Di markas Porto, Stadion Do Dragao, Portugal asuhan Gonçalo Ramos menjamu Norwegia asuhan Haaland. Ini adalah pertandingan antara dua tim yang sangat kuat dan memang saling beradu hingga menit ke-90. Tim tamu unggul lebih dulu lewat gol spektakuler Ajer. Namun keunggulan itu tidak bertahan lama karena hanya 5 menit kemudian Cancelo kembali mencetak gol indah yang membuat skor kembali imbang.





Pada menit-menit akhir laga, setelah babak kedua yang sangat seimbang, penyerang Milan Gonçalo Ramos, yang datang dengan catatan 2 gol dan 1 assist, mencetak gol 2-1 lewat assist Joao Felix, gol yang membuat Portugal melaju dengan poin sempurna, 12 poin dari 4 pertandingan. Catatan Ramos adalah tiga gol dalam empat pertandingan, kini ia akan kembali ke Milan.