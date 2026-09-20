Kompetisi pekan kelima Liga Elite Joyy U-21 resmi ditutup, setelah pekan ini menyuguhkan sejumlah peristiwa menarik, mulai dari Al Ittihad yang menyendiri di puncak klasemen, laga-laga yang subur gol, hingga penampilan individu gemilang dari sejumlah pemain yang tampil begitu dominan.

Al Ittihad berhasil memperkuat posisinya di puncak setelah pulang dari Al Majma'ah dengan kemenangan penting atas Al Faisaly berskor 3-1, sehingga mengoleksi 13 poin, unggul dua poin atas Al Ahli, sementara Al Fateh memanfaatkan hasil imbang Al Ahli dan Al Qadisiyah untuk naik ke peringkat kedua dengan 12 poin.

Al Ittihad Menyendiri di Puncak, Al Fateh Mendekat

Al Ittihad melanjutkan penampilan kuatnya di turnamen ini, setelah meraih kemenangan keempat berbanding satu hasil imbang, sehingga tim tetap tanpa kekalahan usai lima pekan berjalan, dan menyendiri di puncak klasemen dengan 13 poin.

Kemenangan sang veteran atas Al Faisaly berskor 3-1 menegaskan kuatnya awal musim mereka, setelah berhasil memenangkan laga di kandang lawan dan mempertahankan posisinya di puncak klasemen.

Di sisi lain, Al Fateh memanfaatkan tersandungnya Al Ahli dan Al Qadisiyah dalam hasil imbang 2-2, dan meraih kemenangan berharga atas Al Uruba dengan satu gol tanpa balas, sehingga mengoleksi 12 poin dan naik ke peringkat kedua, unggul satu poin atas Al Ahli yang memiliki 11 poin.

Adapun Al Ahli kehilangan dua poin setelah hanya bermain imbang 2-2 melawan Al Qadisiyah, sebuah hasil yang menjauhkannya dari puncak klasemen dan memberi kesempatan bagi para pesaingnya untuk memangkas jarak dengannya.

Al Taawoun dan Al Riyadh: 7 Gol dalam Satu Laga

Duel Al Taawoun melawan Al Riyadh menjadi laga paling subur gol sepanjang pekan kelima, setelah berakhir dengan kemenangan Al Riyadh berskor 4-3, dalam pertandingan yang menyaksikan tercetaknya tujuh gol.

Pertandingan itu menyaksikan pasang surut ofensif yang jelas dari kedua tim, di mana Al Riyadh berhasil merebut tiga poin meski kebobolan tiga gol, sehingga keluar dengan kemenangan berharga dalam salah satu laga paling menegangkan di pekan ini.

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Pada hasil-hasil lainnya, Al Khaleej menang atas Al Ittifaq 3-1, Neom menang atas Al Khaleej dengan satu gol tanpa balas, Al Nassr juga mengalahkan Damac dengan satu gol tanpa balas, dan Al Watan atas Al Akhdoud dengan skor yang sama, sementara Al Fateh memenangkan duelnya melawan Al Uruba dengan satu gol tanpa balas.

Pekan ini juga menyaksikan hasil imbang tanpa gol antara Al Ansar dan Al Wehda, serta Al Hilal dan Al Jabalain 3-3, sedangkan Al Feiha meraih kemenangan terbesar di pekan ini setelah menggilas Al Najma dengan empat gol tanpa balas, dan Al Ahli bermain imbang dengan Al Qadisiyah 2-2.

8 Nirbobol, Al Feiha Pemilik Catatan Paling Menonjol

Delapan tim keluar dengan gawang nirbobol sepanjang pekan kelima, setelah Al Feiha, Al Fateh, Al Watan, Al Nassr, Neom, Al Wehda, Al Ansar, di samping satu tim lain sesuai hasil pekan ini, berhasil menghindari kebobolan.

Al Feiha menjadi pemilik catatan ofensif paling menonjol di antara tim-tim yang menjaga gawang mereka tetap bersih, setelah mencetak empat gol utuh ke gawang Al Najma, menutup laga dengan kemenangan telak 4-0.

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Di sisi lain, Al Fateh, Al Nassr, Neom, dan Al Watan cukup dengan satu gol untuk memenangkan pertandingan mereka, sementara duel Al Wehda dan Al Ansar berakhir dengan hasil imbang tanpa gol, sehingga pekan ini menegaskan bahwa kekokohan pertahanan hadir begitu kuat dalam sejumlah laga.

Laga Al Hilal melawan Al Jabalain juga menjadi pengecualian yang jelas dari gambaran ini, setelah gawang bergetar enam kali dalam duel yang berakhir imbang 3-3, sehingga masing-masing tim meraih satu poin.

Al Ghamdi Mencuri Perhatian, Tiga Dwigol

Ammar Al Ghamdi menjadi nama paling menonjol di pekan kelima, setelah membawa Al Ittihad menang atas Al Faisaly berskor 3-1, dan mencetak ketiga gol seluruhnya, sehingga menjadi satu-satunya pemain yang berhasil mencetak hat-trick sepanjang pekan ini.

Al Ghamdi menambah koleksinya menjadi 6 gol di turnamen ini setelah trigol tersebut, sehingga naik ke peringkat kedua dalam daftar pencetak gol terbanyak, di belakang Mohammed Al Issa, bintang Al Ittifaq, dengan selisih hanya satu gol.

Al Ghamdi bukan satu-satunya pemain yang tampil gemilang secara ofensif, karena pekan ini menyaksikan tercetaknya tiga dwigol, yang datang dari Abdulmajeed Al Sharif pemain Al Taawoun, Daniyal Al Habib pemain Al Feiha, dan Kabiru Salisu pemain Al Jabalain.

Dengan demikian, tirai pekan kelima pun ditutup dengan begitu banyak angka dan momen menarik, tetapi peristiwa paling menonjol tetap terletak pada posisi puncak Al Ittihad yang kian menjadi jelas, di samping hat-trick yang menganugerahkan Ammar Al Ghamdi gelar bintang pekan ini, dan memantik persaingan perebutan puncak daftar pencetak gol di awal musim.