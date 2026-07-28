Barcelona telah menjalani latihan di Inggris sejak hari Senin, dan Raphinha akan bergabung dengan mereka di St. George's Park besok.

Musim ini akan berat bagi pemain internasional Brasil tersebut, tidak hanya karena adanya para eksekutif dan direktur di Barcelona yang terbuka terhadap kemungkinan transfer, tetapi juga karena ia akan menghadapi persaingan sengit untuk posisi sayap kiri dari Anthony Gordon, yang telah dibayar oleh klub Catalan itu sebesar 70 juta euro untuk mendatangkannya, sebuah nilai yang dapat meningkat menjadi 80 juta jika bonus-bonus yang disepakati dengan Newcastle dan terkait dengan performa tercapai.

Surat kabar "Marca" menyebutkan, Raphinha akan memulai musim kelimanya bersama Barcelona, dan seperti biasa, ia berangkat dengan ambisi besar, hasrat kuat untuk berkembang, serta kebahagiaan yang meluap atas keberadaannya di tim Catalan tersebut.

Namun tahun ini, pemain internasional Brasil berusia 29 tahun itu menghadapi persaingan sengit untuk posisi sayap kiri. Barcelona telah mengeluarkan dana besar untuk merekrut Anthony Gordon, hal yang akan menempatkannya di hadapan tantangan besar.

Gordon, mantan pemain Newcastle, merupakan salah satu dari dua transfer baru yang dilakukan Barcelona musim panas ini, bersama Karim Adeyemi, sayap asal Jerman yang mahir bermain di sisi lapangan tersebut. Kedua pemain ini dikenal dengan kecepatannya, kemampuan menggiring bola, kemampuan menghubungkan antarlini, serta kemampuan mencetak gol. Selain itu, Flick juga memiliki Fermin Lopez dan Ferran Torres untuk mengisi posisi tersebut.

Namun Raphinha terbiasa mengatasi berbagai tantangan. Ia mengalami masa kecil yang sulit, memberikan pengorbanan, dan menghadapi berbagai rintangan, dan kini ia bersiap menghadapi musim baru dengan semangat dan kepercayaan diri.

Raphinha menolak tawaran-tawaran menggiurkan dari klub-klub Arab Saudi yang ingin merekrutnya, dan ia memiliki kontrak dengan Barcelona hingga Juni 2028, dan ia berniat menuntaskannya, meski ada suara-suara berpengaruh di dalam klub yang menyerukan kepergiannya.

Mereka menilai bahwa posisinya di lapangan telah tercakup dengan baik, dan bahwa mantan pemain Leeds itu banyak diminati, sehingga mereka bisa memperoleh dana besar dari penjualannya.

Nilainya ditaksir sekitar 70 juta euro. Terlebih lagi, pihak-pihak yang menuntut kepergiannya berdalih bahwa ia absen dari 17 pertandingan musim lalu akibat cedera, hal yang menimbulkan sejumlah kekhawatiran.