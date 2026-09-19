FC Barcelona membawa pulang tiga poin dari laga tandang melawan Sevilla berkat penampilan fenomenal Raphinha sekali lagi. Pemain Brasil itu, yang sedang di ambang memperpanjang kontraknya, secara pribadi memastikan gol pembuka Youssouf Fofana tidak berujung pada kehilangan poin lewat hattrick-nya: 1-3.

Di kubu Barcelona, Dominik Livakovic menjalani debutnya di bawah mistar. Kiper Kroasia berpengalaman (31) itu mendapat kesempatan menjadi starter karena pilihan utama Joan García mengalami cedera meniskus dan masih harus menepi selama beberapa pekan.

Sevilla memimpin setelah hampir dua puluh menit pertandingan di Ramón Sánchez Pizjuán. Félix Correia mendapat terlalu banyak ruang di sisi kiri lapangan dari bek kanan Eric García, yang terlambat menutup pergerakan dan hanya bisa melihat umpan silangnya disundul masuk oleh Fofana: 1-0.

Sevilla bahkan tidak bisa menikmati keunggulan itu sampai tiga menit. Andreas Christensen melepaskan umpan terobosan yang luar biasa kepada Raphinha, yang membuat bek Arouna Sanganté jatuh terduduk dengan gerakan tipunya, lalu juga menaklukkan Odysseas Vlachodimos: 1-1.

Barcelona jelas berada satu level di atas Sevilla, tetapi tidak mampu mengubah dominasinya menjadi keunggulan sebelum jeda. Setelah turun minum, tim asuhan Hansi Flick berhasil melakukannya. Lamine Yamal mengirim umpan matang kepada Raphinha, yang sundulannya terlalu kuat untuk dibendung Vlachodimos: 1-2.

Lima belas menit kemudian, duet super Yamal - Raphinha kembali menghantam. Nama pertama melepaskan umpan terobosan penuh perasaan kepada Raphinha, yang dengan penuh percaya diri dan ketenangan luar biasa mencungkil bola melewati Vlachodimos yang keluar dari sarangnya: 1-3.

Skor 1-3 bertahan hingga akhir dan kini Raphinha telah mengoleksi empat belas gol dan tiga assist hanya dalam delapan pertandingan (Liga Champions dan LaLiga). Dalam satu-satunya pertandingan saat ia tidak mencetak gol, tandang melawan Levante, penyerang 29 tahun itu menyumbang dua assist. Raphinha, omong-omong, tidak masuk nominasi Ballon d'Or.



