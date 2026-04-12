Ramos kembali melakukan kebiasaannya yang lama saat melawan Atlético Madrid setelah kekalahan telak dari Sevilla

Sergio Ramos merayakan kemenangan mantan timnya, Sevilla, atas Atlético Madrid, di tengah proses penjualan klub yang rumit.

Hal ini terjadi setelah Sevilla meraih kemenangan tipis 2-1 atas Atlético Madrid, dalam pertandingan pertama yang dipimpin oleh pelatih Luis García Plaza di Stadion Ramón Sánchez Pizjuán.

Dengan kemenangan ini, tim Andalusia tersebut berhasil menghindari zona degradasi langsung setelah putaran ini.

Ramos, melalui akun media sosialnya, membagikan foto perayaan pelatih Luis García Plaza segera setelah peluit akhir dibunyikan, disertai dengan kalimat: "Ayo Sevilla... Sial... +3 poin," menurut situs El Desmarque.

Baca juga: Tuduhan rasisme menghantam bintang Maroko saat melawan Barcelona

Baca juga: Setelah laga di Rabat: Santos menolak merayakan terlalu dini.. dan Al-Shabani menjelaskan alasan kekalahan

Baca juga: Dengan skenario derby dan kelemahan Real... Barcelona dengan tenang merajut jalannya menuju gelar La Liga

Perayaan tersebut menambahkan sentuhan khusus, karena Ramos memiliki ikatan yang erat dengan Sevilla, klub tempat ia memulai kariernya dan pernah kembali ke sana sebelumnya.

Selain itu, pemain berusia 40 tahun ini dianggap sebagai figur utama dalam proses akuisisi klub yang sedang berlangsung, di mana tahap "due diligence" baru saja selesai sebagai persiapan untuk pertemuan krusial antara pemilik klub dan calon pembeli.

Foto-foto perayaan di dalam stadion menunjukkan betapa tegangnya pertandingan tersebut, karena Sevilla sangat membutuhkan tiga poin untuk memulihkan kepercayaan diri dan bernapas lega setelah serangkaian hasil yang sulit.

Perlu diingat bahwa Ramos sebelumnya sering "mengejek" Atlético Madrid melalui postingannya, mengenang gol-gol ikoniknya melawan mereka bersama Real Madrid di final Liga Champions pada tahun 2014 dan 2016, termasuk penggunaannya nomor 93 saat bermain di Monterrey sebagai referensi terhadap gol dramatisnya pada menit ke-93 di final di Lisbon.

Baca juga: Dengan skenario derby dan kelemahan Real Madrid.. Barcelona dengan tenang merajut jalannya menuju gelar La Liga

Baca juga: Pesan menakutkan dari Bayern... Apakah Real Madrid waspada?

Baca juga: Kesepakatan senilai 450 juta euro... Tugas berat di pundak Ramos

Saat ini, Ramos masih berstatus bebas agen setelah kontraknya dengan Monterrey berakhir pada Desember lalu, di tengah spekulasi mengenai kemungkinan ia pensiun atau kembali ke lapangan.