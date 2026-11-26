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Pekan ke-11 Liga Elite Jawwy (Liga Arab Saudi U-21) menjadi pekan tumbangnya tim-tim besar, dengan berakhirnya rekor sempurna Al-Ittihad dan Al-Ahli yang sebelumnya belum pernah menelan kekalahan.

Laga-laga pekan ke-11 Liga Elite Jawwy digelar selama empat hari, dimulai pada Senin lalu, 23 November, hingga hari ini, Kamis, 26 November.

Juara Bertahan Beri Al-Ittihad Kekalahan Perdana

Kejutan terbesar pekan ini adalah kekalahan pemuncak klasemen Al-Ittihad dari Al-Hazem, juara Liga Elite Jawwy musim lalu, dengan skor 1-2, meski laga dimainkan di Jeddah.

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Uniknya, Al-Ittihad justru membuka keunggulan lewat Abdulaziz Al-Shammari pada menit ke-27 dan mempertahankan keunggulan itu hingga 10 menit sebelum waktu normal berakhir.

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Namun, Al-Hazem secara mengejutkan membalikkan keadaan berkat Hassan Idris, bintang final Liga Arab Saudi U-21 musim lalu, yang mencetak gol penyeimbang pada menit ke-80.

Pada menit kedelapan masa tambahan waktu, penyerang asal Senegal Amadou Bamba Diang menghadirkan kejutan musim ini setelah mencetak gol kemenangan dramatis untuk Al-Hazem melalui tendangan keras dari tepi kotak penalti.

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Kekalahan ini mengakhiri catatan sempurna Al-Ittihad setelah 10 laga tanpa kalah, dengan rincian delapan kemenangan dan hanya dua hasil imbang.

Perolehan poin Al-Ittihad tertahan di angka 26, yang sejauh ini masih menempatkan mereka di puncak klasemen, sementara Al-Hazem mengoleksi 16 poin dan melonjak ke peringkat kesembilan.

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Al-Ahli Tumbang di Kandang Al-Riyadh

Anehnya, tetangga sekaligus rival tradisional Al-Ittihad, Al-Ahli, gagal memanfaatkan kekalahan tersebut untuk memangkas jarak. Mereka justru terjebak dalam perangkap yang sama setelah menelan kekalahan pertama musim ini dari tuan rumah Al-Riyadh dengan skor 0-2.

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Laga tersebut diwarnai penampilan gemilang Battal Al-Harthi, yang membuka keunggulan Al-Riyadh pada menit ke-39, sebelum Bather Al-Rashidi menambah gol yang memastikan kemenangan pada menit ketujuh masa tambahan waktu babak kedua.

Kekalahan ini juga menjadi yang pertama bagi Al-Ahli di Liga Elite Jawwy musim ini, setelah 10 laga dengan enam kemenangan dan empat hasil imbang.

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Hasil itu membuat poin tim asal Jeddah tersebut tertahan di angka 22 dan turun ke peringkat ketiga klasemen, sementara Al-Riyadh berhasil merebut posisi kedua dari mereka setelah mengoleksi 24 poin, terpaut dua poin di belakang pemuncak klasemen Al-Ittihad.

Al-Taawoun Rebut Posisi Al-Fateh

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Dalam salah satu laga panas pekan ke-11, Al-Taawoun meraih kemenangan sangat penting atas tuan rumah Al-Fateh dengan skor 2-0 di Lapangan Al-Radeef Nomor (2), Kompleks Olahraga Pangeran Abdullah bin Jalawi, Al-Ahsa.

Yousef Al-Nahdi membuka keunggulan Al-Taawoun pada menit ketujuh, sebelum Abdulmajeed Sharif menambah gol kedua pada menit ke-22.

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Kemenangan ini mengubah peta persaingan di Liga Elite Jawwy, karena mengangkat Al-Taawoun ke peringkat keempat klasemen dengan 21 poin, unggul satu poin atas Al-Fateh yang terlempar dari empat besar dan turun ke peringkat keenam.

Yang menarik, Al-Taawoun masih menyimpan dua laga tunda, yang berarti mereka bisa menduduki puncak klasemen dengan 27 poin, unggul satu poin atas Al-Ittihad, jika mampu memenangi keduanya.

