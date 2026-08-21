Real Madrid mengawali laga perdana mereka di musim baru Liga Spanyol menghadapi Espanyol, Sabtu besok, dengan berbekal rekor historis yang mengesankan atas sang rival, di samping rentetan angka fantastis yang memberi mereka keunggulan jelas menjelang peluit awal.

Los Blancos mencari awal yang kuat dalam perjalanan mereka di LaLiga, ketika bertandang ke markas Espanyol pada pekan kedua kompetisi, setelah laga melawan Real Sociedad pada pekan pertama ditunda.

Keunggulan historis Real Madrid

Menurut jaringan "Opta", Real Madrid meraih 110 kemenangan dalam 180 pertemuan menghadapi Espanyol di Liga Spanyol, berbanding 33 hasil imbang dan 37 kekalahan, menjadikannya tim dengan raihan kemenangan terbanyak atas satu lawan dalam sejarah kompetisi.

Keunggulan itu tidak berhenti sampai di situ, karena Espanyol kalah dalam 11 dari 15 laga yang mereka mainkan menghadapi Real Madrid di Stadion "RCDE" di Liga Spanyol, berbanding 3 kemenangan dan satu hasil imbang, yang merupakan jumlah kekalahan terbanyak yang dialami tim itu atas satu lawan di kandangnya dalam kompetisi tersebut.

Meski demikian, pertemuan-pertemuan terakhir di Stadion Espanyol menunjukkan penurunan relatif dalam keunggulan Real Madrid, setelah tuan rumah menang dalam 3 dari 7 laga terakhir yang mereka jalani sebagai tuan rumah menghadapi Los Blancos di Liga Spanyol, berbanding 4 hasil imbang, menyusul kekalahan mereka dalam 8 dari sembilan pertemuan sebelumnya menghadapi tim itu di stadion yang sama, berbanding satu hasil imbang.

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Rentetan angka fantastis di laga pembuka

Real Madrid memiliki catatan luar biasa dalam laga-laga pembuka Liga Spanyol, karena mereka tak terkalahkan pada pekan pertama selama 17 musim terakhir, dengan meraih 12 kemenangan dan 5 hasil imbang.

Kekalahan terakhir Los Blancos pada laga pembuka kompetisi terjadi pada Agustus 2008, ketika mereka tumbang di hadapan Deportivo La Coruna dengan skor 2-1.

Jaringan "Opta" menyebutkan bahwa rentetan ini merupakan perjalanan tanpa kekalahan terpanjang pada pekan pembuka untuk tim mana pun dalam sejarah Liga Spanyol.

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