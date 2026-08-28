Klub Milan meraih kemenangan yang layak atas tamunya Venezia dengan skor dua gol tanpa balas dalam pertandingan yang digelar di Stadion "San Siro", yang menyaksikan penyerang Portugal Goncalo Ramos mencetak gol pertamanya bersama Rossoneri, di samping sebuah gol bunuh diri yang memastikan tiga poin setelah banyaknya peluang matang yang terbuang.

Laga kandang pertama tim di stadionnya musim ini juga menyaksikan penghormatan khusus bagi legenda klub dan kaptennya sepanjang sejarah, Franco Baresi, yang berpulang pada 31 Juli lalu di usia yang mendekati 66 tahun.

Milan memasuki laga dengan melakukan dua perubahan pada susunan pemain yang menang atas Torino (2-1) pada pekan pertama, dengan menurunkan Luka Modric dan Davide Bartesaghi menggantikan Ardon Jashari dan Pervis Estupinan, di tengah absennya Adrien Rabiot dan Christian Pulisic karena belum lengkapnya kesiapan fisik mereka setelah tampil di Piala Dunia.

Selain itu, dicoret pula Rafael Leao, Samuele Ricci, Fikayo Tomori, Yousef Fofana, dan Santiago Gimenez di tengah negosiasi yang tengah berlangsung untuk kepergian mereka. Di sisi lain, Venezia memasuki pertandingan setelah kekalahannya dari Lecce dengan dua gol tanpa balas, masih tanpa jasa Andrea Adorante, Matias Moreno, dan Marin Sverko, sementara sang pelatih lebih memilih menurunkan Ridgeciano Haps dengan mengorbankan Thierry Correia.

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Pertandingan dimulai dengan tekanan menyerang dari Milan; Ramos membuang peluang dini dengan tendangan yang tidak sempurna menyusul umpan silang dari Ruben Loftus-Cheek, sebelum ia memecahkan jebakan offside dalam upaya lain yang memaksa kiper Filip Stankovic menepisnya dengan gemilang.

Di sisi lain, Akor Adams mengancam gawang kiper Mike Maignan dengan tendangan keras yang dihalau oleh yang disebut terakhir, lalu Milan membalas dengan peluang bagi bek Strahinja Pavlovic yang menyusup ke dalam kotak penalti menerima umpan Bartesaghi, tetapi Stankovic sigap keluar dari gawangnya untuk menghalau.

Pavlovic kembali memainkan peran krusial di area pertahanan dengan memotong upaya berbahaya dari John Yeboah setelah umpan silang dari Adams, sementara Stankovic melanjutkan penampilan gemilangnya dengan menepis tendangan mendatar dari Ramos di dalam kotak penalti. Upaya-upaya Rossoneri berlanjut melalui Samuel Chukwueze dan Ramos yang melepaskan tembakan melambung di atas mistar, sebelum Venezia terpaksa melakukan pergantian darurat pada waktu tambahan babak pertama akibat cedera bahu yang dialami Bartol Franjic.

Memasuki awal babak kedua, Antoine Hainaut membuang peluang bagi para tamu dengan tendangan yang melintas di depan gawang menyusul umpan silang dari Haps, lalu Milan membalas dengan peluang matang ketika Yunus Musah melompat menyambut sundulan di dalam kotak enam yard dan mengarahkannya dengan keras ke arah mistar.

Pemain pengganti Milan, Alexis Saelemaekers, memainkan peran penyelamat begitu ia masuk; ia memberikan umpan silang untuk sundulan Ramos yang melintas di samping tiang, sebelum duet yang sama kembali berhasil memecahkan kode pertahanan; Saelemaekers memimpin serangan balik dan mengirim umpan cerdik yang menembus pertahanan ke arah Ramos, lalu penyerang Portugal itu melepaskan tembakan kaki kiri yang melewati di antara kedua kaki Gianluca Busio dan bersarang di jala dari jarak dekat, mencetak gol pertamanya bersama Milan.

Venezia mencoba membalas melalui tembakan Yeboah yang ditepis Maignan, yang kemudian keluar hingga ke tengah lapangan untuk memutus peluang tunggal sebelum Leon Lauberbach. Pada menit-menit akhir, Milan memastikan pertandingan dengan gol kedua yang datang dengan cara dramatis; Saelemaekers mengirim umpan ajaib yang membuat Ardon Jashari berhadapan sendirian dengan gawang dan melepaskan tembakan menukik yang ditepis kiper Stankovic, tetapi membentur bek Ridwan Halhal hingga memantul ke dalam gawang yang kosong, menandai kepastian kemenangan tim Lombardia tersebut.