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Al-Hilal Dekati Empat Besar

Situasi serupa juga dialami Al-Hilal, yang meraih kemenangan sangat penting atas tuan rumah Al-Qadsiah dengan skor 2-1 di stadion milik klub Al-Nahda, Dammam.

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Al-Hilal unggul cepat pada menit ke-14 melalui penyerang asal Tunisia Louay Al-Obaidi, sebelum Ahmed Ali menambah gol kedua pada menit ke-56.

Abdulrahman Ibrahim mencetak satu-satunya gol Al-Qadsiah pada menit keempat masa tambahan waktu babak kedua, tetapi gol itu tidak cukup untuk mengejar ketertinggalan.

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Kemenangan ini mengangkat poin Al-Hilal menjadi 20 dan menempatkan mereka di peringkat kelima klasemen, terpaut enam poin dari pemuncak klasemen Al-Ittihad. Al-Hilal masih menyimpan dua laga tunda, yang berarti mereka bisa menyamai perolehan poin Al-Ittihad jika mampu memenangi keduanya.

Sebaliknya, Al-Qadsiah melanjutkan tren negatif mereka belakangan ini, dengan poin yang tertahan di angka 11 dan menempati peringkat ke-15 klasemen.

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Al-Nassr Curi Poin dari Al-Ettifaq

Di laga lain, Al-Nassr meraih kemenangan yang sangat sulit atas tuan rumah Al-Ettifaq dengan skor 1-0 di markas Al-Ettifaq di Dammam.

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Satu-satunya gol Al-Nassr dicetak oleh Fawaz Al-Mashhour, tiga menit setelah babak kedua dimulai.

Kemenangan ini mengangkat poin Al-Nassr menjadi 17 dan menempatkan mereka di peringkat ketujuh klasemen Liga Elite Jawwy, dengan dua laga tunda yang masih tersisa.

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Sebaliknya, Al-Ettifaq turun ke peringkat ke-10 klasemen setelah poin mereka tertahan di angka 15.

Hasil Laga Lain Liga Elite Jawwy

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Pada laga-laga lain pekan ke-11 Liga Elite Jawwy, Al-Faisaly menang 2-1 atas tuan rumah Al-Watan, sementara Al-Jabalain menang 1-0 atas tamunya, Al-Kholood.

Hasil imbang 2-2 mewarnai laga sengit antara Damac dan Al-Orobah, sedangkan Al-Khaleej menundukkan tamunya, Al-Ansar, dengan skor 3-1.

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Al-Wehda juga menang 2-0 atas tamunya, Al-Okhdood, sementara NEOM menang telak 4-0 atas tuan rumah Al-Fayha, dan laga terakhir pekan ini berakhir dengan kemenangan Al-Najma atas Al-Tadamun dengan skor 4-2.

Rangkuman Pekan ke-11 Liga Elite Jawwy

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Sebanyak 12 laga dimainkan pada pekan ke-11 Liga Elite Jawwy. Sebelas di antaranya berakhir dengan kemenangan salah satu tim, sedangkan hanya satu laga yang berakhir imbang.

Gol tercipta di semua laga, karena tidak ada satu pun yang berakhir imbang tanpa gol. Kemenangan terbesar diraih NEOM saat menundukkan Al-Fayha 4-0.

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Dari 12 laga tersebut, tercipta 35 gol, dengan rata-rata hampir tiga gol per laga, sebuah angka yang tergolong tinggi.

Ghali Al-Shammari, pemain NEOM, layak disebut sebagai bintang paling bersinar pekan ini setelah kembali mencetak hat-trick yang membawa timnya menang 4-0 atas Al-Fayha.

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Secara keseluruhan, penyerang Al-Hazem asal Senegal, Amadou Diang, melonjak ke puncak daftar pencetak gol terbanyak Liga Elite Jawwy musim ini dengan sembilan gol, sama dengan bintang Al-Ahli, Moussa Adam.

Keduanya unggul atas empat pemain yang telah mencetak delapan gol, yakni bintang Al-Ettifaq Mohammed Al-Eisa, penyerang Al-Ittihad Ammar Al-Ghamdi, pemain Al-Fateh Jefferson Ramos, dan bintang Al-Taawoun Abdulmajeed Sharif.