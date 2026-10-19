Pekan ketujuh Liga Joy Elite U-21 menyuguhkan banyak kejutan setelah menampilkan 9 pertandingan dengan hasil beragam, mulai dari kemenangan sulit hingga hasil imbang yang berlimpah gol. Sementara itu, Al Hilal, Al Ahli, dan Al Tadhamon mencuri perhatian dari sisi ofensif, dengan tiga pemain mencetak dwigol yang mencolok, dipimpin oleh Luay Al Obaidi, bintang Al Hilal, yang membawa timnya meraih kemenangan telak atas Al Feiha.

Dari sisi persaingan klasemen, Al Ittihad memuncaki papan atas dengan 19 poin setelah meraih 6 kemenangan dan sekali imbang tanpa kekalahan. Al Ahli menyusul di posisi kedua dengan 15 poin, diikuti Al Hilal dan Al Fateh yang masing-masing mengoleksi 13 poin, dengan persaingan yang terus berlangsung di antara tim-tim papan atas serta rapatnya poin di posisi-posisi berikutnya.

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Hasil pekan ketujuh: Al Hilal menang tiga gol, Al Ittihad lanjutkan rentetan kemenangan

NEOM memastikan kemenangan atas Al Ettifaq dengan skor 2-1, sementara Al Hilal tampil kuat menghadapi Al Feiha dan menang tiga gol tanpa balas, memadukan efektivitas serangan dengan kokohnya pertahanan.

Pertandingan Al Ahli melawan Al Tadhamon berakhir imbang 3-3, dalam salah satu laga paling seru dan paling banyak gol di pekan ini, sementara Al Nassr bermain imbang 2-2 melawan Al Wehda, sehingga masing-masing tim hanya membawa pulang satu poin.

Pada laga-laga lainnya, Al Jabalain mengalahkan Al Najma dengan satu gol tanpa balas, sementara pertandingan Al Khaleej melawan Al Kholood, dan Al Hazem melawan Al Qadsiah, berakhir imbang tanpa gol.

Al Riyadh juga bermain imbang 2-2 dengan Al Faisaly, sementara Al Ittihad berhasil mengalahkan Al Taawoun 2-1 sehingga memperkuat posisinya di puncak klasemen dengan 19 poin, melanjutkan perjalanan tanpa kekalahan setelah tujuh pertandingan berlalu.

Al Hilal, Al Ahli, dan Al Tadhamon: tim paling tajam di lini serang

Al Hilal, Al Ahli, dan Al Tadhamon berbagi posisi teratas sebagai tim yang paling banyak mencetak gol di pekan ini, setelah masing-masing tim menorehkan tiga gol.

Al Hilal berhasil mengubah keunggulannya menjadi kemenangan bersih atas Al Feiha, sementara pertandingan Al Ahli melawan Al Tadhamon menyaksikan pertukaran serangan yang seru dan berakhir imbang 3-3, sehingga kedua tim sama-sama mengemas tiga gol tanpa ada satu pihak pun yang mampu memastikan kemenangan.

Dari sisi pertahanan, enam tim keluar dengan gawang yang tak kebobolan, yaitu Al Hilal menghadapi Al Feiha, Al Jabalain menghadapi Al Najma, serta Al Khaleej dan Al Kholood dalam laga langsung mereka, dan Al Hazem serta Al Qadsiah dalam pertandingan mereka yang berakhir tanpa gol.

Hasil-hasil ini mencerminkan perbedaan yang jelas antara tim-tim yang berhasil memaksakan dominasi serangan mereka, dan tim-tim yang mengandalkan organisasi pertahanan untuk meraih hasil positif.

Luay Al Obaidi bintang pekan ini, dan tiga dwigol memanaskan persaingan

Luay Al Obaidi mencuri perhatian dengan kostum Al Hilal setelah mencetak dwigol dalam kemenangan atas Al Feiha dengan skor 3-0, sehingga menjadi salah satu bintang paling menonjol di pekan ketujuh.

Penampilan gemilangnya menegaskan kehadiran ofensifnya di antara para talenta muda di Liga Joy Elite, setelah ia berkontribusi efektif dalam membawa timnya meraih kemenangan nyaman, yang memadukan torehan gol dengan menjaga gawang tetap bersih.

Al Obaidi bukan satu-satunya yang mencetak dua gol dalam satu pertandingan, sebab pekan ini juga menyaksikan dwigol lainnya dari Battal Al Harthi bersama Al Riyadh, sementara Ziyad Al Shammari mencetak dua gol untuk Al Tadhamon dalam hasil imbang 3-3 yang seru melawan Al Ahli.

Dengan demikian, pekan ini menyaksikan tiga dwigol yang ditorehkan oleh tiga pemain, sebagai indikasi pengaruh individu para talenta serta kemampuan mereka dalam mengubah jalannya pertandingan.

Pada akhirnya, pekan ketujuh memadukan kemenangan penting bagi tim-tim papan atas, hasil imbang yang kaya gol, serta penampilan individu mencolok dari sejumlah pemain muda.

Dan sementara Al Ittihad melanjutkan posisinya di puncak klasemen dengan 19 poin, Al Ahli, Al Hilal, dan Al Fateh menanti pekan-pekan mendatang untuk melanjutkan pengejaran, sementara sorotan tetap tertuju pada para talenta yang mulai menancapkan nama mereka di salah satu kompetisi kelompok usia paling menonjol di Arab Saudi.