Untuk ketiga kalinya secara beruntun dalam pertandingan liga, Inter kebobolan dua gol hingga tertinggal 0-2 di Stadio Olimpico, Italia. Pada Sabtu malam di Roma, mantan pemain Gladbach, Manu Kone, mencetak dua gol untuk tuan rumah (6, 37).

Namun, untuk ketiga kalinya secara beruntun, hal itu tidak berujung kekalahan bagi sang juara bertahan asuhan pelatih Cristian Chivu, karena setelah jeda giliran penyerang tajam Lautaro Martinez yang memborong dua gol (46, 79).

Dengan demikian, laga puncak mutlak liga itu berakhir 2-2 dengan hasil yang secara keseluruhan pantas berdasarkan performa kedua tim, sekaligus menjadi kehilangan poin pertama bagi kedua tim setelah sebelumnya meraih empat kemenangan beruntun sejak awal musim. Roma memimpin berkat selisih gol yang lebih baik, karena Inter memang sering mencetak gol, tetapi juga terlalu rutin kebobolan.

"Apa yang saya katakan di ruang ganti sepenuhnya tetap antara saya dan para pemain. Semua orang paling tahu sendiri apa saja yang kami kurang tampilkan di babak pertama," kata Chivu. "Kami harus segera membenahi fase awal kami dan menerima intensitas lawan sejak detik pertama."

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Terus-terusan 0-2: Bagaimana hasil laga-laga terbaru Inter?

Skor 0-2 juga terjadi pada pekan sebelumnya melawan Udinese Calcio, tetapi Inter merespons lewat gol Carlos Augusto, Nicolo Barella, Marcus Thuram, Francesco Esposito, dan Ange-Yoan Bonny lalu tetap menang 5-3.

Skor 0-2 juga terjadi pada pekan sebelumnya itu melawan SSC Napoli, tetapi Inter merespons lewat gol Martinez (2) dan Thuram lalu tetap menang 3-2.

Di antara itu, pada laga pembuka Liga Champions, tim asal Lombardia itu juga sempat tertinggal 0-2 saat menghadapi Real Madrid, tetapi kali ini mereka hanya mampu mencetak gol memperkecil ketertinggalan.

"Itu adalah pertandingan yang pada akhirnya bisa dimenangi kedua tim," rangkum pelatih Roma Gian Piero Gasperini setelah hasil imbang di Roma pada Sabtu. "Gol cepat di babak kedua mengubah segalanya dan memberi Inter energi baru. Meski begitu, kami tidak pernah berhenti bermain untuk menang. Pertandingan ini harus memberi kami kepuasan dan kepercayaan diri yang besar."



