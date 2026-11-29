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Barcelona benar-benar mendominasi laga melawan Deportivo La Coruña yang mereka menangi dengan skor 5-1 pada hari ini, Minggu. Dalam pertandingan itu, anak asuh Hansi Flick tampil impresif di lini serang dan memanfaatkan hasil buruk Real Madrid saat menghadapi Alaves untuk memperkokoh posisi di puncak klasemen sekaligus memperlebar jarak dengan para pesaingnya.

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Barcelona memastikan kemenangan dalam laga pekan ke-14 LaLiga Spanyol tersebut setelah mengawali pertandingan dengan sempurna, menguasai bola sepenuhnya sepanjang dua babak, dan melancarkan banyak serangan berbahaya.

Menurut harian "AS", Barcelona mencatatkan penguasaan bola sebesar 74,1 persen, berbanding 25,9 persen milik Deportivo La Coruña. Angka tersebut mencerminkan kendali penuh Blaugrana atas bola.

Harian tersebut juga menyebutkan bahwa Barcelona mencatatkan 2,75 gol harapan (xG) dalam laga hari ini. Catatan istimewa itu lebih dari dua kali lipat raihan Deportivo yang hanya 1,34, sebuah produktivitas serangan yang selaras dengan skor akhir telak 1-5.

Barcelona melepaskan 23 tembakan, sedangkan Deportivo hanya tujuh tembakan. Data ini menunjukkan keunggulan serangan yang jelas sepanjang 90 menit.

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Sepanjang laga, Barcelona melepaskan 12 tembakan tepat sasaran, berbanding lima milik lawannya. Angka itu menggambarkan banyaknya upaya Blaugrana yang mengarah ke gawang.

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Tim asal Katalonia itu juga merangkai operan dalam jumlah luar biasa, yakni 766 operan berbanding 259 operan milik Deportivo, sekaligus mengendalikan tempo permainan sepenuhnya.

Tekanan tanpa henti ke area pertahanan lawan tecermin dari 170 operan Barcelona di sepertiga akhir lapangan, berbanding 61 operan milik Deportivo.

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Raphinha dan Pedri Bersinar

Penyerang asal Brasil, Raphinha, menjadi bintang pertandingan. Ia mencetak trigol sekaligus menjadi pemain Barcelona dengan jumlah tembakan (7) dan peluang yang diciptakan (6) terbanyak.

Sementara itu, gelandang andalan Pedri menjadi pemain yang paling banyak terlibat dalam permainan dengan 133 keterlibatan. Ia juga memimpin timnya dalam jumlah operan sukses dengan 109 operan.

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Detail Lima Gol Barcelona

Barcelona mengawali laga dengan sempurna dan mengejutkan tuan rumah, setelah Lamine Yamal membuka keunggulan kurang dari 90 detik setelah sepak mula . Gol itu berawal dari serangan terorganisasi yang dimulai dengan umpan satu-dua antara Lamine Yamal dan Pedri, sebelum ia mengirim umpan silang mendatar yang dengan cerdik dibiarkan oleh Dani Olmo sehingga mengecoh kiper Deportivo dan bersarang di gawang.

Deportivo tidak butuh waktu lama untuk membalas. Mereka berhasil menyamakan kedudukan pada menit kesembilan melalui Aubameyang, yang memanfaatkan umpan Nsongo dan unggul dalam duel fisik dengan Pau Cubarsí, sebelum menceploskan bola dengan kaki kanannya ke gawang Joan Garcia.

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Namun, Barcelona segera kembali unggul setelah Dani Olmo melompat menyambut umpan silang Gordon dari sisi kiri dan menyundulnya ke gawang pada menit ke-20. Tim asal Katalonia itu pun menutup babak pertama dengan keunggulan 2-1.

Memasuki babak kedua, Barcelona menguasai jalannya pertandingan. Raphinha menambah keunggulan lewat gol ketiga pada menit ke-50 setelah menerima umpan silang akurat dari Lamine Yamal dan memanfaatkan lemahnya pengawalan di tiang jauh. Gol tersebut memberi timnya keunggulan yang nyaman dan membuat Deportivo semakin sulit untuk bangkit, sementara Barcelona terus unggul dalam penguasaan bola dan penciptaan peluang.

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Meski tuan rumah berupaya memperkecil ketertinggalan, Barcelona tetap menjadi tim yang lebih berbahaya. Raphinha kemudian mencetak gol keduanya sekaligus gol keempat timnya pada menit ke-83, memanfaatkan bola yang mengarah kepadanya setelah umpan Koundé kepada Gordon memantul dari pemain bertahan Deportivo. Tim asal Katalonia itu terus menekan hingga menit-menit akhir tanpa memberi lawannya kesempatan nyata untuk kembali menemukan keseimbangan atau mengancam hasil pertandingan.

Raphinha menutup pesta gol dengan mencetak gol kelima pada menit kedua masa tambahan waktu setelah menerima umpan apik dari Lamine Yamal. Gol itu menjadi gol ke-18 miliknya musim ini, sehingga ia unggul empat gol atas Kylian Mbappé dalam perburuan gelar top skor. Pemain asal Brasil itu terus menampilkan performa menyerang yang impresif, yang menjadikannya salah satu bintang paling menonjol Barcelona musim ini sekaligus pesaing kuat dalam perebutan puncak daftar pencetak gol terbanyak kompetisi.

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Dengan kemenangan ini, Barcelona memperkokoh posisi di puncak klasemen LaLiga Spanyol dan memperlebar jarak menjadi lima poin atas Atlético Madrid (sebelum pertandingan Atlético pada Rabu), sekaligus memanfaatkan kekalahan Real Madrid dari Alaves. Sementara itu, Deportivo La Coruña masih terpuruk di peringkat ke-13 setelah hanya meraih satu kemenangan dalam sembilan laga liga terakhir. Tekanan terhadap mereka pun kian besar seiring merosotnya hasil yang diraih dan semakin jauhnya mereka dari zona persaingan.