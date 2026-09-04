Sergio Ramos, legenda Real Madrid, mengungkapkan kekagumannya yang besar terhadap bek Barcelona, Pau Cubarsi.

Ramos tak ragu memuji kemampuan Cubarsi, yang berusia 19 tahun, sembari menyoroti ketenangan dan kestabilan mencolok yang ia tunjukkan di dalam lapangan meskipun masih muda.

Pemain veteran asal Andalusia itu berbicara tentang kemampuan bek Barcelona tersebut dalam menghadapi tekanan yang ditimbulkan oleh level tinggi, seraya menegaskan betapa luar biasa kematangannya.

Situs Tribuna memuat pernyataan Ramos, yang mengatakan, "Saya sangat mengagumi Cubarsi. Hal yang paling mengejutkan saya darinya adalah ketenangan yang ia miliki. Pada usia seperti itu, bermain dengan kepercayaan diri sebesar ini dan mengambil keputusan dengan kematangan seperti ini adalah sesuatu yang tidak biasa."

Ketika ditanya apakah pemain muda tersebut menempuh jalur karier yang menyerupai kariernya sendiri, mantan kapten timnas Spanyol itu menghindari perbandingan langsung, dan sebaliknya menyerukan agar menghormati perkembangan khas pemain tersebut.

Ia menuturkan, "Saya tidak ingin Cubarsi menjadi Sergio Ramos yang baru. Saya ingin ia menjadi versi terbaik yang mungkin dari Pau Cubarsi. Ia memiliki sesuatu yang istimewa, dan masih ada ruang yang sangat besar baginya untuk berkembang."

Pada akhirnya, legenda pertahanan Spanyol itu menjelaskan betapa besar keyakinannya pada masa depan yang menanti bek tengah muda tersebut, sembari menetapkan fondasi yang ia butuhkan untuk mengukuhkan kariernya seiring berjalannya waktu.

Ia menekankan, "Jika ia terus bekerja keras, menjaga kerendahan hatinya, dan tidak kehilangan keinginan kuatnya untuk berkembang, maka ia memiliki segalanya untuk menjadi salah satu bek tengah terbaik di dunia."

Ia menutup, "Saya berharap datang hari ketika kita membicarakan bek-bek terbaik di Spanyol, dan Pau Cubarsi hadir di antara mereka, sebagai salah satu yang terbaik."

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