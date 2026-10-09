Barcelona bersiap menjamu Getafe, Sabtu besok, di Stadion Spotify Camp Nou, pada pekan kedelapan La Liga Spanyol.

Barca memuncaki klasemen La Liga dengan poin sempurna 21 angka, sementara Getafe memiliki 8 poin di peringkat ke-11.

Jaringan statistik "Opta" menyebutkan bahwa Barcelona tidak pernah mengalami kekalahan dalam 21 pertandingannya di kandang menghadapi Getafe di La Liga Spanyol, dengan meraih 17 kemenangan dan 4 hasil imbang.

Tim Catalan itu tidak pernah menjalani jumlah pertandingan kandang yang lebih banyak tanpa menelan kekalahan melawan lawan mana pun sepanjang sejarah kompetisi, kecuali Elche, yang dihadapinya dalam 25 pertandingan, dengan meraih 18 kemenangan dan 7 hasil imbang.

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Getafe kalah dalam 8 pertandingan tandang terakhirnya menghadapi Barcelona di La Liga Spanyol, dan gagal mencetak gol dalam 4 pertandingan terakhir di antaranya. Rangkaian ini merupakan rangkaian kekalahan beruntun terburuk tim tersebut menghadapi klub Catalan di kandang lawan di divisi utama.

Getafe juga kalah dalam ketiga pertandingan tandangnya di La Liga Spanyol pada musim 2026-2027, dan gagal mencetak gol di satu pun dari pertandingan tersebut. Ini adalah kali pertama dalam sejarah keikutsertaannya di kompetisi ini mereka kalah dalam tiga pertandingan tandang pertamanya dalam satu musim, tanpa mencetak satu gol pun selama itu.

Barcelona telah mencetak 31 gol di La Liga Spanyol sejauh ini, menjadikannya raihan gol terbaik kedua untuk sebuah tim setelah 7 pertandingan pertamanya dalam satu musim sepanjang sejarah kompetisi, di belakang Sevilla yang mencetak 40 gol dalam 7 pertandingan pertama pada musim 1940-1941.

Opta mencatat, "Djene Dakonam, pemain Getafe yang menjalani jumlah pertandingan terbanyak bersama klub di divisi utama, dengan koleksi 311 pertandingan, bisa menjadi pemain pertama yang mencapai 100 kemenangan dengan seragam tim sepanjang sejarah kompetisi. Pemain tersebut saat ini memiliki 99 kemenangan."

Hansi Flick, pelatih Barcelona, tidak pernah mengalami kekalahan dalam empat pertemuannya menghadapi Jose Bordalas di La Liga Spanyol, dengan meraih 3 kemenangan dan satu hasil imbang.

Flick tidak pernah menghadapi pelatih lain mana pun di kompetisi ini sebanyak itu tanpa menelan kekalahan, karena ia juga menjalani 4 pertandingan menghadapi masing-masing dari 6 pelatih lainnya tanpa kekalahan.

Jose Bordalas, pelatih Getafe, tidak pernah meraih kemenangan dalam delapan pertandingan tandangnya menghadapi Barcelona di La Liga Spanyol, setelah sekali bermain imbang dan kalah dalam 7 pertandingan.

Bordalas tidak pernah menjalani jumlah pertandingan tandang yang lebih banyak menghadapi lawan mana pun di kompetisi ini tanpa meraih kemenangan, kecuali Atletico Madrid, yang dihadapinya dalam 8 pertandingan tandang, dengan sekali bermain imbang dan kalah 7 kali.