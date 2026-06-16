Rangkaian yang menakjubkan... Deschamps bergabung dengan legenda Brasil dalam daftar bersejarah

Didier Deschamps, pelatih tim nasional Prancis, masuk dalam daftar bersejarah di Piala Dunia, setelah memimpin Les Bleus dalam pertandingan melawan Senegal pada Selasa malam ini, yang menjadi laga pembuka tim tersebut di edisi turnamen kali ini.

Deschamps telah menjalani pertandingan ke-20 bersama Prancis di Piala Dunia, mengingat ia pernah menjuarai edisi 2018 dan mencapai final edisi sebelumnya sebelum kalah dari Argentina.

Jaringan berita Prancis “Stats Foot” melaporkan bahwa Deschamps kini menjadi pelatih kedua yang paling sering memimpin tim nasional yang sama dalam pertandingan Piala Dunia.

Pelatih Prancis ini sejajar dengan Mario Zagallo dari Brasil dan Oscar Tabárez dari Uruguay, yang masing-masing telah memimpin tim nasional negaranya di turnamen tersebut.

Di puncak daftar historis ini terdapat pelatih asal Jerman, Helmut Schön, yang memimpin "Die Mannschaft" dalam 25 pertandingan di Piala Dunia.

Deschamps berpotensi memecahkan rekor ini selama edisi turnamen yang sedang berlangsung.

Menurut jaringan “Opta”, Deschamps mengikuti Piala Dunia sebagai pelatih untuk keempat kalinya setelah berpartisipasi pada edisi 2014, 2018, dan 2022, dan hanya kalah dari Carlos Alberto Pereira (6) serta Bora Milutinović (5), dengan catatan bahwa Carlos Queiroz juga akan memulai partisipasinya yang kelima dalam beberapa jam ke depan.