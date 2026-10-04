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CM Grafica Goncalo Ramos Milan nuova 16 9Getty Images/Calciomercato
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Ramos menggila, cetak gol lagi bersama Portugal: 3 gol dalam 4 pertandingan

AC Milan

Di markas Porto, Stadion Do Dragao, Portugal asuhan Gonçalo Ramos menjamu Norwegia asuhan Haaland. Ini adalah pertandingan antara dua tim yang sangat kuat dan memang saling beradu hingga menit ke-90. Tim tamu unggul lebih dulu lewat gol spektakuler Ajer. Namun keunggulan itu tidak bertahan lama karena hanya 5 menit kemudian Cancelo kembali mencetak gol indah yang membuat skor kembali imbang.


Pada menit-menit akhir laga, setelah babak kedua yang sangat seimbang, penyerang Milan Gonçalo Ramos, yang datang dengan catatan 2 gol dan 1 assist, mencetak gol 2-1 lewat assist Joao Felix, gol yang membuat Portugal melaju dengan poin sempurna, 12 poin dari 4 pertandingan. Catatan Ramos adalah tiga gol dalam empat pertandingan, kini ia akan kembali ke Milan.

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