangnya: 1-3.

Skor 1-3 pun bertahan dan kini Raphinha sudah mengoleksi empat belas gol dan tiga assist hanya dalam delapan pertandingan (Liga Champions dan LaLiga). Dalam satu-satunya laga ketika dia tidak mencetak gol, saat tandang melawan Levante, penyerang berusia 29 tahun itu menyumbang dua assist. Raphinha, omong-omong, tidak dinominasikan untuk Ballon d'Or.